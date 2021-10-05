«Счастлив бегать, когда Месси ходит». Главное из большого интервью с Мбаппе

Французское издание L'Équipe выпустило большое интервью с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе. После провала на Евро-2020 и срыва трансфера в «Реал» нападающий ещё не говорил с журналистами так фактурно и откровенно. Но, по его собственным словам, люди должны узнать всю правду. Ниже – ключевые реплики 22-летнего нападающего – о несостоявшемся переезде в Испанию, критике болельщиков, трансфере Месси и будущем в сборной.

О нежелании продлевать контракт с «ПСЖ» и срыве трансфера в «Реал»

«Я честно сказал руководству, что мне требуется время на размышление. Перед Евро я не хотел продлевать контракт, а потом решил уйти. Понимал важность того, чтобы все получили выгоду от моей продажи. И у моего клуба была возможность найти замену. И тогда все были бы счастливы, а я продолжил идти своей дорогой.

Думал, что моё приключение в Париже закончилось. Очень хотелось поиграть где-то ещё. Я находился здесь несколько лет, многого достиг, и уход был следующим логическим шагом. Я привязан к Парижу, это правда. Но хотел уйти в «Реал».

Мне не хотелось уходить свободным агентом. Но клуб в итоге решил не продавать меня. Окей, не проблема Я продолжаю играть в команде, где был счастлив четыре года. Это взвешенные и продуманные слова.

Да, я был немного разочарован, но не было времени слишком долго об этом думать. Я вернулся с Евро, пережил эту ситуацию, а потом забил. После этого всё кончилось».

О возможном продлении контракта с «ПСЖ»

«Я не лицемер. И не буду вести себя соответствующим образом, говорить: «Я не знаю, как будет дальше». Этим летом я показал свои желания, хотел уйти и создать для клуба наилучшие условия. Прямо сейчас моё будущее не является моим приоритетом. Этим летом я уже потратил впустую много энергии.

Сейчас я, правда, счастлив. Слишком уважаю клуб и себя, чтобы расслабиться даже во время одной игры. Два месяца мы не обсуждаем продление, ровно с того момента, как я сказал, что хочу уйти. Но вы и без меня прекрасно знаете, что вчерашняя ситуация необязательно повторится сегодня или завтра. В футболе всё быстро меняется. Если бы мне сказали, что Месси будет играть в «ПСЖ», я бы не поверил в это. Так что моё будущее открыто. У каждого игрока есть стремления. А карьера футболистов не так проста».

Мбаппе освистывали собственные фаны. Вот его ответ им

«Знаете, на их месте я вёл бы себя так же. Люди читали новости, но не знали всей правды. И в моей голове не было обиды, я точно не думал: «Как они могут свистеть после того, что я для них сделал?!». Нет. Я воспринял это как привязанность. Они не хотели, чтобы я уходил, значит, это важно.

Когда мы говорим о слухах, то имею в виду хотя бы информацию о моих отказах в продлении контракта. Якобы я отклонил шесть или семь предложений. Чушь. Ещё писали, что я отказывался разговаривать с Леонардо. Но это тоже неправда. Мне сказали, что моим вопросом будет заниматься президент клуба. И говорить с ним я не отказывался никогда».

О летних трансферах и приходе Месси

«Потрясающее трансферное окно! Мы прилично усилились и готовы побороться за все трофеи. Однако есть травмированные, игроки уезжают в сборные. Из-за множества мелких проблем мы не всегда были в форме. И только с «Манчестер Сити» провели матч, в котором все играли на достойном уровне.

Я очень волновался перед приездом Месси. В команде мы говорили только о нём, но при этом привлекли к себе нескольких великих игроков. Всегда говорил, что хочу играть с такими футболистами, сейчас я получил это. Теперь наша задача – объединиться, стать командой и выиграть трофеи.

Когда в команде столько великих игроков, надо искать компромисс. Нельзя быть единственной звездой. Вы все вместе. Но когда в вашей команде есть Месси, надо позволить делать ему немного меньше, чтобы он сохранял свежую голову и использовал все моменты. Это не проблема, просто существует устоявшаяся иерархия. Я счастлив бегать, когда Месси ходит. Вы поймите, это Месси! Я наслаждаюсь каждым моментом, когда он рядом. Это настоящая привилегия».

О критике в сборной Франции

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно. И никогда не хотел создавать проблемы. Но наступил момент, когда я почувствовал, что начинаю быть проблемой. И другие люди стали ощущать то же самое. Говорили, что сборная проиграла из-за моего эго, что я слишком многого хотел, следовательно, без меня команда могла бы победить.

Самое главное – это сборная Франции. Если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов уйти.

Я встречался с президентом Федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, мы обсуждали это. Я был недоволен, ведь меня обзывали «обезьяной» за нереализованный пенальти. Это меня шокировало. При этом я не отрицаю, что это моя ошибка. Но я мог бы получить больше поддержки. Конечно, я не требовал этого. Понимаю, что сразу после поражения все очень разочарованы. Я же просил обратить внимание именно на слова про «обезьяну».

Сейчас всё уже позади. Я очень люблю сборную Франции».