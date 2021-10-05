С первого судебного заседания всё пошло не так.

Хохлов судится с «Фейсбуком» из-за фамилии. Он требует у соцсети больше 100 млн!

Сегодня в Солнцевском суде состоялось заседание по делу главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова. Он требует взыскать с социальной сети «Фейсбук» 150 млн рублей. Рассказываем о ходе дела.

Что произошло?

Две недели назад главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов объявил о том, что намерен судиться с американской компанией «Фейсбук». Социальная сеть, по словам Хохлова, трактует его фамилию как пренебрежительное наименование украинцев. Проще говоря, фамилию блокируют.

«Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать «Фейсбук» и «Инстаграм». Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны».

Хохлов подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы ещё в июле. В иске содержится требование запретить компании «совершать в отношении Хохлова определённые действия».

Заседание перенесли на следующий год

Анна Варганова, адвокат Дмитрия Хохлова, в беседе с журналистами сообщила, что рассмотрение дела перенесено на 7 февраля 2022 года.

«Сегодня суд вынес определение об уведомлении «Фейсбука» в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, следующее судебное заседание назначено на 7 февраля 2022 года. Надеемся, «Фейсбук» получит уведомление. Если решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, то они пришлют своего представителя и примут участие в судебном заседании».

Требования Хохлова

По словам адвоката Анны Варгановой, тренеру «Ротора» неприятно, что после написания его фамилии и прикрепления фотографии пользователя блокируют. Возможно, фамилия схожа с «шуточным» названием «украинца», но «Фейсбук» несёт ответственность за прописанные алгоритмы.

«Мы просим обязать «Фейсбук» не совершать действия в виде блокировки и просим возместить моральный ущерб. У Дмитрия известное имя, он публичный человек и заинтересован в упоминании своего имени. Мы оценили сумму морального ущерба в 150 миллионов рублей. Если «Фейсбук» будет уведомлён надлежащим образом, то заседание может и состояться, у нас возможно заочное решение без присутствия ответчика».

Решение иностранных судов признаётся на территории США

«Необходимо соблюсти весь процесс. А так решение иностранных судов признаётся на территории США. Единственное — всё приходится передавать в Америку, поскольку в России нет официального представительства «Фейсбука». По существу, решение принимает наш суд», — заявила адвокат Хохлова.

Судебные заседания – процесс длительный. Тем более когда в ответчиках мировая компания. Вполне вероятно, что и 7 февраля точка в деле поставлена не будет.