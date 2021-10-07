Рекордная серия Италии — всё! Испания победила команду Манчини на её поле

Это было великолепно! Сборные Италии и Испании выдали огненное шоу в полуфинале Лиги наций. В этом матче было всё: окончание суперрекордной серии, конфликт с участием фанатов, красивые голы и удаление. И всё это под уверенное судейство Сергея Карасёва, который, выезжая за пределы России, превращается в одного из лучших арбитров Европы.

Матч начался с жуткого свиста в адрес Джанлуиджи Доннаруммы. Так как встреча проходила в Милане, на трибунах были преимущественно болельщики одноимённого клуба, которые вратаря своей сборной терпеть не могут. Тот факт, что на поле он вышел в составе национальной команды, никого не смутил. Под давлением Доннарумма пару раз чуть не «привёз», но голов удалось избежать.

На 17-й минуте итальянцы всё же не смогли уберечь свои ворота. Испанцы ускакали в атаку по левому флангу, и Маркос Алонсо включил свою волшебную левую. Под идеальную передачу на линию вратарской оставалось только подставить ногу — Ферран Торрес справился идеально и пробил под штангу. 0:1.

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Под занавес первого тайма градус возрос. Леонардо Бонуччи, у которого уже была жёлтая, в борьбе ударил локтем испанца. Карасёв капитана Италии не пощадил — вторая карточка и удаление.

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А прямо перед свистком на перерыв положение итальянцев усугубилось. Испанцы разыграли прекрасную комбинацию, которую после аккуратного навеса завершил ударом головой Торрес. Дубль и 0:2!

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Во втором тайме Испания принялась откровенно возить соперника. У хозяев были силы и желание, но они ничего не могли сделать. Испанцы бесконечно владели мячом (порой по 75 процентов) и создавали острейшие моменты. Но они прощали и в итоге доигрались до гола в свои ворота. После глупого обреза в центре поля Федерико Кьеза помчался один на один с Унаем Симоном и выкатил на пустые ворота Лоренцо Пеллегрини — 1:2. Концовка получилась безбашенной: куча фолов и энергии, рёв трибун, моменты. Но счёт не изменился. Победа Испании и её выход в финал Лиги наций. Какой шикарный матч!

Игра Италии с Испанией и без того получилась прекрасной, но и это не всё — она стала исторической! У команды Роберто Манчини длилась бесконечная беспроигрышная серия, за время которой итальянцы стали чемпионами Европы. В сентябре они установили мировой рекорд, не проиграв в 36-м матче подряд. Затем результат был улучшен до 37 встреч. Перед матчем с Испанией Манчини заявил, что собирается продолжить: «В среду мы хотим продлить нашу беспроигрышную серию и выйти в финал. Наша цель — сделать так, чтобы эта серия продолжалась как можно дольше». Но сегодня всё закончилось. Наверное, серия должна была оборваться именно так.