Сюрреализм в «Барселоне»: Лапорта публично поддержал Кумана, но запрещает общаться со СМИ

Вероятно, за последние пару месяцев вы уже успели немного подустать от абсурда, связанного с «Барселоной». То президент Жоан Лапорта, выигравший выборы обещанием сохранить Месси, говорит, что клуб не может себе позволить даже самую сокращённую зарплату Месси – и отпускает его в «ПСЖ». То Рональд Куман перепутает название культового каталонского стиля и скажет «тики-таки» вместо «тики-така». То он зачитает журналистам послание по бумажке, не согласовав его с клубом. То пожалуется, что трудно играть в хороший футбол с теми игроками, которые есть в его распоряжении. Кстати, такие жалобы случаются часто.

А ещё не проходит и дня, чтобы «Барселону» не упомянул президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Он мстит за срыв сделки с CVC Capital Partners и теперь на регулярной основе пинает клуб – например, рассказывает, что Месси можно было и сохранить, но Лапорта лично предпочёл этого не делать. Зачем президенту лиги дополнительно топить один из двух ценнейших бизнес-активов своей лиги? Неважно. Какие могут быть бизнес-интересы, когда можно посплетничать.



И всё это – на фоне ужасных результатов. Если разгром от «Баварии» был в общем ожидаем и его можно объяснить кадровым кризисом, то разгром от «Бенфики» – уже труднее. А матч с «Атлетико» хоть и закончился скромным поражением 0:2, но по игре был действительно безнадёжным.



Коллега по «Чемпионату» Полина Куимова написала о том, почему на фоне всего этого абсурда «Барселона» никак не уволит Кумана. Если коротко – из-за денег. Но отсутствие денег на смену тренера, кажется, не описывает ситуацию целиком – всё немного циничнее.

Первый факт, от которого нужно отталкиваться: у «Барселоны» действительно нет денег. Прямо настолько. А если новостей о долге в € 1,5 млрд и рекордном убытке в € 500 млн мало, то вот ещё одна. Две недели назад вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу дал большое интервью каталонскому изданию Sport, в котором сказал, что болельщикам лучше запастись терпением года на два и не думать о результатах.



То есть версия о том, что «Барселона» просто не может себе позволить неустойку Кумана – это не конспирология, это прямо следует из того, что клуб не тратит ни одной лишней копейки. Но это не всё.



Попробуйте представить, что Лапорта выходит к журналистам и говорит что-то вроде: «Куман? Да я бы уже давно избавился от него, просто денег нет. Так что держитесь, хорошего настроения». Не получается представить? Конечно, нет. Потому что как бы низко ни находился клуб, недопустимо по собственной инициативе нырять с головой ещё глубже. Признаваться, что ты не увольняешь тренера от безденежья – это нонсенс для клуба с историей, такая потеря престижа, ниже которой нет ничего. В буквальном смысле: любой следующий тренер после этого будет знать, что идти туда нет смысла, там нет денег даже на неустойку.

Вот поэтому Лапорта ничего подобного и не говорит. А пытается сохранить лицо. Отсюда и риторика о том, что Куман возглавил клуб в сложных обстоятельствах и заслуживает кредита доверия.



Маленькое уточнение для понимания контекста. 13 сентября в интервью радиостанции NOS Куман раскритиковал Лапорту за то, что тот «слишком много говорит на тренерские темы», и сказал, что у «Барселоны» «есть будущее благодаря ему» — ему, в смысле Куману. Вот так, ни больше ни меньше. Это благодаря Куману у клуба есть будущее. Речь шла о количестве молодых игроков в старте (тех самых, которых тренер публично критикует), но формулировка от этого не становится менее неэтичной. И вот уже после этого интервью Лапорта сказал, что после матча с «Атлетико» Куман останется независимо от результата. Это даёт представление о том, до какой степени у него нет денег на неустойку. До такой, что он не может уволить тренера, которого громит «Бенфика» и который в ответ критикует игроков и клуб.

Поэтому, наверное, пора ставить вопрос не так: почему «Барселона» не увольняет Кумана? – а немного по-другому. Что Куман должен сделать, чтобы его уволили?



Ну например: отстегать кнутом Пуча на тренировке и прийти на пресс-конференцию в форме «Реала» – да, можно догадаться, что этого точно хватило бы. Но чего ещё? Мы не знаем, и Куман тоже. Но он не может не понимать всей сюрреалистичности ситуации, в которой оказался. Как бы ни требовал его отставки совет директоров, как бы ни бесновались кулес, как бы сам Лапорта ни хотел нанять нового тренера – Куман защищён. Безденежье клуба даёт ему лучшую страховку, чем давали бы результаты.



В самом безумном развитии ситуации можно было бы представить, как тренер, видя, что не справляется, начинает шантажировать клуб и саботировать рабочий процесс. К счастью, Куман – не тот человек, который станет явно злоупотреблять своим положением. К его тренерским качествам могут быть вопросы, но это не интриган.

Фото: Pedro Salado/Getty Images

А вот реальное развитие абсурдной ситуации, в которой оказались тренер и клуб. На фоне всей поддержки, которую Лапорта оказывает Куману, он запретил ему общаться с голландскими медиа во время паузы на матчи сборных.



Об этом рассказал редактор ток-шоу Джонни де Мола. Он сообщил, что Куман и де Мол договорились, что тренер «Барселоны» будет в эфире через несколько дней после матча с «Атлетико». На момент согласования Куман ещё не знал, сохранит ли работу, но в любом случае дал согласие прийти на шоу. Кстати, де Мол – его давний друг, он даже вёл церемонию на свадьбе сына Рональда, Тима. Но после выхода анонса программы тренер отказался на неё идти из-за запрета от Лапорты. По словам редактора, он узнал об этом от самого ведущего.

Любопытна реакция самого Кумана: он, с одной стороны, назвал новость «чушью», но фактически подтвердил, что должен был идти на ток-шоу, просто передумал. «Лапорта не знал, что я собирался там быть. Это чушь, нет никаких запретов. Я сам решил, что мне сейчас лучше взять паузу и побыть в тишине».

То есть запрета как бы нет, но идти на ток-шоу он действительно передумал и в ближайшее время не будет общаться с прессой. По крайней мере, это доказывает, что Куман сам не обостряет ситуацию и не провоцирует клуб на выплату неустойки намеренно деструктивными действиями. На фоне всего остального и это сойдёт за хорошую новость для «Барселоны».



Плохая новость в том, что Куман пр-прежнему не справляется. И его решения по-прежнему не выглядят логичными. Пять дней отдыха после матча с «Атлетико» для игроков, которые не задействованы в сборных – после того, как он жаловался на физическую форму? Это выглядит таким же поиском наугад, как перевод де Йонга на позицию правого вингера в матче с «Атлетико». В перерыве Куману пришлось отыгрывать всё обратно.

Ну и в целом новостной фон вокруг «Барселоны» остаётся сюрреалистичным. Одна победа в последних шести матчах, тренер критикует судей, игроков и собственного работодателя, а тот вынужден его поддерживать. Пока так. Вице-президент Ромеу предупредил, что болельщикам нужно запастись терпением на два года, так что времени, чтобы всё это разгрести, много.