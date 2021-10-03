На исправление ситуации тренеру давали четыре матча. Он выиграл только один.

«Барса» проваливает сезон. Почему же Куман до сих пор не уволен?

У «Барселоны» плохи дела: провальный старт сезона в чемпионате и как итог – девятое место после восьми туров, два поражения по 0:3 в Лиге чемпионов от «Баварии» и «Бенфики» и последняя строчка в группе. У Рональда Кумана на этом фоне положение тоже не очень – последнее время в прессе всплывают имена потенциальных кандидатов на его пост, а сам он уже признался, что «ему надоело защищаться».

«Никто мне ничего не говорил об увольнении», – сказал главный тренер «Барсы» накануне матча с «Атлетико». — Лапорта мне ничего не сказал, но у меня есть уши, у меня есть глаза, и я знаю, что многое просачивается наружу».

Пресс-конференцию перед матчем с «Атлетико» Куман начал с отсылки к фразе ван Гала, которую тот произнёс на последней встрече с журналистами в качестве главного тренера «Барселоны» в 2000 году: «Доброе утро, мои друзья в прессе». После этого ван Гал добавил: «Поздравляю! Вы сделали это: я ухожу».

Куман такого громкого заявления делать не стал – лишь сказал, что он «всё ещё здесь», но под его тренерским креслом уже давно пылает пожар.

«Чудес ждать не стоит», несогласованное заявление и четыре матча, чтобы остаться. У Кумана получился эмоциональный сентябрь

Положение Кумана на посту главного тренера особенно пошатнулось после домашнего разгрома от «Баварии»: 0 ударов в створ (такое последний раз было в сезоне-2003/2004), разница по ударам – 5:17 и первое за 24 года поражение на старте в ЛЧ. Объяснения, что в команде много травмированных, а на поле выходят 18-летние парни, кажется, работать перестали – на «Камп Ноу» тогда появился баннер «Куман, убирайся».

Почти сразу после матча, как сообщал El Chiringuito, состоялась встреча президента, вице-президента Рафа Юсте, директора Матеу Алемани и тренера, и прошла она «в напряжённой атмосфере». Mundo Deportivo писал, что по итогам трёхчасового собрания Кумана решили не увольнять, а дать ему больше времени – доказать, что он может исправить сложившуюся ситуацию.

Лапорта же выступил для болельщиков: «Я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы. Мы ожидали, что окажемся в такой ситуации. Я прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду. Я прошу вас верить в нас, в людей, которые управляют клубом».

Deportes Cuatro после писал, что время, которое дали Куману, – это четыре матча: с «Гранадой», «Кадисом», «Леванте» и «Бенфикой» в ЛЧ. Лапорта, по информации AS, на тот момент уже потерял веру в тренера, но увольнять его, несмотря на призывы некоторых членов совета директоров «Барсы», не решился.

«Я хотел оказаться здесь, но не ожидал таких проблем», — признался позже Куман. — Особенно такой финансовой ситуации. Но я борюсь и хочу быть здесь. Хочу побеждать».

Матч 1. «Гранада». Ничья

У «Гранады» выиграть не получилось — матч закончился со счётом 1:1, и то отыгрались каталонцы в концовке. Куман сказал, что со второй минуты соперник убивал время, а потом взорвался: «Что надо делать, глядя на состав команды? Играть в «тики-таки» (Куман оговорился. – Прим. «Чемпионата»), когда в центре поля нет свободного места, а у нас нет футболистов, способных играть один в один или на скорости? Больше ничего не буду говорить об этом, потому что я должен аргументировать буквально всё подряд».

Матч 2. «Кадис». Ничья

Перед игрой с «Кадисом» Куман вообще отказался отвечать на вопросы журналистов: главный тренер «Барсы» пришёл на пресс-конференцию, зачитал заявление и спустя три минуты ушёл. Он сказал, что:

клуб находится в стадии восстановления;

спортивные результаты связаны с финансовыми обстоятельствами;

и клуб, и команду нужно перестраивать в ситуации, когда нет возможности делать большие инвестиции, а на это нужно время;

молодые таланты могут стать большими звёздами, но нужно терпение;

команде необходима поддержка.

И ключевое: «Остаться на высокой позиции в Ла Лиге было бы успехом. В Лиге чемпионов чудес ждать не стоит».

Рональд Куман Фото: David Ramos/Getty Images

Как сообщало издание AS, это выступление не было согласовано с клубом – о нём вообще знал только капитан команды, и то Куман сказал ему об этом уже перед началом пресс-конференции. TV3 связался с Лапортой, и тот чётко дал понять: такой ход главного тренера «Барсы» в руководстве не оценили.

«Я вижу, что Куман очень нервничает, — сказал TV3 президент «Барселоны». — Думаю, в заявлении не было необходимости. Он должен был ответить на вопросы журналистов. Его будущее зависит от результатов и игры».

В тот же день журналисты Voetbal International поговорили с Куманом, который сказал, что уйдёт из «Барсы» «только тогда, когда игроки перестанут воспринимать его слова».

А сейчас ситуация «не такая».

Матч закончился нулевой ничьей, а Кумана удалили на 97-й минуте: он кричал на судью, что команды переиграли несколько секунд, а арбитр позволил провести ещё одну атаку «Кадису». «В этой стране удаляют ни за что», — возмутился Куман на пресс-конференции.

Лапорта снова встретился с главным тренером после матча и снова сказал ему, что тот продолжит работу. Пока.

Матч 3. «Леванте». Победа

На пресс-конференции Кумана снова спросили про его будущее. «Я мало что могу сказать, потому что я давно не читал газет, — ответил он. — Я знаю о слухах, но единственное, что нам нужно делать, — побеждать. Ходят слухи, называются имена… Это работа журналистов. Я не собираюсь тратить силы на то, на что не могу повлиять».

После матча о подобном уже не спрашивали — «Барса» наконец победила (3:0).

Матч 4. «Бенфика». Поражение

«Я не хочу отвечать на вопрос о моём будущем, поскольку оно не в моих руках. Хотя в конечном счёте виноват тренер», — сказал Куман после поражения 0:3. — Я не хочу обсуждать уровень этой команды. Все знают, в чём сегодня проблема «Барсы». Невозможно говорить о команде так, будто она такая же, как в прежние годы. Это очевидно. Я могу оценивать только свою работу с командой. Я чувствую поддержку со стороны игроков, вижу их отношение к делу. Со стороны клуба — не знаю».

Второе подряд поражение в группе ЛЧ с общим счётом 0:6 должно было стать финальной точкой в истории Кумана и «Барселоны» — новостные ленты испанских СМИ пестрили инсайдами о скором увольнении голландца и кандидатах на его смену. Но срок в четыре матча в итоге продлился до пяти — на игру с «Атлетико».

Матч 5. «Атлетико». Поражение

Как сообщал Mundo Deportivo, за несколько дней до матча Куман и Лапорта общались несколько раз, и во время последней встречи главному тренеру удалось убедить президента, что у него получится исправить ситуацию. Голландец считает, что с возвращением Ансу Фати, Серхио Агуэро и Усмана Дембеле команда окрепнет.

После этого Лапорта выступил публично: «Я решил, что независимо от результата Куман останется тренером. Это отсылка к барселонизму, это куле. Необходимо придать уверенности. Травмированные футболисты восстановятся. Кроме того, Куман решил стать тренером «Барсы» в момент наибольших институциональных и спортивных трудностей».

Тем временем у «Барселоны» три победы в девяти матчах — это худший старт клуба с сезона-1987/1988.

Увольнение Кумана обойдётся «Барсе» в € 13 млн. А на новый тренерский штаб получится выделить меньше € 3 млн

Контракт Кумана действителен до лета 2022 года, поэтому при досрочном расторжении клубу придётся выплатить ему € 13-14 млн.

Первая часть — это € 7,2 млн его годовой зарплаты.

Ещё € 6 млн – это выплата, которая полагается Куману за расторжение контракта со сборной Нидерландов. В его контракте прописано, что клуб должен возместить ему сумму, если соглашение будет аннулировано досрочно.

Испанские СМИ пишут, что при большом желании даже при нынешней финансовой ситуации «Барселоны» клуб найдёт деньги, чтобы попрощаться с Куманом. А вот на новый тренерский штаб выделить много не получится, как бы руководство не хотело.

Журналист Роберто Байон, который ориентирован на экономические футбольные темы, написал, что на подписание нового тренера команды могут потратить 4% от установленного лимита на заработные платы. При нынешнем потолке зарплат в «Барселоне» (€ 97,9 млн вместо € 382,7 млн, которые были раньше) это € 3,9 млн, но эта цифра – из расчёта на год. Но если уволить Кумана, когда до истечения его контракта останется полгода, то доля уменьшится до 2%, а это уже € 1,96 млн.

Вероятно, публично высказываемое доверие Лапорты основано не столько на вере в тренерские методы Кумана, сколько на финансовой составляющей.