«Барселона» беспомощна. Суарес и Лемар блистали, матч был слишком простым для «Атлетико»

В последние пару недель «Барселона» угодила в одну из самых глубоких ям с начала века. Два подряд разгрома в Лиге чемпионов (ни одного удара в створ в обоих матчах), восьмое место в чемпионате, постоянные удаления и всё более резкие комментарии тренера. Кстати, сам Рональд Куман матч с «Атлетико» пропускал из-за дисквалификации. Депрессивный бэкграунд очень важного матча.

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Президент Жоан Лапорта поддержал тренера и перед игрой сказал, что Куман останется независимо от счёта. Мощная поддержка, хотя и немного странная. Сам Куман на днях сказал, что ему «надоело защищаться» и что все должны понимать контекст, в котором команда находится. По сути справедливо (сезон явно переходный, достаточно взглянуть на состав), но категорически неправильно по форме. Уже несколько недель он объясняет неудачи низким уровнем оставшихся футболистов, вряд ли это вселит в них уверенность. Кажется, что Куман близок к тому, чтобы сорваться.

Для «Атлетико» матч тоже важен. По количеству очков не скажешь, но команда вкатывается в сезон с огромным трудом. Из четырёх побед в чемпионате две были одержаны благодаря голам в добавленное время. А в предыдущем туре чемпионы не просто проиграли аутсайдеру «Алавесу», но и были худшей командой на поле.

Диего Симеоне начал с привычной в новом сезоне схемой. 3-5-2 с Коке в роли контролирующего опорника. При этом в позиционной обороне «Атлетико» садился в 4-4-2 благодаря движению одного из фулбеков, Льоренте или Карраско. Одной из интриг был выход Гризманна, но француз остался в запасе, в оттяжке под Суаресом с первых минут вышел Феликс.

Куман выбрал неожиданную схему 4-2-3-1 с парой сюрпризов в составе. Мингеса в роли правого защитника, Дест снова слева, Френки де Йонг в роли вингера (это решение так и осталось загадкой) и Депай на острие. Ну и юные Гави и Нико Гонсалес снова попали в старт. Также в старте появился Коутиньо, восстановившийся от травмы, из-за которой пропустил прошлый сезон, и постепенно набирающий форму.

С первых минут начались эпизоды, когда игроки «Барселоны» толпятся в районе мяча на одном из флангов, как бы создавая перегруз – но при этом без изоляций на другом фланге. Нико пару раз стоял в пяти метрах от Бускетса, Мингеса не открывался достаточно высоко – в общем, позиционную игру нельзя назвать идеальной, и это типичная проблема при Кумане. В основном креатив шёл из индивидуальных действий Коутиньо и Депая.

«Атлетико» поощрял позиционные проблемы гостей: встречал средним блоком и с готовностью садился в низкий, создавая максимальную плотность в зоне мяча. Учитывая проблемы в центре защиты, логичная тактика.

Контратаки хозяев тоже выглядели убедительно. Во-первых, из-за плохого расположения соперников (это упрощало задачу), во-вторых, из-за количества атакующих игроков. Симеоне по-прежнему отдаёт мяч, но у него в основе сразу два атакующих футболиста на краях обороны, Коке в роли опорника и Лемар в центре полузащиты – невероятное количество футболистов, которые играют в более оборонительных ролях, чем привыкли.

Первый гол начался даже не в контратаке: просто «Барселона» расположилась так неудачно, что Эрмосо пасом через две линии отрезал шесть человек. Ну и комбинация Феликса с Сауресом и Лемаром на третьего – очень классная.

Свой лучший момент в первом тайме «Барселона» не создала сама: Коутиньо пробил после неудачного выноса защитника, выиграв подбор. А вот «Атлетико» снова мог забивать после комбинации на третьего, когда Карраско и Феликс вывели Суареса один на один под углом, и тот чуть-чуть не попал.

Ведя в счёте, хозяева стали ещё меньше владеть мячом, и игра окончательно свелась к сценарию «владение против контратак». Одна из них привела ко второму голу.

Он начался с потери Депая. С одной стороны, ничего страшного: нападающий потерял мяч на чужой половине, рабочий момент. Но с другой: Депай был заперт на правой бровке против двух соперников и без вариантов для передачи. Что ему вообще там делать? Почему де Йонг не поддержал? Да и Мингеса, который очень странно открывался. После перехвата Лемар отрезал восемь соперников одним пасом на Феликса.

В перерыве команды сделали по замене. Симеоне выпустил вместо севшего на карточку Триппьера – не по позиции, в центр полузащиты ушёл Льоренте. А Альфред Схройдер, с которым Куман был постоянно на связи, убрал Нико, вместо которого по позиции вышел Сержи Роберто. При 0:2 «Барселоне» в её нынешнем состоянии было важнее не пропустить ещё пару голов, чем забить.

Тем не менее у гостей был шанс. Гави запрессинговал Коке, отобрал мяч, протащил к штрафной и своевременно отдал на Коутиньо. Тот был один, под углом к воротам, и имел достаточно времени, чтобы обработать мяч и пробить. Лемар забил из более трудной

ситуации, но Коутиньо попал во вратаря. Мадридцы тоже могли пару раз увеличить счёт, особенно яркий момент упустил вышедший на замену Гризманн (запорол пас на Корреа). Наверное, это неудивительно: «Атлетико» получил удобный счёт, а на скамейке у Симеоне больше атакующих игроков, чем у Кумана.

Суарес и Лемар забили по голу и отдали по голевой передаче. Очень трудно выбрать лучшего, но это скорее должен быть Лемар, который поучаствовал чуть ли не в каждом владении своей команды и великолепно разгонял атаки. Хотя и Феликс тоже был очень хорош. Но надо отметить, что на фоне такого соперника было легко хорошо выглядеть.

Хорошие новости для «Барселоны» в этом матче приходится искать в мелочах. Например, Фати снова вышел на полчаса, постепенно набирает форму после травмы. Удалось избежать разгрома. Пожалуй, всё.