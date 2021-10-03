Златану Ибрагимовичу — 40! Что вы знаете о легенде?

3 октября Златану Ибрагимовичу исполняется 40 лет. И швед всё ещё в большой игре: он по-прежнему ударная сила «Милана». В чемпионате Италии прошлого сезона он забил 15 голов и помог команде вернуться в Лигу чемпионов. А недавно Ибра вернулся в сборную Швеции.
Свой юбилей Ибрагимович отпраздновал уже в пятницу, 1 октября, – чтобы на торжество смогли прийти рядовые сотрудники «Милана», у которых в воскресенье выходной. В день рождения Златана «Милан» играет с «Аталантой», но Ибра из-за травмы на поле не выйдет.
Ибрагимович так давно на виду, каждое его слово и действие так подробно обсуждается СМИ, фанатами и хейтерами, что, казалось бы, не знать о нём чего-то просто невозможно. Но посмотрим, сможете ли вы справиться со всеми десятью вопросами нашего квиза. Результаты пишите в комментариях.
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