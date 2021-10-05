«Шайбу от мяча я отличить могу». Что нужно знать об и.о. президента РПЛ

5 октября 2021 года – по-своему знаменательная дата для российского футбола. «Непотопляемый» Сергей Прядкин всё-таки сложил свои полномочия после 14 (почти) лет в должности президента Премьер-Лиги. Освободившееся место – пока исполняющим обязанности – занял Ашот Хачатурянц. В связи с этим нелишним будет напомнить главные вехи биографии топ-менеджера до прихода в РФС и основные достижения в качестве спортивного функционера.

Кто такой Ашот Хачатурянц

Хачатурянц родился в мае 1968 года в Кисловодске. В 23 года окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина, в котором до сих пор считается почётным выпускником. После получения диплома начал работать в компании-экспортёре природного газа «Газэкспорт», а вскоре стал представителем организации «Сидерка» в СНГ. Затем он решил заняться нефтетрейдинговым бизнесом, но и к собственному делу быстро потерял интерес.

«К 2000 году мы уже построили хороший бизнес в области нефтепереработки и нефтетрейдинга, дальнейший рост был ограничен, так как значительную долю рынка занимали крупные и гораздо более сильные игроки. Финансовые вопросы я для себя на тот момент уже решил. Я был молод, и мне нужен был драйв, что-то новое. Драйв, в хорошем смысле, является моей движущей силой в жизни. Я решил попробовать себя в абсолютно другом секторе», — говорил тогда Хачатурянц.

В 2001 году он стал советником министра экономического развития РФ Германа Грефа и отвечал за взаимодействие с «Газпромом». «Мне всегда было интересно, как работает государственная машина, особенно в ситуации, когда на государственную службу приходят интересные люди с новым взглядом, такие, как, например, Герман Греф», — вспоминал Хачатурянц.

Вскоре он получил повышение, возглавив департамент инвестиционной политики Минэкономразвития. Однако уже в 2004 году Хачатурянц вновь решил попробовать себя в «другом секторе». «Я перешел в ФСБ по приглашению Владимира Проничева (руководитель пограничной службы ФСБ 2003-2013 г., генерал армии, с мая по ноябрь 2016 года — председатель совета директоров «Динамо». — Прим. «Чемпионата»). Для реализации федеральной целевой программы было создано специальное управление внутри ФСБ, которое в ежедневном режиме занималось организацией строительства и обустройства границы на Кавказе. Я был руководителем этого управления. За неполных четыре года удалось обустроить госграницу на всём Северном Кавказе, от моря до моря. Это не столбики, это огромная инфраструктура, которая предусматривает технические средства охраны границы, средства связи, строительство застав. Я ездил туда постоянно, контролировал распределение денег, стройку», — говорил Хачатурянц.

После окончания реализации этой программы ФСБ Проничев предложил своему хорошему знакомому новую работу. Хачатурянц начал заниматься развитием региональной спортивной инфраструктуры «Динамо». В 2008 году президент «Сбербанка» Греф предложил Хачатурянцу возглавить новую инвестиционную компанию «Сбербанк капитал». В этой организации Хачатурянц проработал до начала 2020 года, пока не возглавил «Евроцемент груп», по данным компании, являющуюся лидером производства строительных материалов в России.

Как Хачатурянц пришёл в футбол

15 ноября 2019 года президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил о назначении предпринимателя главой судейского комитета РФС.

Долгое время новый босс российских арбитров оставался человеком-загадкой для болельщиков, далёких от бизнес-процессов. И только в середине лета 2020 года Хачатурянц впервые вышел из тени и приоткрылся перед широкой аудиторией. В интервью Нобелю Арустамяну он объяснил, что привело его в большой футбол и, в частности, в судейский корпус. Начал с экскурса в прошлое.

Ашот Хачатурянц И.о. президента РПЛ «Я человек, с детства небезразличный к футболу: в своё время играл левого хава за сборную города Кисловодска. У меня был замечательный тренер Саркис Гаспарович Акопян, мастер спорта СССР. В 17 лет, когда мы стали чемпионами края и взяли кубок края, получили первый спортивный разряд. То есть шайбу от мяча – то, что многих интересовало, — я в принципе отличить могу. У меня было воспоминание из юности, когда нас «хоронили» судьи. Мы выиграли Кубок Ставропольского края и в финале играли с интернатом «Динамо» Ставрополь. Мы выиграли по одиннадцатиметровым. Но иногда от обиды – а ты же ребёнок, на всё эмоционально реагируешь – хотелось плакать. Я считаю, что навести порядок в самом важном элементе футбола – судействе – и сделать его честным, чистым – наверное, это как миссия. Вопрос, чтобы хватило сил и поддержки».

Из того же интервью выяснилось, что с главой РФС Дюковым Хачатурянца связывают давние товарищеские отношения: «Мы знакомы около 20 лет. Можем поспорить легко и часто очень эмоционально».

В феврале 2021 года Хачатурянц вошёл в Исполком РФС – наряду с «тяжеловесами» росфутбола Федуном, Гинером и Галицким, а спустя 10 месяцев возглавил лигу. Пока с приставкой «и.о.».

Что успел сделать за два года руководства российскими судьями

Среди своих первостепенных целей в судейском комитете Хачатурянц обозначил:

повышение зарплат арбитрам;

снижение среднего возраста корпуса;

перевод всех логистических вопросов в ведение РФС, чтобы минимизировать пересечения судей с представителями клубов.

Но, естественно, наибольший резонанс вызвали кадровые решения нового судейского начальника. Вспомним самые громкие.

Полиграф для Казарцева и Еськова

В прошлом сезоне скандалы на судейской почве вспыхнули с первого же игрового дня. По мотивам нашумевшего матча «Спартак» — «Сочи» приглашение на полиграф получили судьи Казарцев («Проверим-проверим») и Еськов. В итоге Еськов приостановил карьеру, а ещё через полтора месяца – завершил «по состоянию здоровья». Казарцев после небольшой паузы продолжил судить и, несмотря на продолжающиеся ошибки, благополучно работает до сих пор.

Пожизненный бан Вилкову

Нижегородский рефери фактически завершил карьеру после матча 26-го тура прошлого чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1). Резкий комментарий по теме Хачатурянца не оставил сомнений в этом: «Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия».

На следующий день после громкого заявления клубы РПЛ массово выразили поддержку Хачатурянцу.

Дисквалификация Васильева

После матча «Ротор» — «Ахмат» (1:0) под раздачу попал судья Васильев. В вину ему поставили неназначенный пенальти в ворота хозяев в конце матча. В отношении рефери была инициирована служебная проверка, а самому Станиславу предложили пройти полиграф. В итоге Васильева постигла та же неприятность, что и Вилкова – пожизненная дисквалификация.

Смена на VAR

Под сокращение в ведомстве Хачатурянца попадали не только действующие судьи – в июне РФС попрощался с руководителем проекта VAR в России Леонидом Калошиным. «Меня не устраивало количество скандалов, которые были вокруг VAR», — объяснил решение не продлевать договор со специалистом Хачатурянц.

Ротация в руководстве департамента

Наконец, в сентябре случилась замена руководителя департамента судейства РФС – венгр Виктор Кашшаи передал дела португальскому коллеге Витору Перейре. Главную миссию Перейры в России Хачатурянц сформулировал так: реформа системы обучения судей.



А сам Ашот Рафаилович теперь займётся реформами в РПЛ.