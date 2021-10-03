Карпин неожиданно вызвал в сборную защитника «Урала». Кто такой Арсен Адамов?

Главный тренер Валерий Карпин вызвал в сборную России для участия в подготовительном сборе перед матчами со Словакией и Словенией 21-летнего защитника «Урала» Арсена Адамова. В национальной команде молодой футболист заменит травмированного Илью Самошникова. Поэтому самое время рассказать вам, кто он такой.

Адамов родился в футбольной семье. Его дедушка Хайдар Алханов был бывшим футболистом и тренером «Терека», позже став даже вице-президентом клуба. Отец Руслан Адамов работал в «Ахмате» на должности руководителя службы безопасности. Арсен тоже начал профессиональную карьеру в Грозном, но первые футбольные шаги сделал в Кисловодске, за компанию со старшим братом Бесланом.

«Первым в эту секцию начал ходить мой брат Беслан, туда его привёл наш отец. Что интересно, от меня брат с отцом скрывали, что Беслана записали на футбол, потому что я тоже буду проситься (смеётся). Так продолжалось два месяца. Отец взял меня на одну из тренировок брата, а я захватил с собой на всякий случай форму. Стою, смотрю тренировку, было холодно, и тренер — Вовк Юрий Анатольевич — предложил мне присоединиться. Так и начал тренироваться с группой, которая на два года старше меня», — рассказывал Адамов пресс-службе «Ахмата».

Позже Арсен из Кисловодска перебрался в Грозный, а с сезона-2016/2017 вместе с братом стал регулярно играть за молодёжную команду «Терека». Молодому футболисту советами помогал дедушка Хайдар Алханов, который, по словам Арсена, стал дня него примером.

«Играть вместе за молодёжный состав была у нас с братом мечта. Дедушка всегда был для нас примером. Он был хорошим футболистом. Он всегда даёт нужные советы. Почти после каждой игры мы сидим и общаемся с ним. Отец также работал в системе клуба 18 лет. Он никогда нас не хвалил, а требовал дисциплину и порядок», — отмечал Адамов.

В июле 2020-го он дебютировал в основе грозненского клуба, заняв место правого защитника в матче с «Краснодаром» (0:4). У брата Беслана с футболом совсем ничего не срослось. Но и Арсен в «Ахмате» тоже не заиграл. Он провёл шесть матчей за Грозный, получив две жёлтые карточки. А уже в начале этого года перебрался в «Урал». По информации Transfermarkt, екатеринбуржцы заплатили за 21-летнего игрока € 55 тыс.

В прошлом сезоне Адамов провёл за «Урал» девять матчей и даже отдал голевую передачу на Рамазана Гаджимурадова в игре с тульским «Арсеналом» (2:0). А вот в текущем сезоне Арсен сыграл за клуб из Екатеринбурга 10 матчей в РПЛ, но результативными действиями пока не отметился. Тем не менее это не помешало ему получить приглашение в сборную России от Карпина.

Реакция Адамова и президента «Урала» Иванова

Сам футболист уже рассказал «Чемпионату» об эмоциях от первого вызова в национальную команду.

«Хотел бы всех поблагодарить. Очень рад вызову в сборную. Для меня это шаг вперёд, я к этому шёл. Рад оказаться в сборной. Если меня вызвали, значит, я на правильном пути. После игры я подошёл к болельщикам, а Шалимов меня подозвал и говорит: «Знаешь, что тебя в сборную вызвали?» Я удивился: «В какую сборную?» Очень рад. Сейчас с командой улечу, а утром вылетаю в Москву», — сказал Адамов.

На его приглашение в сборную России отреагировал и президент «Урала» Григорий Иванов.

«На позиции Арсена многие получили травму, вчера выбыл ещё и Самошников. Мы очень рады за Арсена, он много тренируется, сделал себя сам. Очень горды за парня, который добился такого признания. Он счастлив, будет доказывать, что это не аванс», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Хайдар Алханов, бывший вице-президент «Ахмата»:



«Я очень обрадовался вызову своего внука в сборную страны. Эта новость стала неожиданностью для меня, поскольку он был только в расширенном списке. После игры «Уфа» — «Урал» я позвонил внуку и спросил, едет ли он домой. На что он ответил: «Нет, лечу в Москву. В сборную вызвали». Я ему отвечаю: «Что же ты, сволочь, молчишь, если такая новость!» Он первый чеченец, попавший в национальную сборную. Это большая радость для всей нашей республики.



Я надеюсь, что Арсен поможет сборной. У него очень крепкий и сильный характер. Несмотря на свой возраст, он спокойно и адекватно относится к подобным вещам. Думаю, его вызов связан не только с чередой травм игроков сборной. Просто он проявил себя. Да и тренерский штаб просматривал не одну игру с его участием».



Арсен — универсальный игрок, а это огромное преимущество не только для «Урала», но и для сборной. Тренерский штаб понимает, что футболист может сыграть на трёх позициях. К тому же Арсену всего 21 год — он перспективный игрок и будущая замена ушедшему Фернандесу. От себя лично выражаю огромную благодарность тренерскому штабу сборной России, руководству «Урала» и академии «Рамзан».