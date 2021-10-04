«Классный дядька, с которым мы курили на балконе». Каким запомнится Николич в «Локомотиве»

Марко Николича стоило брать в «Локомотив» только ради того, чтобы пресс-служба клуба выпустила это превью к матчу с ЦСКА: когда болельщик в красно-зелёном приписал «Ник» к фразе «Олич – красавчик».

Права на видео принадлежат РПЛ. Посмотреть видео можно на официальном канале «Локомотива» в YouTube.

Просто. Иронично. И эффективно (подкололи армейцев без оскорблений и раскатали их в Кубке со счётом 3:0). Ровно так – чётко объясняя свои решения; подмигивая, но не широко улыбаясь; и как раз эффективно сербский тренер управлял «Локомотивом». Параллельно отбиваясь от контригры руководства, которое будто бы действовало против него и теперь собирается уволить после серого периода из пары ничьих и поражений.

Самое время вспомнить – чем запомнился Николич для «Локомотива». А через некоторое время – посмотреть на нового тренера клуба и его результаты за год и четыре месяца работы.

1. Николич пришёл в «Локомотив» в мае 2020 года, когда по Москве рисовали портреты Юрия Сёмина, фанаты материли руководство, устраивали диверсии в аккаунтах спонсоров клуба и болели против своей команды на её же стадионе.

Так в первом матче Николича «Локо» обыграл «Оренбург», но большая часть фанатов ушла домой на 20-й минуте. То же – вперемешку с оскорблениями боссов и болением исключительно за Сёмина – продолжилось по ходу сезона и даже в Лиге чемпионов. Болельщики с центральных трибун жаловались, что им не нравится ходить на стадион в такой депрессивной атмосфере.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Николич же называл Сёмина главной легендой «Локомотива» и без наездов давал понять, что лучше – когда болеют за, а не против. И всё равно выдавал честный футбол, например, против «Баварии». Поражение 1:2, про которое массово говорили: «Не стыдно».

2. «Локо» не задержался в еврокубках, но был стабилен во второй части сезона – после первых полноценных сборов. Игроки отмечали, что тренер делает упор на три компонента: тактика, личные разговоры, психологический настрой. Весной «Локо» полетел (выиграл девять матчей из одиннадцати), стал третьим и пробрался в Лигу Европы.

Не идеальный результат – учитывая разгром 1:6 от «Зенита». Но неплохой – учитывая, в каких условиях работал Николич (об этом позже).



3. И учитывая традиционный, но важный для закрепления статуса тренера-победителя успех в Кубке России. Николич – ещё и победоносный.

Фото: fclm.ru

4. При Николиче росли игроки. А те, кто старше, развивались.

Пример 1 – Рифат Жемалетдинов

Именно после зимних сборов 2021-го Рифат стал главным креативщиком «Локо» (официально заменил Крыховяка и подуставших Рыбчинского с Камано) и стабильным игроком сборной России. Николич много с ним разговаривал и отправил на новую позицию – под нападающего.

«На сборах Марко сказал, что больше видит меня в роли центрального нападающего или под нападением, – объяснял Рифат в марте. – Я удивился, потому что позиция мне незнакома, но согласился попробовать».

Пример 2 – Максим Мухин

Руководивший «Локо» Василий Кикнадзе расстраивался: Сёмину не хватало молодых игроков в составе. Николич же давал им пространство и время.

Доверил 19-летнему полузащитнику Мухину бульдожью работу в центре, тот оброс уверенностью и не боялся лупить с дальних дистанций. Как итог – сравнения с Вернблумом, первый вызов в сборную России (в момент, когда Максим разогревал гречку с котлетами) и игра на Евро-2020.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пример 3 – Фёдор Смолов

Ренессанс. Голы. Связка с Жемалетдиновым. Возвращение в сборную. Прямо сейчас Фёдор – лучший бомбардир «Локо» с шестью голами.

5. Николич работал и давал результат не только во время войны фанатов и руководства. А ещё и когда это руководство выдергивало из его команды сильных футболистов и навязывало трансферы.

Николич наиграл Мухина и сделал его основным – игрок почти бесплатно ушёл в ЦСКА (к более-менее конкуренту).

Иосифов только начал подходить к основе – клуб не смог договориться с отцом (агентом) игрока, и 20-летний Никита уехал в Испанию.

Чорлука и Крыховяк. Лидеры не давали разгромных интервью, но намекали, что их уход из «Локо», – скорее по политическим, чем по футбольным причинам.

Никак не вылечат Антона Миранчука.

По информации «Чемпионата», вся летняя кампания не была согласована с Николичем!

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

6. У «Локомотива» всё это время был адекватный рупор. Николич развивал несложный для себя русский язык, охотно делился мыслями и был по фактам лаконичен. Чётко формулировал, как сыграл «Локомотив» и в каком состоянии Смолов.

Мои любимые слова в исполнении Николича – отеческое сожаление, что Мухин и Иосифов ушли (чем-то похоже на слёзы Сёмина после ухода Хвичи в «Рубин»). Марко тогда сказал, что много раз видел, когда игроки уезжали за деньгами и из этого ничего хорошего не получалось, но всё равно желает парням удачи.

P.S. Николич, судя по всему, классный мужик.

Аргументы у каждого свои. Например, болельщица «Локо» с 2004 года Анастасия Ярославская в твиттере попрощалась с тренером такими словами: «Мне Николич запомнится очень классным дядькой, с которым мы курили на балконе в уфимском «Хилтоне». Который взял разобранную в хлам команду, сидящую много лет на автобусах, и заставил ее бежать вперёд».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В этой фразе – вся драма Николича, «Локо» и тех, кто переживает за команду. Так что я попросил у Анастасии подробности той истории. Давайте проводим Марко на улыбке!

«Мы с подругой приехали на выезд в Уфу и заселились в отель, где жила команда. До игры оставалось около пяти часов, и пока мы ждали наш номер, вышли на балкон – он там один, большой и с видом на Салавата Юлаева.

Там мы увидели две лавочки для курящих. На одной из них как раз сидел Марко. Поздоровались, спросили, как настроение, корявых вопросов решили не задавать, чтобы не нагнетать перед игрой.

Марко в ответ спросил, как давно мы болеем за «Локомотив» и откуда приехали. Пообщались на какие-то простые, приятные темы. Потом он как-то невзначай спросил: «Что с билетами?». «Локомотиву» тогда выделили всего 50 штук на сектор, и подруге как раз не досталось. В итоге Марко попросил начальника команды выделить билет из тех, что давали команде на центральную трибуну.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В общем, мужик оставил очень хорошее впечатление. Ещё и по-русски говорит отлично!»