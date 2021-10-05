Травмы стали проблемой Головина. Лидер сборной России пропустил 146 дней за последний год

Прямо перед отъездом в сборную России Александр Головин снова дирижировал атаками «Монако» – в матче с «Бордо». Его команда разнесла соперника 3:0, а наш полузащитник сделал 1+1. Ещё прошедшая игра стала юбилейной для Саши, поэтому перед стартовым свистком ему вручили футболку с цифрой 100. Казалось, всё должно было закончиться идеально, но на 57 минуте Головин неторопливо пошёл к скамейке запасных. Нико Ковач заменил лидера из-за травмы. Опять проблемы с пахом, которые перечеркнули возможность участия в октябрьских матчах за сборную. Из-за этой проблемы он уже досрочно уезжал из команды в сентябре, когда не доиграл матч с Кипром и пропустил игру с Мальтой.

Вообще последние 13 месяцев Головина – это история про травмы. Проблемы начались в сентябре 2020-го, тогда он словил неприятные проблемы с мышцей задней поверхности бедра. По ходу обследования выяснилось, что есть сложности и с сухожилием. Изначально медицинский штаб «Монако» рассчитывал, что игрок пропустил 3-4 недели. Потом прогноз был пять. В итоге, Саша отсутствовал 95 дней и пропустил 11 матчей. В декабре вернулся к тренировкам в общей группе, однако Ковач всё равно не включал его в заявку. Поэтому минус ещё несколько недель. На поле россиянин вернулся только 6 января. И через 10 секунд забил «Лорьяну».

Однако через месяц вновь поступили неприятные новости – Саша был вынужден пропустить игру из-за дискомфорта в бедре. Но здесь ситуация быстро разрешилась: игроку потребовалось несколько дней паузы, и он был готов. Правда, продолжал в основном выходить на замену, так как тренерский штаб считал, что полузащитник не может отыграть все 90 минут.

Только в марте Головин стал стабильно выходить в старте и, казалось, больше ничто ему не может помешать. Но в конце апреля полузащитник зацепил коронавирус. История ограничилась двумя неделями, после чего он вернулся в заявку, но вновь начинал матчи со скамейки. Дальше был полный Евро-2020 и возвращение в «Монако».

Правда, уже в августе появился риск новой травмы. После игры с тем же «Лорьяном» игрок поехал на углубленное обследование, которое к счастью не выявило ничего серьёзного. Россиянин не пропустил ни одной игры и вышел в старте против «Шахтёра».

Последние две травмы Головина связаны с пахом. Одна в сборной России, из-за которой он не играл 10 дней. Вторая с «Бордо». Ориентировочные сроки возвращения тоже около 2-3 недель.

Всего за последние год и месяц Головин пропустил 146 дней. Добавьте к этому ещё 14-20 дней, связанных со свежей травмой. Довольно много для молодого игрока. Интересно, что за все предыдущие годы карьеры у него всего 98 пропущенных дней. А самое мощное повреждение – вывих лодыжки сразу после перехода в «Монако».

Главное, чтобы карьера Саши после этих неприятных повреждений постепенно не стала перетекать в «хрустальную». У сборной России уже есть один футболист, который постоянно травмируется – Денис Черышев. И если Головин хочет оказаться в действительно большом клубе, здоровье нужно беречь