Меньше всех владеют мячом, но в топ-5 АПЛ по очкам. Как новый тренер изменил «Эвертон»

«Это ничья, но мы были близки к тому, чтобы выиграть», — сказал Рафаэль Бенитес после финального свистка на «Олд Траффорд». Как человек, тренировавший «Ливерпуль», Бенитес не скрывал удовольствия после того, как едва не оставил без очков «Манчестер Юнайтед».

В седьмом туре английской Премьер-лиги его «Эвертон» сыграл с «МЮ» 1:1, но превзошёл хозяев по совокупной остроте моментов (1,32 vs 1,05 xG, Understat). В тот день болельщики «Ман Юнайтед» радовались не голу в Ферги-тайм, а решению VAR отменить гол Йерри Мины из-за сантиметрового офсайда на 85-й минуте. Всё это «Эвертон» проделал без двух основных нападающих, Ришарлисона и Доминика Калверт-Льюина.

Гол, который сочинили Демарай Грей, Абдулайе Дукуре и Эндрос Таунсенд после углового «Юнайтед», Бенитес назвал одним из лучших мячей после контратаки в исполнении его команд. 16 секунд — за столько игроки «Эвертона» переправили мяч из своей штрафной в ворота Давида де Хеа.

Теперь такие ставят на поток в непривычной для Рафы части Ливерпуля — синей.

Бенитес откатил «Эвертон» к игре от обороны после Анчелотти

«Эвертон» образца сезона-2021/2022 — классический Бенитес. После семи туров его команда:

меньше всех в АПЛ владеет мячом (40,1%, Whoscored);

в тройке команд с худшей точностью передач (73,7%);

вторые (после «Бёрнли») по средней продолжительности владения (6,67, Opta);

в топ-3 по быстрым атакам (16);

в топ-6 по выигранным верховым единоборствам (17 за матч).

По схемам это может выглядеть как 4-4-2, 4-2-3-1 и 3-4-3 (чаще всего варианты с четвёркой), но сути это не меняет. «Эвертон» ушёл от индивидуалистического подхода Карло Анчелотти и показывает командоориентированный футбол с быстрыми переходами из обороны в атаку.

«Эвертон» меньше всех владеет мячом, но это ему и не надо: в четырёх из семи матчей команда Бенитеса владела мячом меньше соперника, но была острее по xG. Рафа лишь говорит: «Если ты можешь сохранить мяч и контролировать игру, это хорошо. Если нет, ты должен попытаться приложить все свои силы к контратакам».

Оборонительная статистика тоже в порядке. За семь матчей «Эвертон» пропустил восемь раз (8-й показатель в АПЛ), но зато идёт вторым по допущенным моментам у своих ворот (6,7 xG). Меньше него на старте сезона сопернику позволяет только «Манчестер Сити» (3,64 xG).

По показателю PDDA (количество передач соперника на оборонительное действие, то есть на попытку передачи или отбора) «Эвертон» входит в топ-6 малопрессингующих команд лиги. 14,1 PDDA — меньше только у «Бёрнли», «Ньюкасла», «Уотфорда», «Арсенала» и «Норвича». Но без мяча «Эвертон» далеко не пассивен.

По общему количеству прессинг-действий «Эвертон» уступает только откровенным прессинг-коллективам вроде «Лидса», «Саутгемптона» «Брайтона» и «Кристал Пэлас». Почти половина его прессинг-действий (436 на 1074, по данным FBref) приходится на свою половину поля.

Из этого получается статистический парадокс:

только две команды («Уотфорд» и «Норвич») реже «Эвертона» возвращали мяч на чужой половине поля;

только три команды («Вест Хэм», «Лестер» и «Саутгемптон») нанесли после этого больше ударов.

«Эвертон» смог довести до удара 11 из 37 таких ситуаций. К примеру, «Ливерпуль» 70 раз возвращал мяч в высокой позиции и сумел выжать из этого 10 ударов. Правда, игрокам «Эвертона» ещё предстоит научиться реализовывать моменты такого типа — ни один из них не завершился голом.

Так что в своём основном режиме (без мяча) «Эвертон» не опускается глубоко, а сохраняет средний блок. При этом не давая сопернику комфортно контролировать мяч своей агрессивностью (вместе с «Лидсом» больше всех вступали в единоборство в первой трети поля — 81 раз) и готовностью к мгновенным контратакам.

Поражение от «Астон Виллы» в пятом туре остаётся для «Эвертона» единственным в новом сезоне АПЛ. Но грубые 0:3 не так однозначны, если посмотреть на статистику ожидаемых голов. И добавить к ней тот факт, что вместо травмированного Джордана Пикфорда в воротах в том матче был резервный вратарь Асмир Бегович.

Бенитес добавил в команду дисциплины и заложил физику

Бенитес сильно хотел вернуться в Англию из Китая, поэтому по возвращении жертвами его рвения стали игроки «Эвертона», разнеженные Карло Анчелотти. С первых же дней предсезонки футболистов ждали два нововведения:

Новый руководитель научного отдела Джейми Харли (чтобы избежать травм). И тяжёлые двойные сессии во Флориде в 33-градусную жару.

The Athletic цитирует источник в клубе: «Он ясно дал понять, чего ожидает от тренировок и почему. Речь идёт об интенсивности. Многие менеджеры приходят и говорят, что сделают игроков лучше. Но Рафа действительно сделал. Он сказал им: «Мы будем работать на тренировках в высоком темпе, потому что нам понадобится это в матчах». Он объясняет, что ему нужно и почему это ему нужно».

Это отличается от фривольного подхода Анчелотти, который любит делегировать тренировки помощникам и при котором молодые игроки чувствовали недостаток указаний. Дотошный Бенитес же сразу проявил себя как тренер-практик: лично контролировал тренировочный процесс, давал индивидуальные советы, высказывал своё мнение после занятий.

Тот же источник делился с The Athletic: «Люди говорят, что Рафа никогда не обнимет никого из своих игроков. И это правда — в том смысле, что он не будет делать комплименты из-за новой причёски или вроде того. Если он приобнимет кого-нибудь, то обязательно скажет: «Ты замечал, что тот игрок делал забегание, почему бы не сделать вот это?». Он всегда тренирует.

Например, он скажет Доминику [Калверт-Льюину]: «Когда Демарай [Грей] получит мяч, почему бы тебе не забежать на ближнюю? Если ты сделаешь забегание, у нас будет момент».

Абдулайе Дукуре — ещё один пример. Рафа сказал, что он выделялся за «Уотфорд» против «Ньюкасла» и всегда ему нравился. Он много с ним разговаривал. Может, Дукуре думал, будто из-за того, что он в «Эвертоне», он должен пасовать чаще. Но Рафа сказал ему: «Вот твои сильные стороны, играй на них. Выиграй мяч, отдай кому-нибудь и иди прямо в штрафную». Игроки откликаются, потому что, правда, думают, что он может сделать их лучше».

Советы Бенитеса пошли Дукуре на пользу. Француз действительно стал чаще ходить в штрафную и теперь бьёт по воротам в два с половиной раза больше, чем при Анчелотти (1,71 vs 0,66 удара за матч). Также выросло количество передач под удар (1 vs 0,77). Как итог: Дукуре уже совершил на одно результативное действие больше, чем за весь прошлый сезон (2+4 против 2+3).

Вряд ли кто-то ожидал грандиозного возвращения из Бундеслиги от Демарая Грея. Но выкупленный у «Байера» вингер забил уже трижды, ещё раз ассистировав партнёру. Именно Грей развил результативную атаку на ворота де Хеа, устояв на ногах после жёсткого единоборства с Аароном Ван-Биссакой.

Но главное преображение старта сезона — Эндрос Таунсенд. За два месяца в новой команде он забил больше голов, чем за два предыдущих года в «Кристал Пэлас». С празднованием на «Олд Траффорд» в стиле Роналду по яркости вполне соседствует первый мяч Таунсенда на «Гудисоне»: мощный, дальний и победный выстрел в девятку ворот «Бёрнли» (3:1).

Бенитес, знакомый с Эндросом по работе в «Ньюкасле», после подписания признавался, что был удивлён, что такой качественный игрок доступен на рынке свободных агентов. Сам же Таунсенд уже ничему не удивляется. Из интервью официальному сайту клуба:

«Забить четыре гола и отдать три ассиста — полезные действия для чьей угодно статистики. Но мы говорим о паре недель. Семь игр не определяют успешность подписания. Я хочу набить двузначные цифры и по голам, и по ассистам — у меня тренер, который никогда не бывает доволен!»

Болельщики сомневались в том, что стоит приглашать экс-тренера «Ливерпуля». К началу октября таких мнений почти не осталось

Звонок Анчелотти из Мадрида в начале лета застал врасплох руководство «Эвертона»: клуб готовился провести сезон с итальянцем. По данным The Athletic, владелец «Эвертона» Фархад Мошири советовался по кандидатуре нового тренера с Алишером Усмановым, а тот звонил за рекомендацией Роману Абрамовичу, который приглашал Бенитеса в «Челси» в сезоне-2012/2013.

Если у руководства сомнения о правильности выбора рассеялись после двух собеседований по Zoom, то у болельщиков клуба — спустя два месяца. На кубковой встрече с «Хаддерсфилдом» (2:1) фанаты уже скандировали его фамилию и развернули баннер RAFA IS OUR GAFFER (Рафа — наш тренер).

Сам Бенитес сразу отмёл разговоры о «красном» прошлом и дал понять, что полностью привержен тому клубу, цвета которого защищает. В качестве подтверждения Рафа ездит на базу клуба Финч Фарм на новеньком синем «Ягуаре». Знающие испанца люди уверяют, что это не позёрство. Куда бы он ни шёл, Бенитес везде старается проникнуться культурой клуба и болельщиков.

«Если говорить о машинах, то он бы предпочёл ехать на автобусе с сине-белыми лентами после того, как они выиграют что-нибудь», — приводит The Athletic слова источника. — Не то чтобы он думал, что фанаты полюбят его только из-за того, что он ездит на синей машине. Просто это небольшой уважительный поклон традициям. Я думаю, что его послание болельщикам в том, что он постарается дать им команду, которой можно будет гордиться. И это важнее всего остального».

Последние пять лет — барахтанье с «Ньюкаслом» в середине таблицы и поездка в Китай — лишили Бенитеса лоска тренера грандов. Но сильные качества испанца никуда не делись. И они могут обеспечить «Эвертону» то, к чему клуб стремится — стабильность. Ливерпульский журналист Грег О’Кифи находит Бенитеса идеальным менеджером для «Эвертона». По его мнению, у Рафы много общего с Дэвидом Мойесом.

«Решение назначить Бенитеса было в духе «давайте вернёмся немного назад». К тому, что делало «Эвертон» серьёзным соперником предыдущие 10 лет, до того, как закончилась эпоха Дэвида Мойеса. Это была очень умная работа на трансферном рынке, внушительная командная этика и ясное видение того, как мы хотим играть и где мы хотим быть».