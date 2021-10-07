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В 2017 году Сергея Карасёва едва не понизили в статусе, он мог судить ФНЛ, но его спас Виталий Мутко

В 2017 году Карасёва чуть не отправили судить ФНЛ. Его карьеру спас Мутко
Дмитрий Зимин
Как в 2017 году Мутко спас карьеру Карасёва
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Андрей Будогосский едва не загубил арбитра.

Представьте такую ситуацию. Вас зовут Сергей Карасёв и к 2017 году вы уже лучший арбитр России. Это признаёт УЕФА, доверяет вам матчи группового этапа Евро-2016 и полуфинал Лиги Европы. В общем-то, и для России вы в топе – уже отработали кучу статусных матчей и за исключением нескольких факапов к вам нет претензий. Вы – основной претендент от страны на попадание в пул арбитров к ЧМ-2018. Всё складывается здорово. Ещё пару шагов — и вы в элите. Но тут вы читаете такую информацию:

«По окончании сезона-2016/2017 арбитра Сергея Карасёва могут понизить в ранге и отстранить от работы в Премьер-Лиге. 37-летний судья допустил ряд серьёзных ошибок, что признала Контрольно-квалификационная комиссия. Таким образом, рефери могут перевести из категории «Про» в категорию «А». И давать назначение только на матчи ФНЛ», – написал «СЭ» в мае 2017-го.

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Знаю точно, что Карасёв был очень удивлён. Особенно тем, что информацию об этом он получил не от руководителя – на тот момент Андрея Будогосского, а от журналистов. И смог сказать только то, что ничего об этом не знает. Причины такого решения – плохая работа на трёх матчах весенней части РПЛ. Вместе с Карасёвым в ФНЛ должны были опустить ещё и Виталия Мешкова, Сергея Иванова, Алексея Сухого. Всё из-за нового положения о работе рефери, которое утвердил судейский комитет РФС. В нём говорилось, что в случае перебора низких оценок арбитра понижают в статусе.

Изначально Будогосский говорил, что пресса торопит события.

«Некоторые коллеги поспешили поставить телегу впереди лошади и явно поторопились. Одновременно хочу сказать, что все наши арбитры находятся в едином правовом поле. Не знаю, почему такой интерес к Карасёву. Если возникнет история с другим статусным арбитром и качество его работы перестанет соответствовать, решение может быть принято в рамках ротации высшей группы судей. Но, повторюсь, пока по Карасёву такое решение не принималось», – говорил он.

Параллельно появилась информация, что случае перевода Карасёва в ФНЛ он, вероятно, пролетит мимо ЧМ-2018. Так как его опыт работы не будет соответствовать высоким стандартам.

По неофициальным данным, Будогосский – фанат методического подхода, цифр и максимальной объективности – действительно хотел на полгода перевести Карасёва в ФНЛ. По его мнению, там он исправил бы ошибки и после этого вновь вернулся в РПЛ. Однако в дело вмешался президент РФС Виталий Мутко. Когда ему сообщили о намерении босса судей, он связался с ним и настоял, чтобы для статусных арбитров сделали исключение. Мутко считал, что Карасёв работал профессионально и из-за нескольких ошибок нельзя было дать формальный повод ФИФА не пригласить его к работе на ЧМ-2018. Будогосский не смог отказать президенту РФС. В его мире приказы не обсуждаются.

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«Это глупости. Никакой ФНЛ, нормально судить будет. Это действительно серьёзный арбитр. Нам нужен серьёзный порядок в судействе, и мы будем его наводить.

Ошибки Карасёва? А Коллина сколько ошибался! Это ошибки, а не предвзятость», – заявил позже Мутко «Чемпионату».

Но чтобы не до конца унижать репутацию Будогосского, Карасёв всё-таки отработал один матч в ФНЛ – игру первого тура сезона-2017/2018 «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Енисей». Провёл её без ошибок, а уже через пару недель получил назначение на «Динамо» – «Спартак».

«Соревнование ФНЛ – не какое-то отстойное место, куда ссылают арбитров Премьер-Лиги. У нас все судьи загружены на матчах ФНЛ. Не вижу никакого криминала. ФНЛ – это ответственное соревнование, в котором мы обязаны обеспечить высокий уровень судейства», – говорил Будогосский, Правда, уже не трогал Карасёва и давал ему только статусные матчи. Можно сказать, что Мутко спас карьеру арбитра.

А в апреле 2018-го Андрей Дмитриевич завершил работу в должности главы департамента судейства и инспектирования.

Влияние Карасёва продолжало расти. В итоге он попал на ЧМ-2018, отработал на Евро-2020, матч за Суперкубок УЕФА, а теперь его назначают на топовые матчи Лиги наций. А лучшее наверняка впереди.

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