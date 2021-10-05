Гвардиола и Анчелотти скрывали свои доходы. Главное из «Досье Пандоры»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры» – данные об офшорных счетах тысяч богатых людей по всему миру. В списке засветились три человека из футбольного мира: Пеп Гвардиола, Карло Анчелотти и Анхель Ди Мария.

Что такое офшор?



Офшорная компания, открываемая в «налоговой гавани», позволяет владельцу бизнеса не только скрыть свои данные, но и избежать налогообложения (либо же платить минимальные суммы).



Налоговая гавань, или же офшорная зона – независимая территория, где есть льготный режим налогообложения, лицензирования и регистрации фирм-нерезидентов.



Наличие офшорной компании может быть законным при условии, что активы и доходы, полученные от деятельности, декларируются властям страны, где обычно проживает бенефициар.

Гвардиола. Счёт в андоррском банке

Главный тренер «Манчестер Сити» фигурирует в списке юридической компании Alcogal, которая занимается предоставлением «офшорных» услуг: он указан как законный представитель офшорной панамской фирмы Repox Investments. Она была создана в феврале 2007 года – на тот момент Гвардиола уже завершил карьеру, а до назначения на пост тренера второй команды «Барселоны» оставалось четыре месяца.

По данным расследователей, создать эту компанию предложил банк в Андорре Banca Privada d'Andorra (BPA), в котором у Гвардиолы был открыт депозитный счёт. В то время в банках этой страны было обычной практикой предлагать клиентам создавать подставные компании, позволяющие скрывать данные владельцев.

На счёт в андоррском банке поступала зарплата Гвардиолы, когда он играл за катарский «Аль-Ахли» с 2003-го по 2005-й, – больше € 2 млн за сезон. Налоговый консультант тренера объяснил, что его клиент решил хранить деньги в Андорре, потому что там ему не нужно было платить налоги, так как он не являлся резидентом страны. В Испании же держать средства было невыгодно: без вида на жительство в Катаре Налоговое агентство Испании могло заставить Гвардиолу подавать налоговые декларации как иностранца, несмотря на то что он проживал и работал на территории арабской страны.

Деньги хранились в Андорре и не декларировались до 2012-го – Гвардиола ни разу за это время не сообщил Испанскому налоговому управлению о накопленных средствах и полученных процентах со вклада. В апреле того года правительство Мариано Рахоя одобрило законопроект о предоставлении налоговой амнистии – такое послабление, по задумке политиков, должно было собрать € 2,5 млрд налоговых задолженностей и пролить свет на как минимум € 25 млрд, спрятанных на офшорных счетах. Гвардиола был одним из 30 000 человек, кто воспользовался амнистией и легализовал порядка € 500 тыс., заплатив всего 10% налоговых сборов за проценты, накопленные со вклада за последние четыре года. С остального платить и вовсе ничего не пришлось – из-за превышения срока исковой давности: согласно испанскому законодательству, налоговый орган может потребовать выплату средств за срок, не превышающий четырёхлетний период с даты подачи налоговой декларации.

Точная сумма, которую вывел Гвардиола, неизвестна.

Анчелотти. Компания на Британских Виргинских островах

Главный тренер «Реала» фигурирует в документах как бенефициар компании Vapia Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и управляемой лондонской фирмой Appledore Wealth Management. Как сообщают журналисты, организация была создана для управления имиджевыми правами Анчелотти, которые оцениваются в € 25 млн.

В этой информации на самом деле мало нового – в Испании уже давно ведётся расследование о налоговом преступлении, которое совершил Анчелотти в период с 2013-го по 2015-й. В июле этого года он частично признал вину о неуплате € 1 062 079 налогов за 2014-й и согласился выплатить эту сумму налоговой инспекции: по его словам в суде, он не уклонялся от уплаты, а лишь получил «плохие рекомендации» от своих консультантов. А вот с 2015-м ситуация ещё не разрешилась: Анчелотти утверждает, что не должен ничего испанской казне, потому что пробыл тогда в стране всего 183 дня, что освобождает его от уплаты налогов. Прокуратура же утверждает, что заплатить он всё же должен – так что история пока не окончена. Кроме того, следователи обвиняют итальянца в уклонении от декларирования доходов от имиджевых прав.

Ди Мария. Панамский офшор

Ди Мария – единственный владелец компании в Панаме, созданной в 2009-м специально для управления его имиджевыми правами. В офшорную фирму Sunpex Corporation Inc. направлялись доходы от рекламы, в том числе от таких крупных компаний, как adidas и Coca-Cola, а управление финансовыми активами осуществлялось с банковского счёта в Швейцарии. На нём накопилось в долларах, евро и фунтах стерлингов порядка $ 1,5 млн, а общие активы Sunpex достигли $ 9,5 млн к концу 2016 года.

Окружение игрока пояснило, что открытие фирмы-пустышки произошло из-за «рекомендации» его бухгалтера – сам же футболист не знал, что это «неразумное решение», которое противоречит испанскому законодательству (тогда он ещё играл в «Реале»). Sunpex до сих пор владеет всеми имиджевыми правами Ди Марии, но с 2015 года он платит налог за всё, что зарабатывает во Франции – по крайней мере, так утверждает окружение аргентинца.

Ликвидировать фирму без потерь нельзя: в таком случае сумма, хранящаяся на офшорном счёте, войдёт в его личные активы как французского налогового резидента и футболисту придётся выплатить более 20% от имеющихся активов.

Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

2 вопроса про «Досье Пандоры» (или же Pandora Papers)

Что это такое?

Это расследование международного консорциума журналистов, основанное на анализе 2,94 терабайтов данных, полученных от 14 компаний, которые предоставляют «офшорные» услуги в таких странах, как Панама, Британские Виргинские острова и Багамы. В массиве, который удалось получить расследователям, содержатся сведения о налоговых убежищах бизнесменов, политиков, звёзд, спортсменов, членов королевских семей и лидеров религиозных групп из более чем 200 стран.

Около двух лет консорциум анализировал более 11,9 миллиона файлов: текстовые документы, электронные таблицы, электронные письма, свидетельства о регистрации собственности, списки акционеров, счета-фактуры, паспорта и многое другое. По результатам работы удалось установить владельцев более 29 тыс. офшорных компаний; самое большое количество записей приходится на Великобританию, Россию, Аргентину, Бразилию и Китай.

Кто ещё фигурирует в «Досье»?

В слитых данных – более 330 политиков и людей, занимающих государственные должности, 15 глав государств Латинской Америки, 46 российских олигархов и 133 мультимиллионера из списка Forbes. Например, в расследовании упоминаются Константин Эрнст, Герман Греф, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев, миллиардер Геннадий Тимченко, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена Шери Блэр, певица Шакира, певцы Хулио Иглесиас и Элтон Джон.