«Зомбированные люди». В России ответили украинцам, критикующим Зинченко за фото с Хабибом

Фотография полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко с Хабибом Нурмагомедовым разозлила многих подписчиков. Под постом недоумевают: зачем Зинченко фотографируется с бойцом из России и спрашивают: «Когда будет фотография с Кадыровым»? Эксперты «Чемпионата» в один голос говорят о том, что на такое не нужно обращать внимания.

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов считает, что в фотографии нет ничего такого, но судя по комментариям, мир сошёл с ума:



«Все какие-то обозлённые. Завидуют, наверное, что Зинченко с Хабибом сфотографировался. Известные люди фоткаются друг с другом, в этом нет ничего зазорного. Мира с ума сошёл. Уже сколько лет продолжается. Не стоит обращать на это внимания. Зинченко играл за «Уфу», у нас хорошие воспоминания. Всегда найдётся тот, кто будет вставлять палки в колёса».

А бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался жёстче. По его мнению, такие комментарии исходят от зомбированных людей, которым нужно посочувствовать:

«Тут всё понятно: если людям вдалбливают такую систему поведения каждый день со всех ресурсов, что в этом удивительного? Люди зомбированные, надо смотреть на них со снисхождением и жалостью. Конечно, запредельный идиотизм, но это повсюду. Рано или поздно ситуация выправится. Отношусь к этим людям с сочувствием, так как они зомбированные. Вообще не удивляюсь».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков был краток – «не стоит это даже обсуждать»:

«Посмотрели, закрыли страничку и забыли. Чем больше мы будем реагировать, тем больше будет разговоров. Что мы сейчас должны сделать? Вызвать сюда украинского посла»?

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко тоже считает, что говорить здесь нечего – спорт стал слишком политизированным:

«Сложная ситуация у нас с Украиной. Спорт стал очень политизированным. Давно так, согласитесь. Вспомните, как Россия выступала на Олимпиаде, им не давали флаг. Казалось бы, зачем это делается? Это же спорт. Такие комментарии лишний раз это подтверждают».

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев лаконично ответил на вопрос – почему такое опять происходит:

«Потому что они дурачьё! А умные люди радуются, что спортсмены друг с другом. А дурачьё — оно не радуется. Поэтому тут всё просто. На дураков внимания не обращают. А умных людей всё равно больше. Сетевые хомяки, понимаете, они всякую хрень писать горазды. А умные люди порадуются. Поэтому братские народы всегда вместе! Болеем за украинский спорт так же, как и нормальные украинцы болеют за русских. Большинство адекватно смотрит и отделяет политику от спорта».