Николича выпирают из «Локомотива». Жуткая несправедливость!

За последние 2,5 недели у «Локомотива» три ничьих и два поражения. Аномалия началась в первом матче Лиги Европы с «Марселем». Потом по одному очку с «Уралом» и «Химками» и два матча с нулём – с «Лацио» и «Ростовом». В руководстве клуба назвали эту серию громким словом «кризис». А решить его можно только путём смены главного тренера. По информации «Чемпионата», Марко Николича в скором времени могут уволить, а на его место претендуют Доменико Тедеско и ещё один опытный тренер из Германии, а именно Роберт Клаус.
Всё, что происходит сейчас в «Локо», – жуткая несправедливость по отношению к Николичу. Вы удивитесь, но краткосрочный кризис практически повторил все неудачи «Локо» с начала года. До 16 сентября у команды было четыре ничьих и два поражения в официальных матчах. В этом году они до последнего боролись за зону Лиги чемпионов, взяли Кубок и начали сезон в лидерах. Но этого на совещаниях в РЖД никто, конечно, не вспомнит. Кризис не может наступить, когда большие деньги выделены. Значит, кто-то должен ответить.
Никто не послушает и Николича. Хотя после поражения от «Ростова» он честно обозначил все проблемы. Хотя мог обиженно закрыться в скорлупе и говорить о глобальной несправедливости, судействе и искать внешних врагов. Марко не такой. За всё время работы он отвечает только за себя и дистанцируется от всех закулисных войн. Он честно сказал, что, несмотря на большой состав, у команды серьёзные проблемы с травмированными. Вылетел весь центр обороны – Мурило, Едвай, Магкеев; Пабло играет через боль и точно не в лучшей форме, а вместе с ним выходит опорный полузащитник Дмитрий Баринов. Ещё минус Рыбус. Давно лечится Антон Миранчук. Конечно, всегда есть альтернатива. Но почти все новички с «Локо» чуть больше месяца. Николич сразу вкинул их в состав, но они ещё адаптируются.
Ещё проблема сентября – снижение эффективности лидеров. Фёдор Смолов, видимо, так вдохновился возвращением в сборную и отказом Артёма Дзюбы, что перестал забивать. Другим это делать сложно. Камано в последние две недели почти не тренировался, так как тоже имеет проблемы со здоровьем. Керк и Анджорин пока не готовы к роли ведущих игроков. Сдал даже Рифат Жемалетдинов. Поэтому всё сломалось.
И в любом здоровом клубе тренеру дали бы время, чтобы исправить ситуацию. Даже в «Спартаке» его предоставили Рую Витории. Но в «Локо» слишком давно ждали повода убрать Николича и поставить тренера, которому близка новая концепция по превращению клуба в бизнес-проект. С гражданством Германии и близкими отношениями с Ральфом Рангником.
Поэтому ждать никто не будет. И тренера уберут уже сейчас. Интересно, что уйдёт он практически как Сёмин, на место которого приходил. Вот увидите, даже риторика будет похожей: не подходит под новый проект, слишком разные взгляды и так далее. По сути, тренера выпирают из «Локомотива».
Хотя жаль. Николич мог дать ещё много хорошего команде и РПЛ в целом.
- 4 октября 2021
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