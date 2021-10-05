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Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, самые яркие цитаты

«Бордельеро натуральный!» Пять фраз Прядкина, которые сложно забыть
Полина Куимова
Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ
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Иногда Сергей Геннадьевич выдавал настоящие перлы.

Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, который занимал с ноября 2007 года, а в лиге вообще работал с её основания. О том, что уход близок, впервые заговорили на прошлой неделе: сначала об этом сообщил журналист Сергей Егоров, а затем «Чемпионату» стало известно, что против действующего президента выступили 12 из 16 клубов.

На сегодняшнем собрании клубов РПЛ Прядкин объявил о своём уходе спустя две минуты после начала заседания, тем самым избежав вотума недоверия. Вместо него лигой (пока в статусе «и.о.») будет рулить Ашот Хачатурянц – за его кандидатуру проголосовали все 16 клубов.

Провожая Прядкина из Премьер-Лиги, вспомнили его самые легендарные высказывания.

Самый компромиссный президент. Как изменилась РПЛ при Прядкине Самый компромиссный президент. Как изменилась РПЛ при Прядкине

Про мечту

В 2012-м уже бывший президент РПЛ поделился своими мечтами.

Первая: «Хочу, чтобы каждый, даже самый неблагополучный клуб получал от РФПЛ хотя бы $ 10 млн».

Вторая: «Мечта — сделать такой регламент соревнований, чтобы он работал всё время. Как конституция. У нас же то понос, то золотуха. Стабильности не хватает».

Про погоду

В декабре 2014 года у Прядкина спросили про холодную погоду – повлияла ли российская зима на ход матчей. Он привёл в пример погоду в Германии и Испании, явно не подумав о том, что в тот момент по сравнению с минусовой температурой в большинстве регионов России в Европе было от +3 до +11.

Про договорные матчи

Однажды Сергей Геннадьевич заявил, что «масштаб договорных матчей очень сильно преувеличен общественностью». «Эта проблема существует, но куда отчетливей прослеживается другая – недостаточная мотивация ряда команд на финише турнира», – так он аргументировал необходимость стыковых матчей.

Про чемпионат

И снова любимое сравнение с Европой – на этот раз в интервью Sports.ru в прошлом году. Прядкин сообщил, что недоволен доходами лиги, а вот продуктом – вполне себе удовлетворён.

Про бордельеро

Пожалуй, лучшая его цитата, произнесённая после выборов в исполком в апреле 2014-го: тогда он, будучи президентом лиги, в орган не прошёл – пришлось пересчитывать голоса, и к 10 вечера одно недостающее «за» было найдено.

«Меня коробит от того, что произошло, – возмущался тогда Прядкин. — Бордельеро натуральный! А если бы моих наблюдателей не было? Никто бы не проверил, получается? Что на выборах президента было, когда я проиграл пять голосов? Тогда мы списки не проверяли. Такого я ещё не видел. То три, то пять, то десять».

Cлово «бордельеро» значит «бордель». Впервые отмечено в фильме «Калина красная». Главный герой ленты Егор Прокудин, вернувшись с приисков, пришёл в ресторан и выдал: «Не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такое, знаете, бордельеро».
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