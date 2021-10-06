«Локомотив» заплатит Николичу 250 млн рублей. Зачем его переподписывали в мае?

Накануне «Локомотив» объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Его место временно займёт Дмитрий Лоськов. Пока же вспомним, как развивались взаимоотношения сербского специалиста с руководителями клуба за последние месяцы.

Декабрь-2020

В конце декабря в «Локомотиве» сменилось руководство: гендиректором стал Владимир Леонченко, а президентом — Александр Плутник. Леонченко заверил: «Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона». Плутник подтвердил: «Мы тренеру доверяем и рассчитываем на его профессиональные качества, что позволяет рассчитывать на шаги вперёд».

Весна-2021

Хотя руководители транслировали доверие к тренеру, зимняя трансферная кампания фактически прошла без участия Николича. В РЖД были вопросы к переходам, которые ранее одобрил Марко, а конкретно — Жасура Жалолиддинова и Слободана Райковича.

Оба зимой покинули «Локомотив», а на место центрального защитника пришёл Пабло. Это уже была креатура Леонченко.

Весной Николич стал говорить о том, что ждёт продления контрактов игроков, которых он ценит: Максима Мухина, Рифата Жемалетдинова, Владислава Игнатьева и Антона Коченкова. Уже тогда Николич был готов уйти, если политика клуба не изменится и контракты не будут продлены. Летом все эти игроки, кроме Жемалетдинова, покинули «Локомотив».

Однако весной железнодорожники выдали победную серию из 11 матчей, забрались в Лигу Европы и выиграли Кубок России.

Именно после победы в Кубке появилась информация, что действующий до 2022 года контракт тренера будет продлён. «Локомотив» заинтересован в том, чтобы сохранить Николича на долгие годы: он прекрасный тренер и замечательный человек! Тем более этой осенью мы видели грандиозные проблемы, с которыми столкнулся Марко. Даже не представляли, какой объём работы надо проделать. Но вместе мы провели хорошую работу и добились хороших результатов», — объяснил Плутник.

Новый контракт был на три года, и Владимир Леонченко объяснил этот срок: «Каждому тренеру необходимо время для построения боеспособного коллектива. Нынешней весной мы увидели значительный прогресс в действиях как всей команды, так и отдельных игроков. Довольны тем, что с главным тренером подписан новый контракт, считаем его срок оптимальным для создания команды, которая будет способна добиваться успеха как в России, так и на европейской арене».

Позже открылась главная деталь нового контракта: в случае расторжения клубом выплачивается € 3 млн (примерно 250 млн рублей).

При этом уже в середине весны рядом с «Локомотивом» появился Ральф Рангник. Ещё 12 апреля «Чемпионат» сообщал, что немца могут назначить главой спортивного отдела. А именно с напряжёнными отношениями с Рангником связывают нынешний уход Николича.

Лето-2021

Рангник полноценно включился в процесс и взял на себя всю летнюю трансферную кампанию. Гжегожа Крыховяка отдали в «Краснодар», а усиление отвечало новой стратегии немца: молодые футболисты, которых можно развить и перепродать (Бека-Бека, Марадишвили, Анджорин), либо уже поигравшие, но с потенциалом (Едвай, Керк). При этом новички появились уже после старта сезона и далеко не в лучшей форме.

Слухи о том, что команда Рангника прохладно относится к Николичу, стали всё громче. Однако ни «Локомотив» (Плутник или Леонченко), ни сам Рангник никак это не комментировали.

Октябрь-2021

Весь сезон «Локомотив» не выглядит убедительно по игре, а в сентябре случился кризис результатов: ничьи с «Уралом», «Химками» и «Марселем» (с долей везения), поражения от «Лацио» и «Ростова». 5 октября появилось сообщение, что клуб и Николич «расторгли контракт по обоюдному согласию».

Однако уже активно обсуждалось, что «Локомотив» пытается договориться об отмене компенсации, пробует снизить её или хотя бы выплачивать € 3 млн в рассрочку.

Пока что Николич стоит на своём и хочет получить всю сумму, прописанную в контракте.