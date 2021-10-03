Суарес впервые забил «Барсе». Что означал его жест после гола?

Пока «Барселона» страдает в атаке с Мемфисом Депаем и Люком де Йонгом и ждёт, когда наконец-то дебютирует травмированный Серхио Агуэро, бывший нападающий сине-гранатовых Луис Суарес доказывает Рональду Куману, что тот должен был биться за него до конца. В матче «Атлетико» с «Барсой» в Мадриде уругваец сделал разницу – поучаствовал в обеих голевых атаках команды Диего Симеоне. Теперь у Суареса пять голов в 10 матчах нового сезона.

Перед встречей с каталонцами Суарес вспоминал, как уходил из команды Кумана:

«Думаю, он вёл бы себя иначе, если бы у него был характер и авторитет. Если бы Куман сказал, что не рассчитывает на меня, и в личном разговоре со мной обозначил конкретные причины, то хорошо. Но он не говорил мне, что я не вхожу в его планы. А когда я уже согласовывал контракт с «Атлетико» и разрывал договор с «Барсой», он подошёл и заявил, что в воскресенье включит меня в заявку на матч с «Вильярреалом», если сделка сорвётся. Как это? Я не вхожу в твои планы, но ты включишь меня в заявку?

Куман отправлял меня тренироваться на третье-четвёртое поля и обращался со мной так, словно мне 15 лет. Это задевало, было больно. Из-за такого неуважения я возвращался домой в слезах. Я ни разу не проявил к нему неуважение. Несмотря ни на что, тренировался, не показывая недовольство. Потому что я профессионал».

Мотивация Суареса на матч с «Барсой» оказалась такой, словно речь шла о финале Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он стал чемпионом с «Атлетико», заставив болельщиков сине-гранатовых сожалеть о своём уходе. При этом в мае 2021 года Луис впервые в карьере сыграл против каталонцев и не забил на «Камп Ноу». До этого была игра первого круга в Мадриде, которую уругваец пропустил из-за коронавируса.

Теперь же «Барса» пополнила список команд, получавших от Суареса. В этом списке все, с кем Луис играл в Примере. Но сначала нападающий создал гол Тома Лемара. Открывшись между линиями и получив мяч от Жоау Феликса, уругваец выдал шикарную передачу в касание: Лемару оставалось только не попасть в офсайд и не загубить выход один на один.

Свой гол уругваец забил тоже после выхода один на один. «Атлетико» удалась идеальная контратака, а Лемар вырезал своевременную передачу на Суареса. Луис решил эпизод тремя касаниями: правой ногой остановил мяч, левой подработал и правой пробил в угол. Тер Штеген бессилен, Жерар Пике на линии – в роли зрителя. Суарес не праздновал бурно этот гол, а сложил ладони и поднёс к лицу, как будто извинялся перед Каталонией.

Ещё Луис изобразил жестом звонок по телефону. Потроллил тренера? Суарес говорил, что Куман сообщил ему о своём решении по телефону, и уругваец посчитал это оскорбительным. Но после матча Луис признался, что это было послание не голландцу, а всем, у кого есть его номер мобильного. Суарес просто выполнил шутливое обещание, которое дал своим детям.

Но так или иначе это был момент триумфа и боли. Вне всяких сомнений, Луису тяжело смотреть на то, во что превратилась «Барселона». Пусть сегодня она и принципиальный соперник для его «Атлетико». Отдав каталонскому клубу шесть лет, забив 195 голов и выиграв 13 трофеев (включая Лигу чемпионов), Суарес не может так просто вычеркнуть сине-гранатовых из своего сердца. Возможно, в этот вечер и Куман впервые по-настоящему пожалел, что уругваец больше не играет за «Барсу».