«Русские, не хотим вас видеть». Когда за «Спартак» и «Локо» не было стыдно в Европе

В этом сезоне от России в Лигу Европы вышли «Спартак» и «Локомотив». Обе московские команды попали в непростые группы и шансов на выход в 1/16 финала, откровенно говоря, немного. А три года назад красно-белые и железнодорожники в последний раз выступили в плей-офф ЛЕ. Давайте вспомним, как это было.

«Локомотив» в сезоне-2016/2017 провалился в РПЛ и занял лишь восьмое место, зато выиграл Кубок России. Так железнодорожники попали в групповой этап Лиги Европы. Там им попались датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Фастав». Тогдашний гендиректор Илья Геркус заявил, что все соперники «вполне по силам» «Локомотиву». Главный тренер Юрий Сёмин был осторожнее: «Всё будет зависеть от нас самих, от нашей готовности. Если сыграем на сто процентов возможностей, то выйдем из группы».



Начал «Локомотив» с выездного матча с «Копенгагеном» и сыграл вничью — 0:0. Приемлемый результат, учитывая, что датская команда была главным конкурентом. Во 2-м туре железнодорожники буднично разгромили дома «Фастав», а вот дальше начались проблемы. Команду Сёмина ждали два матча с «Шерифом». Казалось бы, бери шесть очков и фокусируйся на РПЛ до весны. «Локомотив» не взял даже трёх. До победы «Шерифа» над «Реалом» оставалось ещё четыре года, но проблемы эта команда могла доставить уже тогда.



Первый матч прошёл в Молдавии и завершился со счётом 1:1. Выездная ничья не трагедия, вот только домашняя игра сложилась ещё хуже. Железнодорожники повели в середине первого тайма благодаря голу Джефферсона Фарфана, но перед перерывом пропустили ответный мяч, а за полчаса до конца — ещё один. За оставшееся время «Локомотив» так и не забил — 1:2. Вдобавок железнодорожники потеряли из-за травмы вратаря Маринато Гильерме.



Сёмин после матча признал, что его команда выступила неудачно: «Сегодня не получилось всё. Всегда можно найти определённые причины, но одна из главных — после предыдущего матча команда недовосстановилась. Никого даже отметить нельзя сегодня. Все сыграли ниже своего уровня. «Шериф» был отлично мотивирован, хорошо выглядел физически и был быстрее нас. Мы просто не могли играть так же».



В оставшихся двух турах «Локомотиву» нужно было побеждать, и команда включилась в нужный момент. Для начала железнодорожники не без труда одолели дома «Копенгаген» благодаря дублю Фарфана, а затем во второй раз переиграли «Фастав». Итог: 11 очков, первое место в группе и отрыв от финишировавшего вторым «Копенгагена» в два очка.

В 1/16 финала «Локомотиву» досталась «Ницца». Вылететь от такой команды было бы не стыдно. За несколько месяцев до этого она заняла третье место в чемпионате Франции, главным тренером был Люсьен Фавр, а в составе числились такие люди, как Данте, Жан-Мишель Сери (им тогда интересовалась «Барселона»), Аллан Сент-Максимен, Алассан Плеа и сам Марио Балотелли.



И поначалу всё действительно складывалось не в пользу «Локомотива». Железнодорожники пропустили от Балотелли уже на 4-й минуте, а к получасу горели в два мяча (Марио оформил дубль). Тем не менее «Локомотив» взял себя в руки и выдал королевский камбэк. Перед перерывом Мануэл Фернандеш забил с пенальти, а в середине второго тайма закинул ещё два, оформил хет-трик и принёс команде победу — 3:2. Свою роль сыграло и удаление у «Ниццы» за пару минут до второго гола «Локомотива», но героизма железнодорожников это не отменяет.



Фавр после матча жаловался на транжирство своих игроков: «Мы очень хорошо провели первый тайм. Могли повести в счёте 3:0 или 4:0, однако не реализовали свои голевые моменты». Сёмин избежал громких заявлений, похвалил «Локомотив» за игру в первом матче после зимнего перерыва и не согласился с тем, что его команда одной ногой в следующей стадии.

Положение у «Ниццы» было неприятным (домашнее поражение, много пропущенных голов), и всё же не безнадёжным. Команда могла побороться в ответном матче, но и в этот раз выиграл «Локомотив». Всё решил гол Игоря Денисова в середине первого тайма. «Ницце» после этого нужно было забивать три, а счёт остался неизменным — 1:0. Сёмин после второй победы над «Ниццей» раскрепостился. Как выяснилось, тренер был не в курсе, что железнодорожники впервые вышли в 1/8 финала Лиги Европы: «А я даже не знал! Неужели не выходили в 1/8? В Лиге чемпионов выходили зато! Будем бить рекорды, значит».



Приключения «Локомотива» закончились в 1/8 финала. Там железнодорожникам попался самый сильный соперник (и будущий победитель турнира) — «Атлетико». Интрига в этом противостоянии умерла, не успев появиться. В Мадриде «Локомотив» размазали со счётом 3:0. В Москве удалось забить, но в итоге получилось ещё хуже — 1:5.



С учётом уровня соперника «Локомотив» избежал критики, а бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев даже нашёл плюс в таком исходе: «Пять пропущенных мячей дома – это, конечно, рубец для Сёмина. С другой стороны, и хорошо, что их так разорвали. В следующих матчах, уже в чемпионате, надо будет отрабатывать».



Сёмин же назвал игру «Локомотива» авантюрой, а два поражения — ударом по самолюбию, и заявил, что «Атлетико» выиграет Лигу Европы: «У остальных даже нет шансов». Так и произошло. А железнодорожники сполна реабилитировались за вылет из Лиги Европы и впервые за долгое время стали чемпионами России.

«Спартак» попал в Лигу Европы иным путём. Сезоном ранее красно-белые завоевали первое за 16 лет чемпионство и квалифицировались в Лигу чемпионов. Программой-минимум было третье место в группе, поскольку, помимо «Ливерпуля» и «Севильи», там оказался скромный «Марибор». «Спартак» задачу выполнил, но иронично, что именно словенцев он в итоге и не обыграл. Зато были ничья с «Ливерпулем» и разгром «Севильи».



В 1/16 финала «Спартаку» достался «Атлетик» из Бильбао. Соперник примерно того же уровня, что и «Ницца», однако исход получился иным. Первый матч прошёл в Москве, и тогда казалось, что у красно-белых неплохие шансы. На деле же «Спартак» пропустил три в первом тайме и горел практически буквально. Во втором тайме Луис Адриано отыграл один мяч, этим ответ хозяев ограничился — 1:3.



Массимо Каррера, тренировавший тогда «Спартак», был недоволен: «Мы совершили три ошибки — и нам забили три мяча. Было сложно перевернуть такую игру. Завтра мы будем разбирать ошибки, а затем попытаемся исправить ситуацию». Футболисты красно-белых же в один голос говорили, что команде по силам совершить камбэк в Бильбао. И оказались недалеки от истины.



Второй матч «Атлетика» и «Спартака» оказался в центре внимания из-за околофутбола. Перед игрой в центре Бильбао произошли столкновения между болельщиками. В конфликт быстро вмешалась полиция, и градус возрос. Итоги плачевные: гибель полицейского, задержания и пострадавшие. Мэр города не выдержал и оставил гневный твит с обращением к гостям из России: «Не возвращайтесь в Бильбао! Мы не хотим вас видеть!»

На поле дела обстояли более позитивно. «Спартак» сумел забить прямо перед перерывом (вновь отличился Адриано) и на второй тайм выходил с осознанием, что ещё ничего не потеряно. Гол «Атлетика» на 57-й минуте не изменил картины. Красно-белые всё же забили второй мяч усилиями Лоренсо Мельгарехо, правда, поздно – за пять минут до конца основного времени. На третий гол, который сравнял бы счёт в противостоянии, «Спартака» уже не хватило.



Каррера постарался найти поводы для оптимизма: «Вылет может быть нам на руку. Всё зависит от того, как мы подойдём к следующим матчам. Если будем выходить так же, как сегодня, то ещё скажем своё слово. Я рад тому, как команда выступила. Жаль, что мы не проходим дальше. Сегодня наша команда старалась перевернуть результат предыдущего матча. Всё позитивно, кроме того, что мы покидаем Лигу Европы».

Вообще, тот сезон стал последним, где российские клубы ярко проявили себя в еврокубках. Помимо «Спартака» и «Локомотива», нашу страну тогда представляли ЦСКА и «Зенит». Армейцы, как и красно-белые, стали третьими в группе Лиги чемпионов и в итоге прошли дальше всех в Лиге Европы. В 1/16 финала ЦСКА победил «Црвену Звезду», в 1/8 — «Лион», а в четвертьфинале достойно смотрелся на фоне лондонского «Арсенала», но там наконец вылетел. «Зенит» же прошёл «Селтик» в первой стадии плей-офф и уступил «РБ Лейпциг» в 1/8 финала. Сейчас о таком можно только мечтать.