«Если Дзюба не хочет, то и не надо». Карпин — о проблемах сборной

Сборная России провела открытую тренировку в Новогорске в рамках подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии (8 октября в Казани) и Словении (11 октября в Мариборе). После окончания тренировки главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

О травмах Глушакова, Захаряна и Головина

«У Дениса Глушакова было повреждение. Ещё не могу сказать точно, что рассчитываем на него в матче со Словакией. Сегодня Денис был уже на поле. Завтра посмотрим, как отреагирует на нагрузку.



У Захаряна сильный ушиб голеностопа. Сегодня Арсен, как и Глушаков, работал с мячом. Завтра посмотрим на его состояние.



Что касается Головина, насколько мне известно, у него всё же травма паха».

Почему вызвал Арсена Адамова

«Адамов — перспективный защитник с хорошими задатками: резкий, агрессивный в хорошем смысле, быстрый, хороший в отборе. Это было сделано с прицелом на будущее. Да, можно было и Алексея Козлова вызвать, которого я прекрасно знаю по «Ростову», но перспективнее в силу возраста Адамов. У нас есть опытные игроки. Вызвали, например, Ахметова, потому что у него есть опыт выступления за сборную. Должна присутствовать перспектива».

Состояние игроков

«Не могу сказать, доволен формой ребят или нет. Что касается показателей, процент жира стал лучше, но это не значит, что форма стала лучше. Тесты на усталость? Анализы ещё не пришли: будут завтра утром. В целом я доволен тем, как игроки соблюдали рекомендации.



Все приехали с меньшим жировым процентом. Джикия поучаствовал в шоу, где у него выявили два гена ожирения? У нас он сбросил вес. Зачем мне спрашивать, употреблял ли он сладкое или мучное? Можно говорить что угодно, но это будет видно по тестам».

Отказ Дзюбы от приглашения в сборную

«Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть за сборную. Если кто-то не хочет или не может, то и не надо. Если он не хочет, то зачем его уговаривать. Нет и нет. Дзюба помог бы сборной? По этой причине он и был в расширенном списке. С РФС не обсуждали тему Дзюбы, с Сергеем Семаком тоже. Закрыл ли Дзюба дверь в сборную? Посмотрим».

Капитанство в сборной

«С капитаном всё то же самое. Ребят, что вы всё про капитана? Что интересного-то? Не понимаю. Как решили – так и будет. Делайте ставки».

Проблема с крайними защитниками

«У нас не только с крайними исторически так происходит. С центральными тоже, да и со всеми. Дело не в русских позициях по лимиту, а в качествах игроков подрастающего поколения. Проблемы российского футбола всё те же, они никуда не делись. Сейчас просто закончил Марио, травмы у Караваева, Самошникова. А если бы травмировались центральные – говорили бы про их дефицит. И то же самое с нападающими



Рассчитывал ли на Кудряшова, как на левого защитника? Да, и сейчас тоже. Ещё и в силу травмы Самошникова. Но он такой же претендент, как и Терехов, и, возможно, Кузяев. Терехов производит приятное впечатление».

Отставка Прядкина

«Следил за новостями РПЛ, отношусь нормально. Для меня это решение правильное. Чего объяснять? Вы сами всё знаете. Вам что, мало матча «Сочи» — «Ростов»? Давно пора».

Победы российских клубов в еврокубках

«Это радует, но выводы бы делать не спешил. Принесли очки России, обыграли. Но давайте делать выводы, когда будут игры в равных составах».

Идея проведения чемпионата мира каждые два года

«Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года, получается, международные турниры будут проходить каждый год. Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских: они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать: с чем связано такое количество травм? Представьте: послековидный год, игры стали ещё чаще, представьте, что это будет каждый год. Я, скорее, против».