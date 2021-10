Самый аномальный клуб АПЛ. Год назад чуть не вылетел, а теперь на одном уровне с топами

За 129 лет существования высшего дивизиона Англии первую строчку таблицы занимали многие команды. В их числе были «Шеффилд Уэнсдей», «Олдхэм Атлетик» и даже «Лутон» — но только не «Брайтон».

В шестом туре команда Грэма Поттера упустила отличный шанс возглавить АПЛ, сыграв вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). И всё же после бойкого старта 16-я команда прошлого сезона идёт на одном уровне с «Ман Сити», «Челси» и «Ман Юнайтед» и всего на один балл отстаёт от лидирующего «Ливерпуля».

Как так вышло?

«Брайтон» не делает ничего нового. Разница между прошлым и этим сезонами лишь в везении

В прошлом сезоне «Брайтон» стал мемом, потому что ему чудовищно не везло. По данным Understat, они набрали на 20 очков меньше, чем заслуживали: 41 реальных при 61.41 ожидаемых (xPoints). Это с отрывом первый показатель в лиге и в топ-5 европейских чемпионатах. Команды, столкнувшиеся со схожими (но меньшими по масштабам) отклонениями («Фулхэм» в АПЛ, «Парма» в Серии А, «Эйбар» в Ла Лиге), закончили сезон вылетом.

«Брайтон» занял пятое с конца место, но наиграл на позицию в первой пятёрке. Подобные статистические аномалии обычно не переносятся из сезона в сезон, поэтому при прочих равных показатели «Брайтона» должны были спрогрессировать к среднему. То есть в теории команда должна была:

вернуть в пределы нормы реализацию (в прошлом сезоне наиграли на 53.82 xG, но забили всего 41 мяч).

перестать пропускать всё, что летит (46 пропущенных при допущенных 39.9 xG).

Как изменилась ситуация? Самое смешное, что в новом сезоне «Брайтон» неистово перебирает: у них самая большая в лиге отрицательная разница между реальными и ожидаемыми очками (-5.60 xP). Это означает, что «Брайтон» отхватил почти на шесть очков больше, чем заслужил. Больше в топ-5 европейских чемпионатов перебирают только «ПСЖ» (24 очка при 18.01 xP) и «Лорьян» (13 очков при 6.02 xP).

Журналист The Athletic Энди Нэйлор, специализирующийся на «Брайтоне», писал, что в клубе для определения прогресса команды используют показатель среднего количества очков за матч. Для примера: темп набора очков в два за матч гарантирует повышение из Чемпионшипа, а в АПЛ означает борьбу за зону еврокубков.

За всё время в Премьер-лиге «Брайтон» набирал в среднем 1.08 очка за матч. В этом сезоне показатель равняется 2.4 очка за матч. Конечно, выборка мала и можно ожидать очередного усреднения результатов. Но темп «Брайтона» прямо сейчас очень крут — действующий чемпион «Сити» прошёл прошлый сезон, в среднем набирая по 2.26 очка за матч.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Брайтон» стал надёжнее в обороне и опаснее на стандартах

Поттер к отличному старту относится сдержанно. Перед матчем с «Пэлас» он так ответил на вопросы о преображении: «Нет никакой волшебной формулы. Нам нужно дальше работать и верить в то, что мы делаем. Мы знали, что наша игра в прошлом году была лучше, чем результаты. В этом году, возможно, нам везёт немного больше».

Основа успехов «Брайтона» — окрепшая оборона. За шесть туров пропустили пять голов (меньше только «Сити», «Челси» и «Ливерпуля»), два из них — с пенальти. «Брайтон» мало позволяет создавать сопернику с игры: 5.58 xG — меньше только у «Сити» и «Вулвз».

Из 67 ударов соперника в створ пришлись только 14 — с меньшим количеством ударов в створ имел дело только Эдерсон из «Сити». Это означает, что только 20.9% ударов по воротам Роберта Санчеса летят в створ ворот — тоже второй результат в лиге после действующих чемпионов.

«Брайтон»-2021/2022 стал эффективнее на стандартах: почти треть голов (три из восьми) пришли после стандартных положений. С углового прилетело «Уотфорду» (победный), после штрафного и с пенальти — «Лестеру», «Брентфорду» — после ввода из аута (победный).

«Брайтон» входил в топ-7 прессингующих команд прошлого сезона и ещё больше нарастил обороты в этом. 11.3 PPDA (количество передач соперника на одно оборонительное действие: попытку перехвата или отбора) — третий после «Ливерпуля» и «Сити» результат чемпионата. За шесть игр «Брайтон» возвращал мяч на чужой трети поля 49 раз (6-е), один из них — в матче с «Уотфордом» — стал результативным.

Но главный секрет высокого положения «Брайтона» прозаичен — теперь они вытягивают равные матчи. Из шести соперников «Брайтон» переиграл по ожидаемым голам лишь двоих: «Уотфорд» и «Лестер». Последних — всего на 0.22 xG, при этом «Лестеру» отменили два гола при 1:2.

«Брайтон» уступил в остроте, но победил «Бёрнли» (1.69 vs 1.8 xG и итоговые 2:1) и «Брентфорд» (0.29 vs 0.73 xG и итоговые 1:0). А также добыл ничью с «Пэлас», который превзошёл «Брайтон» по ожидаемым голам в два раза (0.65 vs 1.37 xG). В каждом случае голы случались под конец матча: «Бёрнли» — после 70-й минуты, «Брентфорду» — на 90-й, «Пэлас» — на 95-й.

Летом «Брайтон» продал сильнейшего защитника, сохранил остальных лидеров и точечно усилился

На трансферном рынке «Брайтон» блестяще разобрался с двумя главными активами: Ивом Биссума и Беном Уайтом. Биссума, вопреки интересу топ-клубов, сохранил. А Уайта продал в «Арсенал» существенно выше рыночной стоимости (за € 58,6 млн при € 28 млн, в которые оценивал защитника Transfermarkt). Вырученные средства клуб инвестировал в усиление состава.

Марк Кукурелья из «Хетафе» (€ 18 млн) куплен под основу и уже бороздит левую бровку. Универсальный Энок Мвепу из «Зальцбурга» (€ 23 млн) усилит ротацию в средней линии, у него есть перспективы со временем стать заменой Биссума. Также пользу в будущем должны принести голкипер Кьелл Схерпен из «Аякса» (€ 5 млн) и вингер Абдалла Сима из «Славии» (€ 8 млн, сезон проведёт в аренде в «Сток Сити»).

Во всех трансферах прослеживается системный подход: игроки с бэкграундом работы у Джесси Марша («Зальцбург») и Хосе Бордаласа («Хетафе») в теории должны легче встроиться в энергичный футбол Поттера. Новички неплохо втягиваются: Кукурелья уже отыграл 97% игрового времени в АПЛ от возможного. А Мвепу отдал ассист перед победным голом в Кубке лиги с «Кардиффом» (2:0).

С задачей заменить Уайта в центре обороны «Брайтон» справился бюджетно: вернул из аренды в «Селтике» Шейна Даффи. Ирландец хорошо интегрировался в систему Поттера и стал главной угрозой на стандартах: наносит по 1.83 удара за матч и уже забил победный «Уотфорду».

«Брайтон» не перетряхивает состав после неудачного сезона и не наживается на лидерах. Грэм Поттер сохранил команду и внёс в состав баланс, расчистив ведомость от ненужных игроков вроде Дэви Проппера (ПСВ), Мэтью Райана («Реал Сосьедад») и Алирезы Джаханбакша («Фейеноорд»).

В этом сезоне «Брайтон» поборется за еврокубки

«У тебя могут быть плохие времена в футболе и в жизни. Дело лишь в том, как ты отреагируешь на это, как справишься в будущем», — сказал Поттер в сентябрьском интервью Sky Sports. Тренер помог команде правильно отреагировать на результат прошлого сезона, не дал футболистам потерять веру в свой футбол и вдохновил на ещё одну попытку зажечь.

Боссы «Брайтона» же не стали руководствоваться однобокими критериями (вроде места в турнирной таблице) и позволили тренерскому штабу продолжить работу. В интервью The Athletic технический директор «Брайтона» Дэн Эшворт поделился трезвой оценкой ситуации:

«Я чувствовал, что в прошлом сезоне нам немного не везло с VAR, но мы не делали ничего кардинально иного. Мы верим в Грэма и в запущенные процессы: селекция, тренировки, всё, что мы делаем, — в данный момент всё складывается в нашу пользу.

В прошлом сезоне бывало, что подобные ситуации складываются не в нашу пользу, такие отрезки будут и в этом. В спорте низкой результативности такое случается. Но мы верим в то, что пытаемся делать, и надеемся, что наберём достаточно очков, чтобы достичь наших целей».

В этом сезоне «Брайтон» должен заняться тем, чем планировал заниматься в прошлом. А именно: пребывать в верхней половине турнирной таблицы и навязывать «Лестеру», кризисным топам из Лондона и остальным желающим борьбу за место во второстепенных еврокубках. Клубу и болельщикам воздаётся за «господи, да что же это творится?!» прошлого сезона.