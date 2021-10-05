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«Матч ТВ» будет показывать РПЛ ещё четыре года, решение без тендера, цепочка событий

Российский футбол оставили на «Матч ТВ» без конкурса. Как переобувалась РПЛ
Полина Куимова
«Матч ТВ» будет показывать РПЛ ещё четыре года
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От первого инсайда до официального объявления.

На право транслировать матчи РПЛ претендовало несколько крупных участников медиарынка. Планировалось, что их предложения будут выслушаны на тендере, после чего клубы проголосовали бы за наиболее выгодное. Но 5 октября было объявлено, что никакого тендера не будет. «Матч ТВ» предложил контракт на 28,6 млрд рублей на четыре года, и лига согласилась.

Вот хронология борьбы за медиаправа на российский футбол в последние месяцы.

15 июля

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев говорит, что «РПЛ надо готовиться к тендеру за медиаправа».

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16 июля

Журналист Сергей Егоров сообщает, что на права РПЛ есть четыре претендента: «Матч ТВ», Okko, Яндекс и Start. По его информации, Okko готов предложить 3 млрд рублей в год за медиа- и коммерческие права, Яндекс – 2,2 млрд только за медиаправа.

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31 августа

«РБК-Спорт» сообщает, что «Газпром-Медиа Холдинг» (в эту структуру входит «Матч ТВ») сделал улучшенное предложение по медиаправам – 4 млрд рублей в год вместо 1,7 млрд, которые РПЛ получает по истекающему контракту.

Прядкин говорит, что вечером 31 августа лига должна получить оферту от «Газпром-Медиа», потому что у них есть преимущественное право до 1 сентября. С остальными же ведутся переговоры. Отказ от тендера, по словам уже бывшего президента лиги, возможен при «очень большом» предложении: «Если будет 10-12 млрд, сразу подпишем!»

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1 сентября

РПЛ получает предложение от «Матч ТВ». «Дальше решение за лигой», – говорит Прядкин.

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2 сентября

Okko предлагает РПЛ 6 млрд в год за коммерческие (титульный спонсор + беттинг-партнёр) и медийные права, сообщает Eurostavka. Прядкин опровергает факт предложения.

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9 сентября

Как становится известно «Чемпионату», правление РПЛ приняло решение отказаться от приоритетного предложения «Матч ТВ» и провести тендер с разделением пакета медиаправ. За это проголосовали 8 членов рабочей группы, против оказался только один («Зенит»).

«Коммерсант» со ссылкой на источники сообщает, что «Матч ТВ» готов предложить уже 6 млрд в год.

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16 сентября

Прядкин объясняет, почему было принято решение о проведении тендера: «На настоящем этапе мы посчитали, что для рынка спортивных прав и индустрии в целом наступает очень ответственный момент, поэтому самым лучшим решением будет проведение конкурса – открытой и прозрачной процедуры».

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5 октября

Прядкин покидает пост президента РПЛ, и. о. становится Ашот Хачатурянц. Он же после собрания клубов РПЛ объявляет, что тендера не будет – решение уже принято. «Матч ТВ» – основной вещатель матчей Российской Премьер-Лиги на ближайшие четыре года. Цена вопроса — 28,6 млрд рублей.

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Теги Футбол РПЛ РПЛ Матч ТВ •••

Заглавное фото: Дениc Тырин, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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