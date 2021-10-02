Роналду сыграл 200-й матч в АПЛ и не забил. После его выхода «МЮ» упустил победу

Криштиану Роналду стал всего лишь пятым футболистом в истории, проведшим 200 и более матчей в двух разных топ-лигах (в его случае это АПЛ и Примера). Предложение назвать четырёх других стало бы хорошим заданием для квиза, но мы просто скажем, что это Фернандо Торрес (высшие лиги Англии и Испании), Уго Льорис (Франция и Англия), Кевин Гамейро (Испания и Франция), а также одноклубник Роналду Эдинсон Кавани (Франция и Италия).

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Кавани и начал матч в основе, тогда как Роналду, забив пять голов в первых пяти матчах после возвращения, оказался на скамейке. Это решение Уле-Гуннара Сульшера объясняется сложным графиком, который ещё до игры сказал:

«Абсолютно никаких объяснений – ну, это ТВ. Никакого здравого смысла. В прошлом году в Турции у нас был такой же сценарий. Мы с «Челси» играли в среду вечером. Так что легко могли сыграть в воскресенье, а «Ливерпуль» и «Ман Сити» – в субботу. Здравый смысл, похоже, может быть не таким уж и обыденным явлением».

В отсутствие Роналду впереди сыграл не только Кавани, но и Антони Марсьяль – они и соорудили красивый гол. Кавани отвлёк внимание Майкла Кина, а Марсьяль откликнулся на проникающую передачу Бруну Фернандеша и пробил вратаря ударом в ближний:

«МЮ» до перерыва мог пропускать (Давид де Хеа отлично справился с дальним ударом Демарая Грея), но мог и забить больше одного мяча. Роналду появился в начале второго тайма – и вскоре после его выхода «МЮ» пропустил. Угловой у ворот «Эвертона» привёл к его же быстрой контратаке, в ходе которой Фред умудрился дважды проиграть борьбу. Грей, Абдулайе Дукуре и Эндрос Таунсенд отлично разыграли большинство в контратаке:

Более того, Таунсенд позволил себе отпраздновать гол именно в стиле Роналду, заняв фирменную стойку.



«Вы знаете, никакого неуважения, этот парень — мой кумир. Я вырос, наблюдая за ним, проводил часы на тренировочном поле, пытаясь повторить его приёмы. Возможно, мне следовало потратить больше времени на празднование. Это была скорее дань уважения Криштиану», – признался Таунсенд после матча.

При равном счёте Роналду имел один шанс, но не попал в дальний угол. Мог выиграть и «Эвертон», но Том Дэвис вместо удара при выходе два в одного решил отдать передачу на Йерри Мину в офсайд. В концовке «МЮ» не создал ни одного по-настоящему опасного момента – Поль Погба чисто на классе едва не закрутил мяч в дальнюю девятку, но именно командные взаимодействия оставляли желать лучшего.

Вряд ли Криштиану видел свой юбилейный матч в Премьер-лиге именно таким.