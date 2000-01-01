Альтернативная сборная России. Кого потерял Валерий Карпин
В национальной команде много новичков, но из тех, кто мог попасть в заявку, можно сформировать второй состав.
Вратарь: Игорь Акинфеев
«Мне хочется видеть новые лица во вратарской линии сборной. Хочется, чтобы они прогрессировали. В 36 лет прогрессировать уже некуда, а ребятам есть куда. Должны тянуть сборную наверх», — заявил Игорь.
Правый защитник: Марио Фернандес
Российский бразилец завершил карьеру в сборной из-за травм.
Центральный защитник: Станислав Магкеев
Защитник «Локомотива» вышел на хороший уровень, достойно выглядел и в опорной зоне, и в центре защиты. Однако этот сезон (и вызов в сборную) испортили порванные «кресты».
Левый защитник: Илья Самошников
Защитник «Рубина» недавно получил травму голеностопа. И точно не сыграет в ближайших матчах.
Правый/левый защитник: Вячеслав Караваев
Защитник «Зенита» тоже восстанавливается от повреждения. И, возможно, всё-таки сыграет за сборную в ближайших матчах.
Центральный полузащитник: Магомед Оздоев
Магомед получил серьёзную травму связок колена на первых минутах матча первого тура РПЛ с «Химками».
Центральный полузащитник: Роман Зобнин
Хавбек «Спартака» получил травму икроножной мышцы в матче ЛЕ с «Легией» и выбыл на четыре недели.
Атакующий полузащитник: Алексей Ионов
Ионов тоже восстанавливается от повреждения, которое получил в недавнем матче с ЦСКА.
Атакующий полузащитник: Александр Головин
Головин набрал хорошую форму и в последнем матче с «Бордо» сделал гол+пас. Однако в той же игре получил травму паха, что поставило крест на его выступлениях за сборную в ближайших матчах.
Левый полузащитник: Денис Черышев
Здорово начав сезон в «Валенсии», Черышев травмировал связку левого колена в игре четвёртого тура. Он пропустит три-четыре недели.
Нападающий: Артём Дзюба
Бывший капитан сборной сам отказался от вызова в национальную команду.
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Альтернативная сборная России. Кого потерял Валерий Карпин
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