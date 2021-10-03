«Динамо» нужен новый нападающий. Иначе команда не задержится наверху

После досадного домашнего поражения от «Крыльев Советов» Сандро Шварц рассуждал о доминировании его команды на протяжении первого тайма до пропущенного гола. С ним отчасти можно согласиться: «Динамо» действительно играло лучше, гораздо больше владело мячом и чаще входило в финальную треть, нагнетало давление, создало несколько полумоментов за счёт индивидуальных манёвров Скопинцева, разрезающих передач Шиманьски и прессинга, вынуждающего соперника ошибаться.

Однако две проблемы у «Динамо» прослеживались как на протяжении первого тайма, так и второго:

1) при ощутимом территориальном преимуществе команда создавала не так уж много моментов высокого качества, суммарно нанесла семь ударов из штрафной – столько же, сколько и «Крылья». Взлом зон был недостаточно стабильным, часто приходилось бить из неудобных позиций;

2) бело-голубые оказались слишком несбалансированными, пропустили многовато контратак, плохо гасили чужую активность в центре (Моро и Фомин сыграли не очень удачно). И после одного из таких эпизодов как раз и пропустили. При ауте, когда правый защитник Варела поднялся высоко, Скопинцев почему-то тоже слишком расширил позицию и ушёл вверх, оставил сзади только двух центральных защитников, а потом вовремя не среагировал на переход – и в его зону вбежал Ежов.

В заключительные полчаса добавилась ещё и третья сложность – после серии замен и выхода трёх нападающих рухнула структура, футбол стал более хаотичным, но здесь «Динамо» просто пыталось спастись любыми методами. Похоже, что зря – отказ от системы случился слишком рано.

Полагаю, вторую проблему можно решить в рамках имеющихся кадровых ресурсов. Тот же Моро, как бы его ни критиковали за незрелость, на самом деле выполняет много полезной работы и способен вырасти в очень качественного игрока. А вот с первым фактором всё гораздо сложнее. Шварцу приходится из раза в раз выбирать в стартовый состав нападающего из изначально спорных кандидатов. Такого, в котором можно было быть уверенным, на сегодня в «Динамо» нет.

Против «Крыльев» Шварц выпустил Грулёва, забившего в прошлом туре «Рубину». Вячеслав старательно отработал свои 55 минут, двигался в прессинге, пытался за что-то цепляться, но итог получился чрезвычайно грустным: из 15 единоборств он выиграл только одно; вовлечённость в игру для матча с таким сценарием оказалась низкой (всего девять точных передач); на ударные позиции не выходил ни разу (ноль ударов); мяча в штрафной не касался. И вряд ли можно сказать, что его слабая игра – какая-то неожиданность. Да, против «Рубина» и «Сочи» Грулёв действовал более эффективно, но если оценивать дистанцию, то там как раз все показатели тоже весьма скромные.

Далее Шварц бросил в бой Тюкавина – главного нападающего «Динамо» на момент старта сезона. При всех несомненных плюсах и неоспариваемом таланте Константина сложно не видеть то, что в новом сезоне у него наступил чувствительный спад. Тюкавин забил только два гола в РПЛ, испытывает проблемы как с получением моментов, так и с реализацией. Поэтому Шварц и превратил его временно в запасного. Это ни в коем случае не приговор, всё в любой момент может измениться. Но сейчас Тюкавину требуется помощь, решать задачи он не готов.

Потом на поле вышел и третий форвард «Динамо» – Игбун. После его выхода у бело-голубых как раз окончательно и сломалась структура. Сам нигериец отметился лишь дальним ударом, а ещё – странными хаотичными перемещениями.

Вот и получается, что у «Динамо» формально вроде бы есть интересные и разноплановые форварды, а фактически эта зона на сегодня – слабое звено, которое тянет команду назад. В том числе поэтому команда не выигрывает матчи, в которых играет пусть ненамного лучше, но и не хуже соперника. Один качественный зимний трансфер может вывести весь клуб на кардинально иной уровень. Да и Тюкавину расти рядом с классным партнёром будет проще.