Чем запомнился первый месяц Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

«Я вернулся, потому что очень скучал по «Манчестер Юнайтед». В этом клубе я написал историю. Теперь хочу сделать это снова. Это мой дом. Хочу поблагодарить болельщиков не только от себя, но и от всей команды. Ваша поддержка сыграет очень важную роль, особенно в этом сезоне. Я пишу новую главу».

Прошло чуть больше месяца после возвращения Роналду. Время подвести первые итоги из этого этапа карьеры Криштиану.

Что было на поле и факты вокруг его игры

АПЛ:

4 матча, 303 минуты на поле: 3 гола и 0 ассистов.

Главные моменты с участием Криштиану в матчах АПЛ – в одном видео:

Роналду вышел на третье место в списке самых возрастных авторов голов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Стал лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в сентябре. На данный момент он – третий бомбардир клуба с тремя голами.

Лига чемпионов:

Гол в ворота «Янг Бойз».

Гол в ворота «Вильярреала».

Повторил и побил рекорд Икера Касильяса по числу матчей в Лиге чемпионов. На момент написания материала у него 178 игр в турнире.

Роналду забил в 16-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Такое смогли только Лионель Месси и Карим Бензема.

Забил 136-й мяч в ЛЧ.

Какие истории связаны с Роналду после возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Сразу же после трансфера Роналду в «Манчестер Юнайтед» английские медиа запустили слежку за ним. Первую историю написали журналисты Daily Mail: якобы Роналду переехал из Чешира в особняк с огромным гаражом для своего автопарка, чтобы быть подальше от блеянья овец, которые паслись недалеко от его дома. Правда, позднее это опровергли представители Роналду.



А вот что точно – это то, что Роналду нанял для себя вооружённую охрану. Один отряд ездит с ним в пуленепробиваемых автомобилях. Другой – круглосуточно следит за его домом. Кстати, его жилище оснащено десятками видеокамер и целой бронированной комнатой, в которой Роналду может спрятаться с семьёй при нападении на дом.

Кстати, недавно мы разбирались, на чем ездит Роналду.

Другая история – на разминке перед матчем с «Янг Бойз» Роналду пробил мимо ворот и попал в женщину-стюарда. Та упала после попадания – Роналду сразу же подбежал узнать о её самочувствии, а после игры подарил ей футболку.



Женщина лишь сказала: «Я что, умерла?»

Любите UFC и футбол? Тогда эта тема точно для вас: на последний матч «МЮ» перед перерывом на сборные приезжал Хабиб. Он сфотографировался с такой майкой.

Хабиб известен своей дружбой с Криштиану (говорил, что заранее узнал о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед» от него самого и т.д.). В этот раз он сфотографировался с Погба и пообщался с Фергюсоном.

Что касается влияния Роналду на «Манчестер Юнайтед», то оно произошло не только в игровом плане. Во-первых, он не ест сладкое – из-за этого от него отказываются и другие футболисты «МЮ». Во-вторых, Криштиану выступает в роли советчика – с Санчо обсуждает штрафные, молодые игроки тренируются с большим желанием. В-третьих, возможно, из-за появления Роналду собрался и Поль Погба – он больше не думает об уходе, а сосредоточен на «Манчестер Юнайтед».



Залетайте в наш материал про влияние Роналду на «Манчестер Юнайтед»: