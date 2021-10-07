«Вы не понимаете, это другое!» КДК лицемерно отмазал Азмуна перед матчем со «Спартаком»

Неделю назад Гильерме за такой же фол дисквалифицировали на две игры. Где же последовательность, РФС?

«Спартак» и «Зенит» сыграют ещё не скоро – до матча больше двух недель. Но первый скандал, кажется, уже случился: КДК РФС решил не применять дополнительных санкций к Азмуну, который получил красную карточку в игре с «Сочи». Благодаря этому нападающий сможет сыграть со «Спартаком». Однако это решение кажется абсолютно нелогичным и, если рассмотреть несколько примеров из прошлого, ещё и непоследовательным.

Вспомним матч 9-го тура РПЛ между «Химками» и «Локомотивом». Там прямую красную карточку получил вратарь «Локо» Гильерме – он грубо сыграл против нападающего соперника. КДК рассматривал этот эпизод всего лишь неделю назад. Приводим дословную цитату с сайта РФС:



– В соответствии с частью 2 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за грубую игру — дисквалифицировать футболиста ФК «Локомотив» г. Москва Гильерме М. на 2 (два) матча РПЛ.

Обращаемся к статье, на которую ссылается РФС:

И внимательно изучаем фол Азмуна:

Мы не эксперты в области судейства, хотя схожесть эпизодов, кажется, очевидна и простым болельщикам. Оба игрока, заработавших удаление, прямой и открытой ногой, можно сказать шипами, врезаются в соперника. Оба получают прямую красную карточку. Но футболист «Локомотива» дисквалифицирован на два матча, а игрок «Зенита» – на один.

«Чемпионат» попросил сравнить эти эпизоды двух человек – вот мнение Игоря Федотова (ранее он уже разбирал и удаление Азмуна, и удаление Гильерме):

– Гильерме, как и Азмун, играл в мяч и не нанёс травму. Это два одинаковых эпизода.

А вот ответ председателя КДК Артура Григорьянца:

– Случай с Гильерме – совершенно другой. Мы никогда не сравниваем те или иные нарушения, потому что их масса.

Если КДК РФС не сравнивает нарушения, то читатели вполне в состоянии сделать это за ответственных лиц. Объяснения от КДК в духе «мы посмотрели видео и так решили» не объясняют ровным счётом ничего. И с такими доводами от КДК складывается полное ощущение, что можно снова возвращаться к разговорам о двойных стандартах – ведь в РФС, видимо, забыли, что такое последовательность.

Всё это похоже на лицемерие. А мем «вы не понимаете, это другое» сейчас кажется вполне актуальным, но только совсем не смешным.