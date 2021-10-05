Какие школьные предметы пригодились футболистам? Монолог Зиньковского ко Дню учителя

5 октября – День учителя!

В честь праздника мы решили пообщаться о школьных годах с футболистами РПЛ: и очень полный, ироничный и добрый монолог получился у атакующего полузащитника «Крыльев Советов» и почти сборной (вошёл в расширенный список Карпина) Антона Зиньковского.

Перед вами – шесть вопросов Зиньковскому (или просто Зине) и его ответов о школьных годах.

Про уроки испанского, хореографию, шпаргалки на ЕГЭ и сурового папу.

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– Правда, что ты изучал испанский?

– В «Чертаново», когда мне было лет 13-14, нам организовали 10 уроков испанского – такой экскурс в язык и культуру. Николай Юрьевич Ларин пытался привить нам любовь к этому «футбольному» языку, тем более мы с клубом ездили в Испанию, ходили на «эль класико» и домашний матч «Атлетико». Мы, конечно, с Саней Зуевым пытались сбежать с этих уроков – но не получилось. А вот Юрий Завезён (выступает за липецкий «Металлург». – Прим. «Чемпионата») смог, ему тогда заложили базу, и теперь он говорит на испанском.

До и после этих уроков я испанский не учил, но благодаря им знаю пять-десять фраз типа «yo hablo español» («я говорю на испанском»), хотя на самом деле не говорю. И смог недолго пообщаться на испанском с Антоном Паулем, когда он играл в «Крыльях».

Фото: vk.com/fcchertanovo

– Расскажи о школах, где ты учился.

– В Новороссийске я учился в моей любимой 22-й школе — восемь классов. Школа была поделена на две части: с первого по четвёртый класс учились в одной части города, а здание старшей школы находилось в 20 минутах оттуда. Дальше я учился в школе «Чертаново», а 11-й класс заканчивал в школе «Кубани», когда играл там за дубль. В школу я и ещё шесть ребят из «Чертаново» за год сходили не больше раза, но ЕГЭ в итоге сдали все, даже не списывая.

Я писал русский, математику, биологию и обществознание. Мы не то чтобы много готовились, скорее, думали, фартанёт нам или нет. В туалете оставили какие-то шпаргалки и бумажки, но в начале экзамена один из ребят вернулся оттуда и покачал головой: «Там ничего не осталось».

– Каким ты был на физкультуре?

– В школе я был маленьким и худеньким, но бегал быстрее всех, был лучшим в футболе и баскетболе. Бег, прыжки, другие школьные соревнования – везде был первым. А вот танцы, дискотеки – это не моё, танцевать не любил. Однажды лет в 16-17 я приехал на каникулы в Новороссийск и папа, вдохновившись пластикой бразильских футболистов, отвёл меня на танцы. Пару раз сходил, не понравилось, я всё время думал: «Что я тут делаю?». Так и закончилась моя история с танцами.

– Какие предметы нравились, помимо физкультуры?

– История и география – для меня самые интересные. Мы не особенно любили писать и делать задания, а вот послушать про греков, Рим, Египет и Русь нам нравилось. Сейчас вижу исторические отсылки в играх на Play Station – в Assassin’s Creed Valhalla рассказывается про викингов; God of War вообще основана на греческой и скандинавской мифологиях.

География в итоге и пригодилась больше всего, ведь мы постоянно летаем. В «Чертаново» в школьные годы побывали в Японии и объездили всю Европу, и теперь я слышу название города, и — бац – знаю, в какой это стране. Или без карты понимаю, где проходят крупные турниры типа UFC.

Математика – наверное, тоже помогла, я неплохо считаю в уме (или в телефоне). А вот русский стоило бы подучить, на уроках мы занимались не тем, чем нужно. Но пишу я без ошибок, стараюсь расставить запятые и расстраиваюсь, когда взрослый человек пишет мне десять слов и в двух из них допускает ошибки. И ты думаешь: «Как так?»

– Что самое тяжёлое в совмещении футбола и учёбы?

– В Новороссийске процентов 30 уроков я пропускал и ходил играть в футбол, поэтому у меня, может, и получилось куда-то пробиться, делал ставку именно на спорт. А тяжелее всего было утаить, что ты прогулял. Когда от мамы информация доходила до папы (а это было в крайних случаях), я от него получал.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Что бы пожелал учителям в их профессиональный праздник и вообще?

– Учитель – тяжёлая профессия. Вспоминаю, как нас терпели – особенно в футбольном классе, где все были спортсменами. Учителя чуть ли не плакали от нас. Так что я хочу пожелать всем учителям терпения и крепкого здоровья.

Персональный привет – Шамилю Яруковичу Сабитову, директору школы «Чертаново», который вёл у нас математику. Помню, как в манеже «Спартака» он ходил на матчи всех возрастов «Чертанова» и громко болел за нас.

В общем, всем большой привет! И, конечно, 22-й школе Новороссийска. Хотя я, конечно, редко там появляюсь.