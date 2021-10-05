Новый вратарь «Зенита» пока не тянет. Крицюк ошибается и пролетел мимо сборной России

В летнее межсезонье «Зенит» потерял Андрея Лунёва и рисковал остаться лишь с одним опытным вратарём под Лигу чемпионов – Михаилом Кержаковым. В клубе понимали: это будет выстрелом в ногу самим себе, тем более если вспомнить, что часть прошлого сезона Кержаков пропустил из-за травмы. Однако поиск нового голкипера затянулся, и только 1 сентября петербургский клуб решил вопрос – выкупил у португальского «Жил Висенте» Станислава Крицюка, подписав с ним контракт по схеме «1+1».

В этой истории удивляло только одно: «Зенит» заплатил € 2 млн (без учёта бонусов) за вратаря, которого в мае-июне мог получить бесплатно. Но тут как раз всё объяснимо. Когда Крицюк находился в статусе свободного агента, руководство петербургского клуба продолжало переговоры с Лунёвым и рассчитывало, что Андрей останется в команде, поэтому и не рассматривало кандидатуру Станислава. В уровне Крицюка как раз особых сомнений не было. Россиянин входил в число лучших голкиперов чемпионата Португалии по проценту отражённых мячей – в прошлом сезоне он отбил 77% ударов, а в новом и вовсе 86%. Следя за выступлениями Станислава в Примейре, оставалось только недоумевать по поводу того, что его не вызывают в нашу национальную команду.

После появления Крицюка в «Зените» на скамейку присел Кержаков. Шокирующих ляпов, за которые сажают в запас, Михаил не совершал, а в нынешнем сезоне в семи матчах РПЛ и Суперкубка России пропустил семь мячей, выдав два «сухаря». Впрочем, статистика не говорила в его пользу. В этом чемпионате он парировал лишь 65% ударов, хотя в предыдущем было 76%. Кроме того, Кержакову повезло, что не засчитали гол «Локомотива», когда Фёдор Смолов попал в щель между вратарём и штангой, пробив почти с нулевого угла. Да и Лига чемпионов минувшего сезона (лишь 61% отбитых мячей), откровенно говоря, не повысила рейтинг Михаила.

По логике вещей, Крицюку должны были дать шанс. И 30-летний новичок его получил – с первых матчей занял место в основе. Кержаков оказался в положении, к которому в общем-то привык по прошлым сезонам в «Зените»: ему остаётся только тренироваться, стиснув зубы от обиды, и верить в то, что он сможет превратиться из сменщика основного голкипера в первого номера.

За «Зенит» Крицюк сыграл уже шесть матчей. Во всех четырёх в чемпионате России пропускал (пять мячей). Но за две игры на групповом этапе Лиги чемпионов – всего один гол от «Челси» плюс «сухарь» с «Мальмё». В РПЛ Станислав отразил 72% ударов, а в ЛЧ статистика ещё лучше – 80%. Цифры, на первый взгляд, достойные. Однако о вратаре судят не только по отбитым ударам. В первую очередь – по тому, какие мячи он пропускает. Красота сейвов вообще дело второе.

И вот тут к Крицюку есть вопросы. Новый голкипер «Зенита» небезупречен, ошибается. Даже в эпизоде с голом «Челси» Станислав мог сыграть надёжнее. Да, Ромелу Лукаку бил с близкого расстояния, а на удары головой вообще сложно реагировать. Но если бы Крицюк не попытался пойти на перехват (изначально безнадёжная идея), то не потерял бы позицию в воротах и имел больше шансов спасти команду. А во втором матче Лиги чемпионов с «Мальмё» Станислав, хоть и выдал «сухарь», тоже несколько раз нервно сыграл на выходе.

Видео гола на 02:55:

Права на видео принадлежат УЕФА и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте РПЛ.

В последних двух турах РПЛ голы в ворота «Зенита» тоже в той или иной мере вратарские. В матче с «Крыльями Советов» Крицюк вполне мог отбить удар Антона Зиньковского, пусть и это был не самый простой эпизод – дали свободно пробить, мяч срикошетил от земли. Но опять же — расположение голкипера в воротах не кажется правильным.

Видео гола на 00:35:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте РПЛ.

Наконец, самая заметная ошибка Крицюка случилась в последнем туре РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате, и первый гол «Сочи» при счёте 1:0 стал подарком от вратаря. Станислав уронил мяч прямо на ногу сопернику. Конечно, Крицюку помешал Дмитрий Чистяков. Но, выходя на мяч, голкипер должен вырывать либо отбивать его любой ценой – иногда вместе с головой защитника или нападающего.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

«Если вратарь играет на выходе и кричит «я», защитник должен уступать. Чистяков не уступил, значит, не услышал. Разберёмся, почему пропустили, но в любом случае это уже случилось. Крицюк пытается играть активно, помогать команде. Не всегда получается безупречно», – прокомментировал этот гол главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Пока Крицюк не играет так, как ждали в Санкт-Петербурге. При этом по своим качествам он действительно один из сильнейших голкиперов России. Пожалуй, не уступает Лунёву и превосходит Кержакова. Но, говорят, есть проблема у Станислава – психологическая неустойчивость. А для игроков его амплуа это, возможно, самое важное. В «Зените», в отличие от средних команд Португалии, вратарь играет фактически без права на ошибку. Кержаков как раз достаточно силён ментально и поэтому способен выиграть конкуренцию в России у кого угодно.

Крицюк находился в расширенном составе сборной России на ближайшие матчи отборочного цикла ЧМ-2022. Однако в окончательную заявку не попал. Очевидно, это реакция Виталия Кафанова на первые игры Станислава за «Зенит». Любопытно, что и сам тренер вратарей национальной команды, объясняя исключение зенитовского новичка, напирал на психологию, тогда как слухи связывали это решение с нежеланием объединять в одной бригаде бывших конкурентов по «Краснодару» Крицюка и Матвея Сафонова.

«На прошлый сбор мы его не вызвали потому, что Стас только поменял клуб и ему нужно было время на адаптацию. За прошедший отрезок состоялся ещё один переход, в «Зенит». Опять новый клуб, опять новый коллектив, игры на два фронта – чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря. Если добавить к этому ещё и вызов в сборную, нет уверенности, что игрок находится в оптимальном психологическом состоянии. Стас это подтвердил в разговоре со мной», – признался Кафанов.

Сейчас поворотный момент в карьере Крицюка. Станислав может надолго закрепиться в роли первого номера «Зенита» и завоевать место в основе сборной России. Если не справится с давлением, то, видимо, уже через год задумается о возвращении в свою тихую португальскую гавань – в Примейре у него хороший имидж.