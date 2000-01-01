Кто может заменить Марко Николича в «Локомотиве»
Нового главного тренера почти наверняка выберет Ральф Рангник.
Ральф Хазенхюттль
Один из основных кандидатов — главный тренер «Саутгемптона». Какая мотивация ему ехать из АПЛ в РПЛ? Хазенхюттль никак не вытащит команду из борьбы за выживание. В этом сезоне — пока ноль побед.
Роберт Клаус
Молодой (36 лет) тренер «Нюрнберга» — выходец из системы «Ред Булл». Начинал с командой U14 и с 2018 по 2020 год был помощником в «РБ Лейпциг». Сейчас его «Нюрнберг» на 5-м месте во Второй Бундеслиге.
Маттиас Яссле
Ещё один тренер из системы «быков». Яссле работает с «РБ Зальцбург». В этом сезоне 13 побед и ничья в 14 матчах. И не очень понятно, как его заманить в Россию — разве что поможет Рангник.
Доменико Тедеско
На его кандидатуре якобы настаивает Томас Цорн, технический директор клуба. Однако источник, близкий к немецкому специалисту, заявил «Чемпионату», что Тедеско не будет в «Локомотиве».
А кто ещё? Из российских тренеров самый очевидный вариант — Станислав Черчесов
Подобный вариант рассматривался ещё до того, как Черчесов возглавил сборную России. Сейчас продолжается его перерыв без работы.
Игорь Черевченко
Он уже был в «Локомотиве», но ещё при Ольге Смородской. В «Химках» Черевченко построил одну из самых ярких команд чемпионата. Однако есть слухи, что у тренера напряженные отношения с руководством.
Юрий Сёмин
Легендарное возвращение в третий раз?
Кто может заменить Марко Николича в «Локомотиве»
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