17-летний пацан из «Барселоны» — рекордсмен сборной Испании. Что мы знаем о Гави

У самого молодого игрока в истории национальной команды до сих пор нет профиля на сайте клуба.

Испания обыграла Италию – 2:1. Главный герой встречи – Ферран Торрес, оформивший дубль. Но есть в этой победе Испании и теневой персонаж, для которого само появление на поле стало большой неожиданностью. Речь про Гави из «Барселоны», который только в августе этого года отпраздновал 17-летие. Такие дела.

На момент дебюта за сборную Гави было 17 лет, 2 месяца и 1 день. Он побил рекорд Анхеля Субьеты, который тот установил в 1936 году.

На поле Гави провел 83 минуты. Никогда в официальном матче на взрослом уровне парень не играл так долго.

Италия проиграла дома в официальном матче впервые с сентября-1999. Гави (как и ещё пять футболистов сборной Испании: Ферран Торрес, Педро Порро, Эрик Гарсия, Йереми Пино и Брайан Хиль) не родился на тот момент.

Главный тренер Испании Луис Энрике после матча сказал: «Это уникальный случай. Гави играет, будто он на заднем дворе своего дома. Здорово видеть футболиста, обладающего таким мастерством. Он и настоящее, и будущее Испании».

«Барселона» сейчас – кризис, анархия, нет Лионеля Месси, есть странные идеи Рональда Кумана, порой переходящие границы нормальности. Именно в таких условиях за взрослую «Барсу» дебютировал Гави. Куман давно следил за ним – ещё в прошлом сезоне тренер периодически приезжал на матчи «Барсы Б», а летом вызвал парня на сборы уже основы. Источники внутри клуба говорят, будто Куман так восхитился игрой Гави, что к концу предсезонки четко обозначил позицию: «Это игрок основного состава «Барсы», в молодёжную команду он не вернётся».

Так оно и случилось. Юный футболист дебютировал за «Барсу» в конце августа – Куман в матче с «Хетафе» выпустил его на 73-й минуте. Гави ничем особенным не отметился, просто помог команде победить. А после матча сказал: «Я пришёл в этот клуб, когда мне было 10. И вот спустя семь лет я дебютировал за основу. Непередаваемые ощущения, к которым стремится каждый воспитанник «Барселоны». Что я сделаю с майкой, в которой дебютировал за основу? А я сразу после игры передал футболку родителям – они повесят её в рамке дома. Это моя память на всю жизнь».

Гави стал четвертым в списке самых молодых футболистов, сыгравших за «Барселону». На момент матча с «Хетафе» ему было 17 лет и 24 дня. Моложе него в момент дебюта были только Висенте Мартинес, Ансу Фати и Боян Кркич. Первый матч, как мы уже отметили, – ничего особенного. Зато во второй встрече он отдал голевую на Араухо – эта комбинация спасла «Барселону» от поражения в матче с «Гранадой» на 90-й минуте.

Больше Гави голевыми действиями пока не отметился. Поэтому просто расскажем несколько фактов о нём.

Уже провёл два матча в Лиге чемпионов. Правда, «Барса» проиграла в них «Баварии» и «Бенфике» с общим счётом 0:6.

«Барселона» работает над переподписанием контракта с Гави. Нынешнее соглашение рассчитано до конца июня 2023-го. Diario Sport пишет, что «Барса» хочет продлить контракт до 2026 года и вписать сумму отступных в размере € 500 млн.

Гави уже месяц с лишним играет за «Барселону» и даже дебютировал за сборную Испании. Но его профиля нет ни в английской версии сайта, ни в версии на каталонском языке.

Парень прорвался в основу «Барсы Б» спустя семь месяцев после появления в команде. Бывшие тренеры футболиста говорят, что его главное качество – гиперконкурентоспособность. Но Франк Артига (тренер, с которым работал Гави во второй команде) утверждает: «Вам нужно запастись терпением. Гави прекрасно адаптируется к новым условием, но в его игре ещё будут спады. Ему всего 17 лет, не нужно в таком возрасте ожидать результативности и выступлений на уровне Лионеля Месси».

Тот же Артига называет другие плюсы Гави: «Тело – ещё один важный пункт для него. У Гави уникальная мышечная масса. Он очень крепкий и жилистый. Гави не очень высокий (1,73 метра), но он классно играет корпусом. Он сильный, у него не было серьёзных повреждений. Он способен выдерживать ту интенсивность, которую задаёт взрослый футбол».

Transfermarkt фиксирует две травмы Гави – обе пришлись на 2021 год. Весной он 26 дней пропустил из-за травмы колена. В августе отсутствовал девять дней из-за перелома челюсти.

Кстати, его полное имя – Пабло Мартин Паес Гавира.

Летом у Гави было предложение от «Бетиса». Боссы клуба звали именно во взрослую команду и давали все гарантии, что там он будет бегать в основе. Гави отказался, сославшись на верность «Барселоне».

Гави живёт с родителями. Когда он играл за «Барселону Б», клуб предлагал ему снять квартиру, но парень переехал в общежитие академии «Ла Масия»: «Мне так удобнее. Я был ближе к тренировочному лагерю. Ну и там всё пропитано духом «Барсы». Это же просто круто жить там».

Испанские медиа сравнивают Гави с Андресом Иньестой. Главный аргумент – он также быстро принимает решения на поле. Кстати, этим качеством Гави и привлёк внимание Кумана.

Что говорит Гави о себе? Да вот: «Я простой мальчишка из академии «Барселоны». Моя главная задача – дебютировать за главную команду и писать её историю долгие годы. Кто знает, как сложится моя карьера – но никакие неудачи и препятствия не изменят мою огромную любовь к «Барселоне». Играть за неё – самая большая мечта».

Мечта уже стала реальностью. Как и вызов Гави в сборную Испании.