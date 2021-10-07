«Страшно, что, кроме Карасёва, у нас никого нет». Разбор работы российского судьи в Европе

Вчерашний полуфинальный матч Лиги наций между Италией и Испанией запомнился не только прерванной серией чемпионов Европы, но и удалением защитника Леонардо Бонуччи. Судейскую бригаду возглавлял россиянин Сергей Карасёв.

В конце первого тайма капитан сборной Италии получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. После матча о судействе высказался Федерико Кьеза, отметив, что первая жёлтая Бонуччи была ошибочной:



«Считаю, что арбитр был очень суров с Бонуччи, потому что я никогда не видел на международном уровне такой бессмысленной жёлтой карточки за несогласие с решением судьи. Считаю, что первая жёлтая Бонуччи — это ошибка. Леонардо — капитан команды, он имеет право получить больше информации от арбитра».

«Удаление Бонуччи было по делу. Карасёв трактовал единоборства одинаково»

Арбитр Игорь Федотов специально для «Чемпионата» разобрал работу Карасёва в матче Италия – Испания.



«Удаление Бонуччи в матче с Испанией было по делу. В эпизоде с первой карточкой я не считаю, что был фол – испанец упал сам. Но вести себя как Бонуччи нельзя – поэтому он и получил предупреждение. А по второй карточке вопросов у меня нет: рука согнута в локте, был фол – эта жёлтая вообще близка к красной, просто не хватило амплитуды.



Не понимаю, чем возмущаются итальянцы. Не покажи он жёлтую, дальше нарушения правил пришлось бы трактовать так же, началась бы бойня. И возмущались бы уже испанцы. Так что вопросов по второй жёлтой нет. В целом же Карасёв управлял игрой, трактовал единоборства одинаково. Здесь вопросов к нему тоже быть не может, отсудил хорошо».

«Надо растить новых Карасёвых. Что будем делать, когда он завершит карьеру?»

Помимо этого, Федотов поднял и другую важную проблему, отметив, что стабильности, как в Европе, в РПЛ у Карасёва нет.



«Не надо восхвалять Карасёва – это просто хорошая работа. И, конечно, его заслуга, что он стал стабильно работать в Европе. Но я вижу две проблемы: во-первых, стабильную хорошую работу в Европе Карасёв должен перенести на РПЛ. В России же стабильности у него нет.

Вторая проблема более глобальная. Серёжа – молодец, но страшно, что, кроме Карасёва, у нас никого нет. Только Иванов входит в первую группу ФИФА, остальные не уровень. Нам надо растить новых Карасёвых, а не просто выдавать эмблемы Кукуляку и Кукуяну. Карасёву – 42, в среднем судят до 45, и что мы получим, когда Сергей закончит? Так что я бы не вешал регалии Карасёву, а задумался над тем, чтобы Россию в Европе достойно представлял не он один. Сергей сегодня входит в топ-5 арбитров Европы, но пропасть между ним и остальными нашими арбитрами нужно устранять».