Сегодня легенде 40 лет. И мы вспоминаем его противоречивый поступок.

Златан — нигилист. Застрелил огромного лося, хотя за год до этого пощадил его в рекламе

В 2014 году Златан Ибрагимович снялся в фантастической по сюжету, картинке и музыке рекламе Volvo. Ролик «Сделано в Швеции» – это суровая скандинавская природа, бегущей по ней раздетый (а потом и одетый в костюм охотника) Златан, члены его семьи, снег и горы.

Всё это сопровождается национальным шведским гимном Швеции Du gamla, Du fria («Ты древняя, ты свободная») и сюжетом, по которому одержимый охотой Златан гонится за оленем, и когда находит его, смотрит на него через прицел, опускает ружьё.

Олень – жив. У ролика – лирично-сентиментальный конец. У рекламы – семь с половиной миллионов просмотров в YouTube.

Что же произошло через год? Златан пошёл на охоту, убил выстрелом в сердце лося весом 500 килограммов и получил порицание от газет и защитников природы. Что такие выстрелы от известных людей – лучшая реклама охоты.

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Хотя про Златана и его любовь к охоте известно давно:

С 2010 года у него есть лицензия – так что на охоту ходит официально. Ибра потратил € 3 млн на участок на границе Швеции и Норвегии, чтобы кататься там на снегоходе и ходить, естественно, на охоту. Во имя своего увлечения ездил в Турцию и Македонию (охотиться на диких коз и кабанов). А также купил островок в озере недалеко от Стокгольма, чтобы там ещё рыбачить. Отношение к охоте Златан описал в автобиографии: «Эта штука доставляет мне удовольствие. Я никогда не употреблял наркотики, но внутри меня, вероятно, сидит наркоман».

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Чем эта история удивила меня? Между патриотично-социальной рекламой и тем самым выстрелом прошло меньше года. Со стороны Златана не было ни извинений, ни объяснений. Просто потому, что ему всё равно. И он может делать всё что угодно. Даже когда это официально, но противоречит общественной морали.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Златан – это футболист, которому всё равно, откуда бить по воротам. Всё равно на возраст или рекорд в спортзале «Манчестер Юнайтед» (его Ибра в возрасте 30+, разумеется, побил). Всё равно, что футболисты обычно отдыхают на море, а он едет в Азербайджан, а потом сидит в армянском ресторане с Мхитаряном.

Златан – это футбольный нигилизм и отрицание любого стандарта (только если он не в 50 метрах от ворот). Его жизнь подтверждает это всеми её эпизодами: подростковые кражи велосипедов, любовь и создание семьи с девушкой на 11 лет старше его, бедность и драки во время обедов.

Сегодня ему 40 лет.

Однако Златан собрал на базе «Милана» всех – команду, врачей, поваров, садовников, врачей и технический персонал – за несколько дней до официального праздника, чтобы они спокойно отдохнули в свой выходной (в субботу), а игроки – готовились к матчу с «Аталантой» в Серии А.

Златан получил торт в виде собственного портрета, а из рук Паоло Мальдини – бутылку вина 40-летней выдержки и открытку со словами, что он как вино – с годами становится лучше.

В 40 лет он восстанавливается от травмы, готовится ворваться в итальянский сезон и побить рекорд Франческо Тотти – стать самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов.

Как у него это получается? Златану до сих пор плевать, что о нём подумают.

С днём рождения, футбольный нигилист!