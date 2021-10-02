Самый аномальный клуб АПЛ. Год назад чуть не вылетел, а теперь на одном уровне с топами

За 129 лет существования высшего дивизиона Англии первую строчку таблицы занимали многие команды. В их числе были «Шеффилд Уэнсдей», «Олдхэм Атлетик» и даже «Лутон» — но только не «Брайтон».
В шестом туре команда Грэма Поттера упустила отличный шанс возглавить АПЛ, сыграв вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). И всё же после бойкого старта 16-я команда прошлого сезона идёт на одном уровне с «Ман Сити», «Челси» и «Ман Юнайтед» и всего на один балл отстаёт от лидирующего «Ливерпуля».
Как так вышло?
«Брайтон» не делает ничего нового. Разница между прошлым и этим сезонами лишь в везении
В прошлом сезоне «Брайтон» стал мемом, потому что ему чудовищно не везло. По данным Understat, они набрали на 20 очков меньше, чем заслуживали: 41 реальных при 61.41 ожидаемых (xPoints). Это с отрывом первый показатель в лиге и в топ-5 европейских чемпионатах. Команды, столкнувшиеся со схожими (но меньшими по масштабам) отклонениями («Фулхэм» в АПЛ, «Парма» в Серии А, «Эйбар» в Ла Лиге), закончили сезон вылетом.
«Брайтон» занял пятое с конца место, но наиграл на позицию в первой пятёрке. Подобные статистические аномалии обычно не переносятся из сезона в сезон, поэтому при прочих равных показатели «Брайтона» должны были спрогрессировать к среднему. То есть в теории команда должна была:
- вернуть в пределы нормы реализацию (в прошлом сезоне наиграли на 53.82 xG, но забили всего 41 мяч).
- перестать пропускать всё, что летит (46 пропущенных при допущенных 39.9 xG).
Как изменилась ситуация? Самое смешное, что в новом сезоне «Брайтон» неистово перебирает: у них самая большая в лиге отрицательная разница между реальными и ожидаемыми очками (-5.60 xP). Это означает, что «Брайтон» отхватил почти на шесть очков больше, чем заслужил. Больше в топ-5 европейских чемпионатов перебирают только «ПСЖ» (24 очка при 18.01 xP) и «Лорьян» (13 очков при 6.02 xP).
Журналист The Athletic Энди Нэйлор, специализирующийся на «Брайтоне», писал, что в клубе для определения прогресса команды используют показатель среднего количества очков за матч. Для примера: темп набора очков в два за матч гарантирует повышение из Чемпионшипа, а в АПЛ означает борьбу за зону еврокубков.
За всё время в Премьер-лиге «Брайтон» набирал в среднем 1.08 очка за матч. В этом сезоне показатель равняется 2.4 очка за матч. Конечно, выборка мала и можно ожидать очередного усреднения результатов. Но темп «Брайтона» прямо сейчас очень крут — действующий чемпион «Сити» прошёл прошлый сезон, в среднем набирая по 2.26 очка за матч.
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
«Брайтон» стал надёжнее в обороне и опаснее на стандартах
Поттер к отличному старту относится сдержанно. Перед матчем с «Пэлас» он так ответил на вопросы о преображении: «Нет никакой волшебной формулы. Нам нужно дальше работать и верить в то, что мы делаем. Мы знали, что наша игра в прошлом году была лучше, чем результаты. В этом году, возможно, нам везёт немного больше».
Основа успехов «Брайтона» — окрепшая оборона. За шесть туров пропустили пять голов (меньше только «Сити», «Челси» и «Ливерпуля»), два из них — с пенальти. «Брайтон» мало позволяет создавать сопернику с игры: 5.58 xG — меньше только у «Сити» и «Вулвз».
Из 67 ударов соперника в створ пришлись только 14 — с меньшим количеством ударов в створ имел дело только Эдерсон из «Сити». Это означает, что только 20.9% ударов по воротам Роберта Санчеса летят в створ ворот — тоже второй результат в лиге после действующих чемпионов.
«Брайтон»-2021/2022 стал эффективнее на стандартах: почти треть голов (три из восьми) пришли после стандартных положений. С углового прилетело «Уотфорду» (победный), после штрафного и с пенальти — «Лестеру», «Брентфорду» — после ввода из аута (победный).
«Брайтон» входил в топ-7 прессингующих команд прошлого сезона и ещё больше нарастил обороты в этом. 11.3 PPDA (количество передач соперника на одно оборонительное действие: попытку перехвата или отбора) — третий после «Ливерпуля» и «Сити» результат чемпионата. За шесть игр «Брайтон» возвращал мяч на чужой трети поля 49 раз (6-е), один из них — в матче с «Уотфордом» — стал результативным.
Но главный секрет высокого положения «Брайтона» прозаичен — теперь они вытягивают равные матчи. Из шести соперников «Брайтон» переиграл по ожидаемым голам лишь двоих: «Уотфорд» и «Лестер». Последних — всего на 0.22 xG, при этом «Лестеру» отменили два гола при 1:2.
«Брайтон» уступил в остроте, но победил «Бёрнли» (1.69 vs 1.8 xG и итоговые 2:1) и «Брентфорд» (0.29 vs 0.73 xG и итоговые 1:0). А также добыл ничью с «Пэлас», который превзошёл «Брайтон» по ожидаемым голам в два раза (0.65 vs 1.37 xG). В каждом случае голы случались под конец матча: «Бёрнли» — после 70-й минуты, «Брентфорду» — на 90-й, «Пэлас» — на 95-й.
Летом «Брайтон» продал сильнейшего защитника, сохранил остальных лидеров и точечно усилился
На трансферном рынке «Брайтон» блестяще разобрался с двумя главными активами: Ивом Биссума и Беном Уайтом. Биссума, вопреки интересу топ-клубов, сохранил. А Уайта продал в «Арсенал» существенно выше рыночной стоимости (за € 58,6 млн при € 28 млн, в которые оценивал защитника Transfermarkt). Вырученные средства клуб инвестировал в усиление состава.
Марк Кукурелья из «Хетафе» (€ 18 млн) куплен под основу и уже бороздит левую бровку. Универсальный Энок Мвепу из «Зальцбурга» (€ 23 млн) усилит ротацию в средней линии, у него есть перспективы со временем стать заменой Биссума. Также пользу в будущем должны принести голкипер Кьелл Схерпен из «Аякса» (€ 5 млн) и вингер Абдалла Сима из «Славии» (€ 8 млн, сезон проведёт в аренде в «Сток Сити»).
Во всех трансферах прослеживается системный подход: игроки с бэкграундом работы у Джесси Марша («Зальцбург») и Хосе Бордаласа («Хетафе») в теории должны легче встроиться в энергичный футбол Поттера. Новички неплохо втягиваются: Кукурелья уже отыграл 97% игрового времени в АПЛ от возможного. А Мвепу отдал ассист перед победным голом в Кубке лиги с «Кардиффом» (2:0).
С задачей заменить Уайта в центре обороны «Брайтон» справился бюджетно: вернул из аренды в «Селтике» Шейна Даффи. Ирландец хорошо интегрировался в систему Поттера и стал главной угрозой на стандартах: наносит по 1.83 удара за матч и уже забил победный «Уотфорду».
«Брайтон» не перетряхивает состав после неудачного сезона и не наживается на лидерах. Грэм Поттер сохранил команду и внёс в состав баланс, расчистив ведомость от ненужных игроков вроде Дэви Проппера (ПСВ), Мэтью Райана («Реал Сосьедад») и Алирезы Джаханбакша («Фейеноорд»).
В этом сезоне «Брайтон» поборется за еврокубки
«У тебя могут быть плохие времена в футболе и в жизни. Дело лишь в том, как ты отреагируешь на это, как справишься в будущем», — сказал Поттер в сентябрьском интервью Sky Sports. Тренер помог команде правильно отреагировать на результат прошлого сезона, не дал футболистам потерять веру в свой футбол и вдохновил на ещё одну попытку зажечь.
Боссы «Брайтона» же не стали руководствоваться однобокими критериями (вроде места в турнирной таблице) и позволили тренерскому штабу продолжить работу. В интервью The Athletic технический директор «Брайтона» Дэн Эшворт поделился трезвой оценкой ситуации:
«Я чувствовал, что в прошлом сезоне нам немного не везло с VAR, но мы не делали ничего кардинально иного. Мы верим в Грэма и в запущенные процессы: селекция, тренировки, всё, что мы делаем, — в данный момент всё складывается в нашу пользу.
В прошлом сезоне бывало, что подобные ситуации складываются не в нашу пользу, такие отрезки будут и в этом. В спорте низкой результативности такое случается. Но мы верим в то, что пытаемся делать, и надеемся, что наберём достаточно очков, чтобы достичь наших целей».
В этом сезоне «Брайтон» должен заняться тем, чем планировал заниматься в прошлом. А именно: пребывать в верхней половине турнирной таблицы и навязывать «Лестеру», кризисным топам из Лондона и остальным желающим борьбу за место во второстепенных еврокубках. Клубу и болельщикам воздаётся за «господи, да что же это творится?!» прошлого сезона.
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