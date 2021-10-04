«Это просто сговор, арбитры пользуются безвластием». Разбор судейства 10-го тура РПЛ

Претензии могут быть не только у «Краснодара», но и у «Уфы», «Локомотива» и «Рубина». Экспертиза Игоря Федотова.

Тур РПЛ вновь завершился судейским скандалом – и опять из-за работы арбитра в игре «Краснодара». Возмутились снова болельщики и тренерский штаб краснодарцев – мяч попал в руку Дивеева уже в добавленное к матчу время, но Москалёв фол не заметил, а Казарцев, который работал на VAR, решил, что всё было в рамках правил. При этом возмущаться арбитрами могут не только в Краснодаре – претензии должны возникнуть и у «Уфы», и у «Локомотива» с «Рубином». Арбитр Игорь Федотов разобрал работу судей в каждом матче 10-го тура РПЛ.

Слово Федотову:

«Рубин» – «Нижний Новгород» – 0:1

На 48-й минуте Карасёв правильно назначил 11-метровый в ворота «Нижнего» за подножку Хвиче. Это фол по неосторожности, Карасёв сам его зафиксировал. На 57-й минуте пенальти назначили с помощью VAR: но я этим решением не согласен. Тут вообще возникает вопрос: какой повтор смотрели судьи? Сначала смотрели руку, потом произошло падение Козлова, потом мяч попал в грудь игроку «Рубина». Для меня эпизод лёгкий – да, было какое-то маленькое касание после того, как Козлов выбил мяч. Карасёв в этой истории стал заложником Матюнина, который полез в момент, где не было явной и очевидной ошибки. Оценка 7,9.

«Динамо» – «Крылья Советов» – 0:1

В этом матче надо говорить о падении Захаряна на 58-й минуте. Захарян упал в штрафной «Крыльев», Кукуляк показал на угловой, но на повторе видно, что углового там не было – последним мяча коснулся именно Арсен. Все стали смотреть повтор с этой ошибкой, а на повторе видно – защитник «Крыльев» сначала сыграл в бедро Захаряну, а потом под колено – в мяч он точно не играл. Это фол, у «Динамо» украли 11-метровый удар. VAR в лице Жабченко почему-то не вмешался в эпизод, и «Крылья» выиграли. Оценка у Кукуляка 7,9.

ЦСКА – «Краснодар» – 0:0

Москалёв ошибочно показал карточку Облякову на 26-й минуте за симуляцию. Её не было – Обляков играл в мяч, пытался избежать столкновения с Рамиресом, упал, потом встал – и получил карточку. Эта жёлтая – просто идиотская.

Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева на 90+2-й минуте. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, защитник играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. И этим действием Дивеев помешал игроку «Краснодара» сыграть в мяч.

Казарцеву дали нормальные повторы, я не понимаю, почему не назначили 11-метровый. Чистый пенальти! Видимо, судьи мстят «Краснодару» за коллегу Панина. Это просто сговор, так было у Иванова с Мешковым против «Рубина», теперь – у Панина и Казарцева против «Краснодара». Судьи пользуются безвластием и творят, что хотят. Они могут выкручивать руки РФС, потому что имеют лицензию VAR, а судей с VAR у РФС мало. Оценка 7,8.

«Арсенал» – «Химки» – 0:0

На 73-й минуте Безбородов отменил взятие ворот «Арсенала». Нормальных повторов нам не показали, могу догадываться только по трансляции: скорее всего, игрок «Химок» правой рукой надавил на плечо сопернику и Смольников упал – это фол в атаке. Была тихая проверка, которая подтвердила правильность решение – оценка 8,4.

«Уфа» – «Урал» – 0:1

Матч получился интересным – до 70-й минуты Мешков не показывал карточки, хотя за наступ на 41-й минуте игрока «Уфы» нужно было наказывать. Но на 70-й минуте начались странные свистки – и все против «Уфы». На 78-й минуте игрок «Урала» в штрафной площади выпрыгивал рядом с Камиловым, который ничего не делал, мяч попал игроку «Урала» в руку, но Мешков назначил штрафной в пользу «Урала». А должен был назначать 11-метровый в ворота «Урала»! Все свистки были в одну сторону, «Уфе» против «Урала» не давали играть. До 70-й минуты игроки постоянно били друг друга, но за 20 минут до конца матча судья начал исполнять. Но по оценке у него всё в порядке – 8,3.

«Зенит» – «Сочи» – 1:2

Шадыханов правильно увидел фол Азмуна на 39-й минуте, но VAR вмешался и указал, что нужно было показывать красную. По ней вопросов нет, он прямой ногой попал во вратаря. Оценка 7,9 (8,4) – момент с красной карточкой тяжёлый, сам он фол увидел, а в целом отсудил хорошо.

«Локомотив» – «Ростов» – 1:2

В этом матче судья устроил цирк. На 29-й минуте не назначил 11-метровый в ворота «Локо» – Живоглядов не успевал за Альмквистом и наступил ему на голеностоп. Непонятно, почему не влез VAR. Но ключевой момент произошёл на 31-й минуте. Мяч засчитан неправильно.

Изначально Кукуяну следовало сказать Комличенко, что тот не должен блокировать вратаря. Он этого не сделал. При голе Альмквист пробил головой, а Комличенко, который находился за линией офсайда, держал голкипера «Локомотива». И делал это, пока мяч не залетел в ворота. Здесь ошибка Кукуяна в том, что не увидел блок вратаря, ошибка Панина на VAR, что не увидел фол в атаке, помощника – что не зафиксировал офсайд, и Стипиди на AVAR – что не увидел офсайд. Это просто ужас.

Также на 37-й минуте нужно было показывать карточку Пабло – он локтем попал по голове сопернику, а Кукуян пропустил фол. Оценка у судьи 7,2.

«Ахмат» – «Спартак» – 0:1

Левников отсудил хорошо. Он пахал. В Грозном всегда ждут взрывоопасную игру, а Левников сделал матч лёгким. Жёлтые сомнения не вызывают, 11-метровый – тоже, плюс судья увидел симуляцию Айртона. Оценка 8,5.