«Локо» временно возглавил рекордсмен РПЛ. Именно Лоськов принёс клубу первое чемпионство

В «Локомотиве» большие изменения. Как и ожидалось, клуб расстался с главным тренером Марко Николичем. Руководитель отдела спорта и развития железнодорожников Ральф Рангник давно хотел убрать серба и наконец дождался повода в виде спада и неудачных результатов.

Исполняющим обязанности наставника «Локомотива» стал Дмитрий Лоськов. По нашей информации, легенда клуба вряд ли долго продержится на этой должности. Рангник ищет для команды немецкого специалиста. Для Лоськова вопрос всего один — либо «Локо» успеет договориться с новым тренером за время паузы на матчи сборных, либо Дмитрий всё же получит шанс показать себя, но максимум в паре матчей. Тем не менее назначение Лоськова (пусть и временное) — это отличный повод вспомнить самые яркие моменты отношений экс-полузащитника с «Локомотивом».

Лоськов зарешал в «золотом» матче» и принёс «Локомотиву» первое чемпионство

Лоськов начинал на заре 90-х в «Ростове» (тогда — «Ростсельмаше»), а в «Локомотиве» оказался в 1996-м. Железнодорожники уже тогда были топ-командой и стабильно занимали место в тройке, но никак не могли дотянуться до чемпионства. Титул покорился «Локо» и Лоськову лишь спустя шесть лет.



Сезон-2002 в России получился удивительным. Борьба за чемпионство тогда развернулась между ЦСКА и «Локомотивом». Первые не выигрывали титул 11 лет, вторые — вообще ни разу. Многолетний гегемон «Спартак» как раз начал сыпаться и отошёл на второй план, поэтому в РПЛ сменилась власть.



«Локомотив» с Юрием Сёминым за весь сезон проиграл лишь дважды, но целых девять раз сыграл вничью и набрал столько же очков, сколько и ЦСКА Валерия Газзаева. Согласно регламенту, в этом случае нужно было проводить «золотой» матч. Конец ноября, стадион «Динамо». Лоськов забил уже в начале игры, «Локо» выстоял — 1:0. Первое чемпионство в истории клуба.

В интервью «Чемпионату» в 2016-м Лоськов назвал тот гол самым памятным в своей карьере. Внезапно оказалось, что Дмитрий ни разу не пересматривал один из главных матчей в своей жизни: «Боюсь смотреть! Мне кажется, мы в тот день не очень здорово играли… Такое ощущение, что только оборонялись: после гола встали сзади. Но историческая победа всё равно состоялась!».

Лоськов — главный рекордсмен «Локомотива». У него бесконечный список достижений

Лоськов суммарно выступал за «Локомотив» 13 лет. Неудивительно, что большинство клубных рекордов принадлежит именно ему. Итак, загибаем пальцы:



• Наибольшее количество матчей в чемпионате России — 317

• Во всех турнирах тоже — 416

• Наибольшее количество голов в чемпионате — 99

• И в Кубке России — 12

• Как и в еврокубках — 17

• Разумеется, по голам во всех турнирах тоже рекорд — 128

Ещё один шикарный рекорд Лоськов установил в 2017 году. К тому моменту он уже завершил карьеру, но сыграл прощальный матч (о нём поговорим попозже), да ещё и официальный. Так Дмитрий вышел на поле в 20-м сезоне в чемпионате России. По этому показателю он тоже первый. На втором месте Сергей Семак, который провёл в нашем первенстве 19 сезонов.



Кстати, в прощальном матче Лоськов остановился в шаге от другого рекорда. На тот момент ему было 43 года. До статуса самого возрастного футболиста в истории чемпионатов России не хватило нескольких месяцев. Анатолий Давыдов в 1997-м году был немного старше, выступая за «Зенит».

Лоськов в первый раз покинул «Локомотив» со скандалом. Всё из-за конфликта с Бышовцем

В 2006-м Сёмин вернулся в «Локомотив», но в качестве президента, а главным тренером стал Анатолий Бышовец. К середине последовавшего сезона второй умудрился переругаться с главными старожилами команды — Лоськовым и Вадимом Евсеевым. В итоге летом оба футболиста покинули «Локо» и перешли в «Сатурн».



Лоськов говорил о конфликте с Бышовцем в 2007-м, практически сразу после перехода. «Когда его только назначили, все игроки в команде восприняли это хорошо. Он тренер с именем. Просто у меня так получилось. Я сам по себе человек неконфликтный. В сложной ситуации, скорее, уйду в сторону и никогда не буду до конца выяснять отношения. Просто с Бышовцем у нас постепенно вырос ком непонимания.



Бышовец — странный человек. Он говорит, что делает новую команду. Но, на мой взгляд, новую команду делать было не нужно», — сказал Лоськов в интервью «Газете».

Ничем хорошим изгнание Лоськова не закончилось. Бышовец хоть и выиграл Кубок России, но провалился в чемпионате и был уволен спустя год после назначения. Из «Локо» также ушёл Сёмин (но ненадолго).

Лоськова вернул в «Локомотив» Сёмин. Игрок согласился на суперскромный контракт

Хоть Бышовец и ушёл из «Локомотива» в 2007-м, Лоськов вернулся далеко не сразу. До 2010-го он продолжал играть за «Сатурн», после чего с ним не продлили контракт. Тут на горизонте и возник Сёмин, который годом ранее в очередной раз возглавил железнодорожников.



Юрий Палыч впоследствии рассказывал, что Лоськов не просто перешёл свободным агентом, но и согласился на невероятно скромный контракт: «С одной стороны, он был бесплатным, с другой, получает самую маленькую зарплату. Дмитрий на такие условия пошёл, а если человек на это идёт, значит, он любит клуб… Лоськов — уверенный в себе человек, который только попросил: «Дайте мне шанс». Я его знаю давно. Когда он что-то говорит, всегда отвечает за свои слова».



В «Локомотиве» Лоськов моментально получил капитанскую повязку. Контракт был рассчитан всего на полгода, но своей игрой Дмитрий заслужил продление и задержался в клубе на три сезона.

Лоськов провёл прощальный матч за «Локомотив» через четыре года после завершения карьеры

В 2013-м «Локомотив» решил не продлевать контракт с Лоськовым. Ветерану предложили остаться в структуре клуба, но он отказался и решил продолжать карьеру. Предложений не последовало, поэтому всё завершилось возвращением в родную гавань, но уже в качестве тренера и спустя три года.



После камбэка болельщики стали просить устроить для Лоськова прощальный матч. Сам Дмитрий не исключал такой возможности, но и не говорил о ней с излишней уверенностью: «Во-первых, надо к этому подготовиться. Во-вторых, команде, я считаю, сперва надо подняться с низов. А потом уж можно подумать. Поговорим с руководством, с Сёминым. В какой я сейчас форме? Подтягиваюсь потихоньку. Постоянно бегаю после тренировок. Лишний вес есть, по сравнению с игровой нормой — килограмма четыре. А раньше было девять. Если честно, тяжести не ощущал — даже и не взвешивался».



Прощальный матч всё же состоялся в 2017 году. В начале мая «Локо» выиграл Кубок России, а в чемпионате шёл в середине таблицы и уже ни на что не претендовал. Лоськов вышел на поле в стартовом составе на домашний матч с «Оренбургом» под родным 10-м номером и торжественно ушёл на замену на 13-й минуте. Команда не подвела легенду и разгромила соперника — 4:0. Красиво!

В уже упомянутом интервью из 2016-го Лоськов признавался, что хочет в будущем возглавить «Локомотив»: «Само собой. Но к этому ещё нужно подойти, нужно время. Поэтому я и начал с помощника. Были предложения сразу стать главным тренером во второй лиге, меня звали. Но я эти предложения даже не рассматривал, потому что сначала в этот процесс управления нужно окунуться».



Сейчас мечта Лоськова, скорее всего, не исполнится. Но он хотя бы прикоснётся к ней, на время став главным в родном «Локомотиве». И есть ощущение, что Лоськова во главе железнодорожников мы ещё увидим.