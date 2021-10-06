Раньери снова вернулся в Англию. Чем он занимался после ухода из чемпионского «Лестера»?

Быть главным тренером «Уотфорда» — гарантия того, что тебя вышвырнут при первых же неудачах. На «Викаридж Роуд» не церемонятся ни с кем. Только за последние 10 лет клуб сменил 15 тренеров. Сейчас «Уотфорд» убрал Хиско Муньоса, несмотря на то что он вывел команду в АПЛ. После семи туров команда расположилась на 15-й строчке. Нормальный результат с учётом состава — у «Уотфорда» он самый дешёвый в АПЛ по оценке Transfermarkt.

В последнем туре «Уотфорд» проиграл «Лидсу» 0:1, а The Athletic выпустил материал, в котором журналист Адам Левенталь предположил, что испанец будет уволен. По сообщениям инсайдеров, в «Уотфорде» были недовольны тем, что у Муньоса нет «ни организации, ни плана».

Прямо сейчас команда занимает предпоследнюю строчку в АПЛ по ожидаемым голам — 6,06 xG, хуже только «Норвич» (5,63 xG). И это при том, что «Норвич» уже сыграл против «Ливерпуля», «Ман Сити», «Эвертона» и «Лестера» — «Уотфорд» с ними ещё только предстоит играть.



Муньос не продержался даже 10 месяцев на посту главного тренера — теперь вместо него рулить командой будет Клаудио Раньери. Увольнение Муньоса вошло в топ-20 самых быстрых отставок в истории АПЛ — впрочем, «Уотфорд» не побил свой же рекорд. Случались и более стремительные истории.

Зачем «Уотфорд» так часто меняет тренеров?

В 2012-м владельцем клуба стал бизнесмен Джампаоло Поццо — тот самый, что управляет итальянским «Удинезе». В Италии Поццо тоже постоянно менял тренеров, поэтому фирменная чехарда перенеслась и на «Викаридж Роуд». Вскоре Джампаоло передал клуб своему сыну Джино, но ситуация не изменилась. Поццо-младший не менее беспощадно избавлялся от тренеров.



Самый продолжительный срок при Поццо в «Уотфорде» отработал бывший тренер «Рубина» Хави Грасия — 594 дня. При нём команда дошла до финала Кубка Англии и заняла 11-е место в АПЛ в сезоне-2018/2019. Но как только Грасия неуверенно стартовал в новом чемпионате, его сразу же уволили. После четырёх игр.



Было ещё круче — чуть более чем за месяц на старте Чемпионшипа-2014/2015 «Уотфорд» четыре раза менял главного тренера. Причём первым на выход пошёл неплохой Джузеппе Саннино — он одержал четыре победы в пяти стартовых матчах, но стал жертвой конфликта с командой.

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Может показаться, что владельцы «Уотфорда» — очень импульсивные люди, но здесь суть кроется в системе клуба. Поццо-старший перенёс шаблоны управления «Удинезе» в Англию, где понятие «главный тренер» обычно ассоциируется с «менеджером». В «Уотфорде» же тренеры не имеют ключевого влияния на вопросы селекции и трансферов — здесь просто нанимают специалистов для непосредственного управления командой. В этом случае избавиться от тренера гораздо проще — за общую стратегию отвечают другие люди.



Бывший спортивный директор «Уотфорда» Филиппо Джиральди в интервью The Athletic изложил концепцию: «Мы всегда объясняем тренерам, куда они приходят. «Уотфорд» — тот случай, когда за селекцию и кадровую политику отвечает клуб. Поэтому мы не из тех, кто оставляет тренера в покое и позволяет ему продолжать работу. Если видим, что у тренера нет чёткого плана, к примеру, всю неделю он работает с одной системой, а затем выходит на матч с другим планом, это может быть сигналом дезорганизации или отчаяния. И здесь уже принимается решение».

Почему именно Раньери? Он всё ещё хорош?

После чемпионства с «Лестером» у итальянского тренера был крайне трудный сезон. Если в Лиге чемпионов клуб уверенно вышел из группы с первого места (до четвертьфинала «Лестер» дошёл уже без Раньери), то в АПЛ команда фактически боролась за выживание. К моменту увольнения команда итальянца располагалась на 17-м месте — последней каплей для руководства стало поражение в первом матче 1/8 ЛЧ от «Севильи» (1:2).



Продажа Канте, вялый Марез, синдром второго сезона, адаптация соперников под тактику Раньери, конфликт с командой (по слухам) — всё это стало предпосылками грустного завершения итальянской сказки.



Тогда многие накинулись на «Лестер». Жозе Моуринью даже пришёл на одну из пресс-конференций «Челси» в футболке с инициалами CR: «Раньери заслуживает, чтобы стадион «Лестера» назвали в его честь. Меня уволили из «Челси» в статусе действующего чемпиона. Крайне нехорошая отставка, как я тогда думал. Но это ещё цветочки в сравнении с тем, что случилось с Клаудио». Интересный жест, если вспомнить историю не самых тёплых взаимоотношений Жозе с Раньери.

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Вскоре после отставки Раньери появились слухи о том, что он может возглавить «Зенит», но в Санкт-Петербурге сделали выбор в пользу Роберто Манчини. Летом 2017-го Раньери возглавил «Нант», с которым финишировал на 9-м месте в чемпионате Франции (годом ранее «Нант» занял 7-е место).



Показательной точкой в истории с «Нантом» стало отсутствие Раньери на праздновании 75-летия клуба: «Когда я прибыл на место, на парковке было слишком много машин. Найти свободную парковку было нереально. Тогда я сказал президенту, что на церемонии меня не будет. После этого я попросил водителя отвезти меня в аэропорт, откуда на частном самолёте отправился в Лондон. У меня протёк потолок в квартире в результате сильного дождя».

Затем Раньери полгода сидел без работы, после чего ответил согласием на предложение тонущего в зоне вылета АПЛ «Фулхэма». Но повторения сказки не случилось — за 3,5 месяца Раньери ничего не смог сделать с разбалансированным составом и уступил место Скотту Паркеру.



В марте 2019-го Раньери вернулся в «Рому», заменив уволенного Ди Франческо, но не справился с задачей вывести команду в Лигу чемпионов. Однако болельщики «Ромы» устроили тренеру тёплое прощание и вывесили баннер: «Мистер Раньери, в трудный момент вы приняли вызов, а теперь получаете дань уважения от своих людей».



После небольшой паузы Раньери пришёл в «Сампдорию» (кстати, опять заменил Ди Франческо), которую довёл до 9-го места в Серии А в прошлом сезоне. Здесь Клаудио вновь поработал с любимой схемой 4-4-2 и поставил команде вертикальный контратакующий футбол, в котором иногда можно было узнать черты «Лестера» образца сезона-2015/2016. Летом итальянец покинул клуб.

Теперь — очередной заход в Англию. В «Уотфорде» быстро приняли решение — Поццо-младший хорошо знаком с Раньери и неоднократно приглашал его в VIP-ложу на матчи. К тому же у Раньери до сих пор есть дом в Лондоне, оставшийся со времён работы в «Челси» (тот самый, где протекал потолок).



Один из источников The Athletic в «Уотфорде» делится таким мнением: «Не уверен, правильный ли это выбор. Нам придётся подождать и посмотреть. Однако Раньери намного опытнее Хиско. Сейчас у нас сложный календарь, матчи с лидерами — от нового тренера ждут, что он превзойдёт ожидания, как это было в своё время в «Лестере».



Тут два исхода. Если Раньери не даст результат, то его уволят очень быстро — это система «Уотфорда». Однако последние два сезона Раньери в «Сампдории» доказывают, что у него есть силы — почему бы не поднять вверх ещё одного андердога?