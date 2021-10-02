У Слуцкого проблемы с Кварацхелией. Хвича не послушал тренера — и команда проиграла

Александр Кержаков и «Нижний Новгород» снова сделали это! Очередные три очка в матче с грандом – в этот раз пострадал «Рубин». Игра 10-го тура РПЛ прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 0:1. Матч получился невероятно событийным.

Первый сюрприз заключался в составе «Рубина». Казанцы вышли без недавних лидеров атаки — Джордже Деспотовича и Хвичи Кварацхелии. Однако грузинскому вингеру было суждено появиться на поле. Причина — максимально печальная. На 22-й минуте «Нижний» атаковал правым флангом, и на Алексея Козлова выдвинулся Илья Самошников. Игрок гостей всё же сумел выполнить подачу, но заодно случайно наступил шипами на голеностоп соперника. Самошникову явно было очень больно, и он практически сразу попросил замену. Хвича вышел вместо него.

Травма Самошникова — плохая новость сама по себе, но в данном случае она хуже даже не для «Рубина», а для сборной России. Совсем скоро национальной команде играть важнейшие матчи в квалификации ЧМ-2022, где Илья наверняка был бы основным левым защитником. Теперь Валерию Карпину придётся ломать голову над составом.

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В начале второго тайма «Рубин» заработал пенальти. Бить собрался забивной новичок Андерс Дрейер, но Кварацхелия забрал у него мяч. Датчанин идти на конфликт не стал. И Хвича не забил. Удар получился неудачным — мяч полетел на удобной высоте для вратаря «Нижнего» Артура Нигматуллина.

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А вот «Нижний Новгород» своим шансом воспользовался. За полчаса до конца матча хавбек-универсал «Рубина» Михаил Костюков попытался вынести мяч после передачи в штрафную, но вместо этого ударил вылетевшего из-за спины Козлова. VAR сделал подсказку, Сергей Карасёв посмотрел повтор и указал на точку. Полузащитник гостей Николай Калинский показал Кварацхелии, как надо бить. Мощнейший выстрел под перекладину – без шансов для Юрия Дюпина.

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«Нижний» вцепился в победный счёт и довёл матч до выигрыша. Вслед за «Спартаком» и «Динамо» команда Кержакова добавила в свою коллекцию «скальпов» и «Рубин». Невероятный результат. Сейчас новичок РПЛ занимает седьмое место в таблице с 14 очками после 10 туров. У казанцев аналогичный показатель, но они располагаются строчкой ниже.

Но на финальном свистке интересные события не закончились. На послематчевой пресс-конференции наставник «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что бить пенальти должен был именно Дрейер. Тренер лично сообщил об этом форварду на тренировке, но тот не отстоял своё право.

С Кварацхелией, отобравшим пенальти у партнёра и не реализовавшим его, ситуация даже сложнее, чем может показаться. Слуцкий усадил Хвичу в запас, и, по нашей информации, у тренера и игрока охладели отношения. Футболисты «Рубина» чувствуют, что грузинский вингер морально разбит из-за несостоявшегося трансфера в Европу. А ведь до зимнего окна ещё играть и играть.

До сегодняшнего матча «Рубин» пробил в этом сезоне всего один 11-метровый. Тогда удар реализовал Деспотович. Когда казанцы заработали пенальти против «Нижнего», Джордже ещё не вышел на поле, но для Кварацхелии это не оправдание. Удивительно, что в такой ситуации игнорируется требование тренера — тем более такого авторитетного, как Слуцкий.