«Спартак» потерял Промеса и Понсе. А когда в строй вернутся остальные лидеры?

«Спартак» находится в чёрно-белой реальности. Белая сторона — это позитив: три победы подряд, одна из них — сенсационная, над «Наполи». А чёрная — это проблемы, а точнее травмы. Из строя один за другим выбывают футболисты, среди которых и те, кто играет не последнюю роль в команде. Разбираемся в подробностях и сроках восстановления.

Квинси Промес, повредил колено в матче с «Ахматом»

От Промеса ждали, что в этом сезоне он окончательно вернёт былую форму и будет тащить «Спартак». Пока получается не очень (два гола в шести матчах РПЛ), но Квинси успел блеснуть в игре с «Наполи» — на его счету дубль. А затем был матч с «Ахматом», в котором полузащитник получил травму и был заменён.



Как выяснилось, Промесу диагностировали повреждение боковой связки колена. Ожидается, что на лечение уйдёт три недели. То есть в строй Квинси вернётся не раньше конца октября. А это значит, что он пропустит матчи с «Динамо» (16 октября), «Лестером» (20 октября) и, вполне вероятно, «Зенитом» (24 октября). Сильный удар по красно-белым.

Эсекьель Понсе, сломался в матче с «Наполи»

Тут ситуация ещё хуже. Незадолго до свистка на перерыв в матче с «Наполи» Понсе жёстко сфолил на защитнике Костасе Маноласе, но в итоге сам получил травму. Грек рухнул аргентинцу на колено, и второго пришлось менять.



Обследование выявило у Понсе повреждение мениска. В начале этой недели Эсекьель перенёс операцию (к счастью, успешно). «Спартак» не сможет рассчитывать на него три месяца. Соответственно, на поле форварда красно-белых мы увидим не раньше 2022 года. Зимний перерыв уйдёт на то, чтобы набрать форму.

Джордан Ларссон, получил повреждение на тренировке

Ларссон — вероятно, главное разочарование этого сезона. Ещё несколько месяцев назад он был одним из лучших бомбардиров РПЛ, а сейчас у него дикая статистика: восемь матчей, ноль голов. И тем не менее потеря Джордана по инерции воспринимается как серьёзная. Травма шведа совпала (или не совпала?) с победной серией «Спартака». Он получил повреждение на тренировке перед игрой с «Уфой» и пропустил матчи с «Наполи» и «Ахматом».



Как нам сообщили с «Спартаке», возвращение Ларссона ожидается в начале следующей недели. Следовательно, он сможет сыграть уже в матче с «Динамо». Главное, чтобы победная серия на этом не закончилась.

Роман Зобнин, повредил икроножную мышцу в матче с «Легией»

Ещё один игрок основного состава. Зобнин травмировался в первом матче «Спартака» в Лиге Европы. Красно-белые тогда проиграли дома «Легии» (0:1) и лишились одного из ключевых полузащитников — Романа пришлось менять уже в середине первого тайма.



Врачи выявили у Зобнина повреждение икроножной мышцы. Из-за травмы он в том числе пропустил дерби с ЦСКА. Ожидалось, что на восстановление у футболиста уйдёт четыре недели. Так и получилось. В «Спартаке» ждут, что Роман вернётся в строй в начале следующей недели. К «Динамо» должен быть готов.

Николай Рассказов, выбыл из строя после матча с «Уфой»

Рассказова нещадно критикуют, но в этом сезоне он играет много. Защитник принял участие в матче с «Уфой» 25 сентября, а затем тихо выбыл из строя и пропустил встречи с «Наполи» и «Ахматом».



По всей видимости, повреждение оказалось несерьёзным. В «Спартаке» сообщили, что возвращение Рассказова состоится в начале следующей недели. Николай подъедет вместе с Ларссоном и Зобниным.

Остальные игроки

Возможно, вы не заметили, но в последних матчах отсутствовали ещё некоторые футболисты «Спартака». Например, Илья Кутепов простудился перед матчем с «Уфой». Защитник вернётся в строй на следующей неделе. Вместе с ним тренироваться начнёт Йоррит Хендрикс, который испытывал боли в груди.

А вот с возвращением Георгия Мелкадзе и Павла Маслова придётся повременить. Нападающий в этом сезоне сыграл лишь в матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» и с тех пор восстанавливается от стрессового повреждения. Ожидалось, что он вернётся к концу сентября, но в «Спартаке» утверждают, что о его возвращении в общую группу пока рано говорить. Это же касается и Маслова. Правда, защитник, который был основным у Доменико Тедеско, в этом сезоне вообще не выходил на поле.