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Сборная России по футболу, Денис Глушаков получил травму перед матчами отбора ЧМ-2022 со Словакией и Словенией

Драма Глушакова. За неделю у него исполнилась и разрушилась мечта
Михаил Рождественский
Денис Глушаков получил травму перед играми сборной
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Хотел вернуться в сборную России и сломался прямо перед матчами.

У Дениса Глушакова драма. После матча 10-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» полузащитник «Химок» должен был отправиться в расположение сборной России, куда его вызвали после долгого перерыва. Но, похоже, матчи национальной команды Денис пропустит.

Незадолго до свистка на перерыв Глушаков сделал рывок, остановился и попросил замену. На второй тайм он уже не вышел. Скорее всего, у хавбека мышечное повреждение. Один из вариантов — травма задней поверхности бедра. В любом случае с такими проблемами футболисты, как правило, не выходят на поле спустя несколько дней.

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А ещё недавно Глушаков был счастлив после возвращения в сборную. В сентябре объявили расширенный состав перед матчами отбора ЧМ-2022, и туда попал Денис. После этого он опубликовал в «Инстаграме» пост, который не нуждается в комментариях.

«Безумно рад снова получить вызов в сборную. Благодарю Валерия Карпина и тренерский штаб за включение в расширенный список. Попадание в национальную команду всегда было одной из моих основных целей, это мотивировало, а теперь мотивации и ответственности стало ещё больше. Понимаю, что список не окончательный, как и всегда — чтобы быть в сборной, нужно трудиться и доказывать каждый день. Быть в обойме главной команды страны — огромная честь.

Чувствую, что нахожусь в хорошей форме — физической и ментальной, готов отдать сборной все силы, помогать столько, сколько потребуется, в любом качестве, как это видит главный тренер. Впереди несколько непростых матчей у «Химок», а потом важнейший отрезок у сборной на пути к чемпионату мира в Катаре. Поэтому план на ближайшие недели: тренировки, концентрация, мысли только о футболе», — написал Глушаков.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Валерий Карпин тогда сказал следующее: «Я созвонился с Глушаковым. Спросил о его желании играть в сборной. Он сказал, что хочет, мечтает и готов на всё. Глушаков — ветеран. Его правильно таковым считают, уже ветеранский возраст. Но это не значит, что ему надо завтра заканчивать. Он продолжает показывать хороший уровень готовности, плюс подкрепляет это голами».

Глушаков шёл к возвращению в сборную 3,5 года. Сначала был спад в «Спартаке», скандалы и ненависть фанатов. Поле ухода из московского клуба Денис провёл невзрачный сезон в «Ахмате», а в октябре 2020-го подписал контракт с «Химками». Там он стал напоминать себя прежнего. Осознав, что форма наконец набрана, Глушаков стал грезить о сборной. Начиная с февраля этого года 34-летний хавбек как минимум шесть раз высказался о потенциальном возвращении. Понятно, что Денис в основном отвечал на вопросы журналистов, но важны формулировки — по каждой реплике было видно, насколько он горит идеей сыграть за сборную.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Конец февраля: «Личные планы? В мыслях иногда мелькает сборная и Евро, так что есть к чему стремиться!»

Конец марта: «Моя главная мотивация — сборная. Я хочу вернуться. Недопонимание и недосказанность в отношениях с Черчесовым уже в прошлом. Но мы не контактируем. Я согласен играть в сборной на любой позиции».

Конец июля: «Всегда держу в голове возвращение в сборную, но не всегда всё от меня зависит. Шансы всегда есть. Моё дело — тренироваться и играть, а тренер уже будет выбирать. Главное, чтобы вокруг тренера не было людей, которые мешают играть мне и вообще российскому футболу».

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Начало августа: «Всегда говорил, что вернуться в сборную — одно из моих главных желаний. Уверен, что за каждым футболистом сейчас пристально наблюдают и оценивают, поэтому моё дело — только пахать и попытаться игрой показать, что могу быть полезен нашей главной команде».

Конец августа: «Приятно было, когда Валерий Карпин упомянул мою фамилию — хоть и вскользь. Думаю, что для меня просто нет большей мотивации, чем сыграть в футболке сборной».

Середина сентября: «Есть цель попасть в сборную. Это не секрет. Каждый ставит себе цели. Я тренируюсь, играю, работаю, а дальше будет видно».

Впервые Глушакова вызвали в сборную в 2008-м, ещё при Гусе Хиддинке, но тогда он шанса не получил. Дебют состоялся спустя три года, в 2011-м. На Евро-2012 Денис поехал уже не как перспективный юнец, а как игрок основы «Локомотива». От сборной ждали успеха (вплоть до выхода в финал), но турнир получился провальным, а Глушаков вышел на поле лишь в последнем матче группового этапа с Грецией.

К 2014 году Глушаков уже был футболистом «Спартака». Со сборной он поехал на чемпионат мира, но повторилась история двухлетней давности — последнее место в группе. Правда, в этот раз Денис сыграл во всех трёх матчах. Дальше участие на Евро-2016, который считается одним из самых провальных турниров в истории сборной России. Глушаков вновь был основным игроком и даже забил гол, но команда набрала одно очко и никуда не вышла.

Сезон-2016/2017 — лучший в карьере Глушакова. Долгожданное чемпионство «Спартака», статус любимого всеми капитана и лидера. Денис сыграл за сборную на Кубке конфедераций и ждал домашнего чемпионата мира. Место в заявке казалось практически гарантированным, но случилось необъяснимое. Глушаков чудовищно провёл весенний отрезок, и в том числе из-за его спада «Спартак» не выиграл Кубок России и упустил место в Лиге чемпионов. В итоге полузащитник пролетел мимо ЧМ, вероятно, главного турнира своей жизни.

Последним матчем Глушакова за сборную России остаётся товарищеская игра с Бразилией в конце марта 2018-го. Денис тогда вышел на поле в стартовом составе, отыграл час и был заменён. Наша команда разгромно проиграла. Никто и подумать не мог, что через несколько месяцев она добьётся лучшего результата в своей истории.

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Пусть и без Глушакова, но сборной России предстоит важнейший отрезок. В ближайшее время команда Карпина сыграет со Словакией (8 октября) и Словенией (11 октября). А в ноябре будет финальный рывок и попытка поехать на чемпионат мира в Катар. К матчам с Кипром и Хорватией может вернуться и Глушаков. Мечта ещё не похоронена.

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