Самый компромиссный президент. Как изменилась РПЛ при Прядкине

Сергей Прядкин уходит из РПЛ. Он проработал в должности президента 13 лет и 11 месяцев – это самое длительное правление с момента основания лиги. А вообще его имя ассоциируется с российским футболом больше 20 лет. В РПЛ он работал с 2001 года, занимал разные должности в РФС. Но теперь, вероятно, финал истории.

За эти годы многие руководители клубов в непубличных беседах называли его «самым компромиссным президентом». Он старался учитывать интересы всех. Но в какой-то момент желание угодить стало чрезмерным. РПЛ стали называть бессмысленной организацией, не способной к самостоятельным решениям.



Информация о возможном уходе Прядкина стала появляться ещё в прошлом году на фоне коронавирусных факапов. Но ушёл он только сейчас. Пост президента занял Ашот Хачатурянц, от которого ждут реформ.



Но не подумайте, что при Прядкине вообще ничего не менялось. Некоторые важнейшие изменения произошли как раз при его правлении.

Лимит

Прядкин — уникальный руководитель. За год до его назначения исполком РФС утвердил для лиги формулу лимита «7+4» – по сути, это были первые серьёзные ограничения. До этого ограничения тоже были, но, скорее, формальные – например, если иностранец провёл за сборную больше 10 матчей, то не считался легионером.

При Прядкине лимит меняли 4 раза. 2009 год: ужесточение до «6+5». 2012-й: снова «7+4». 2015-й: опять «6+5». Такая конфигурация работала до 2019 года, когда при Александре Дюкове ввели ограничения на заявку. Сейчас лимит — «8+17».

При этом Прядкин почти никогда не высказывал личной точки зрения по лимиту. А в последние годы и вовсе транслировал позицию клубов.

«Осень-весна»

Именно при Прядкине случилась важнейшая реформа в российском футболе – переход на систему «осень-весна». Известно, что идею лоббировали президент ЦСКА Евгений Гинер и ещё несколько известных функционеров. Но не все её поддерживали до конца, особенно клубы из регионов.



Здесь Сергей Геннадьевич занял более четкую позицию, поддержав идею Гинера. В итоге реформу провели достаточно быстро: с осени 2012 года клубы играют по новой схеме.

Стыковые матчи

Период Прядкина также ассоциируется со стабильными финансовыми проблемами маленьких клубов. В РПЛ почти каждый год появляется команда, которая еле-еле доигрывает сезон. С долгами, молодежью или заранее признав себя банкротом. При этом сам Сергей Геннадьевич всегда гордился тем фактом, что лига никогда не теряла клубы по ходу сезона.

В 2011-м прошла ещё одна небольшая реформа – команды, занявшие 13-е и 14-е места стали играть стыковые матчи с 4-м и 3-м местом в ФНЛ. Благодаря этому в сезоне 2013/2014 в элиту через стыки пробились «Уфа» и «Торпедо», в сезоне-2015/2016 – «Томь», в сезоне-2016/2017 – «СКА-Хабаровск», в сезоне-2017/2018 – «Енисей», а в сезоне-2019/2020 стыковые матчи впервые не проводились, так как занявшие 3-е и 4-е места команды не смогли пройти лицензирование для участия в РПЛ.