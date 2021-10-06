Дзюба почти не отдыхает летом. Неожиданный рекорд нападающего

Перед новыми матчами отбора к ЧМ-2022 фамилия «Дзюба» в контексте сборной звучит даже чаще слова «Россия». Вчера Карпина, Глушакова и Смолова замучили вопросами об Артёме. Игроки не особо хотели говорить об уже бывшем капитане, а главный тренер и вовсе дал явный посыл, что футболисты, отказывающиеся от приглашения, вряд ли пригодятся команде в будущем. Поэтому, чтобы вернуться в сборную, Дзюбе, вероятно, придётся очень долго извиняться (а этого он делать не будет) либо ждать провала национальной команды в отборе и новых людей в тренерском штабе. Судя по всему, заканчивать в 33 года он не собирается. Сам Дзюба совсем недавно подтвердил, что смотрит только вперёд.

Артём Дзюба нападающий «Зенита» «Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может, это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, исходя из результатов. Жить прошлым уже не надо, всё пережили».

Недавнее исследование FIFPro о возрастающих нагрузках на игроков подтвердило тезис, что Дзюба в последние три года в полном порядке. Он сыграл 12 592 минуты, что релевантно примерно 140 полным матчам – совсем неплохо для якобы ветерана. Летом же Артём почти не отдыхал – всего 20 дней – наименьшее количество среди всех футболистов Европы. Здесь важный нюанс: исследование не учитывало зимнюю паузу в РПЛ, которая, как правило, длится месяц. Но тем не менее Дзюба играет 11 месяцев в году без передышек на протяжении трёх лет. Ему давно не 20-25, но это не мешает ему сохранять уровень. Для сравнения: у 23-летнего испанца Дани Ольмо 12 679 минут в последние три сезона и 36 дней отдыха летом. Почти аналогичные показатели, несмотря на приличную разницу в возрасте.

Конечно, Дзюбе помогает отсутствие травм. С сезона-2018/2019 он пропустил только 6 матчей из-за повреждений. Хотя это даже сложно назвать травмами – ему, скорее, давали паузы, чтобы предотвратить неприятные последствия. Чаще всего подводила спина, но это неудивительно при его антропометрии. Поэтому одну неделю в году он отдыхает. Ещё однажды за три года его потревожили паховые мышцы, а до этого произошёл мышечный перегруз. Проблема с коленом, которая ещё 3-4 года назад обсуждалась в медиа, давно позади. С 2018-го с ним нет никаких проблем.

Безусловно, важна мотивация, а Дзюбе необходимо провести 70% матчей в стартовом составе, чтобы его контракт продлился автоматически на сезон. В этом случае он избежит лишних переговоров с клубом и обсуждений на уровне «а нужно ли с ним переподписывать соглашение». Ему важно ещё на год продлить себе футбольный кайф. К 2023-му Артёму будет уже 35. Полагаю, этот тот возраст, до которого он точно хочет доиграть на высшем уровне. А дальше уже зависит от его желания – может, поедет подвигаться куда-нибудь в США либо заведёт Youtube-канал и будет забирать рейтинги у «Матча».

Но сейчас Артём ещё нужен как футболист. И «Зениту», и, на мой взгляд, сборной России.