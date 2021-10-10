Фанатов «Барселоны» называют задницами. Откуда это пошло?

Испанских фанатов редко называют прямо и по имени: болельщик «Реала» или «Атлетико». Там больше уважают прозвища, которые не только ёмкие, но и передают культурные особенности клуба, города и региона.

«Реал» Мадрид – merengues («меренгес»), то есть сливочные. Отсылка к цвету формы.

«Валенсия» – Los Ches («лос че»), потому что валенсийцы, как и аргентинцы, используют в речи экспрессивное и почти бессмысленное выражение. Например, обращаются друг другу: «Привет, че! Ты как?».

«Барселона» – cules, то есть задницы.

Что? Почему болельщиков «Барселоны» называют задницами?

Прозвище появилось в самом начале XX века, когда «Барса» играла на стадионе, расположенном на улице Calle de la Industria – в паре кварталов от Саграды Фамилии.



Историю продолжает Михаил Смышляев – журналист, испанист и автор книги «Испания. В дурмане без риохи».

«Стадиончик был небольшой, всего тысяч на шесть зрителей, и на некоторых важных матчах мест всем не хватало, – говорит Михаил. – Так что многие болельщики садились на самый край верхней части стадиона, а задницы свешивались наружу.

Прохожие, посмеиваясь, стали называть фанов «Барселоны» «culers», именно с буквой «р», потому что множественное число от «cul» («задница») имеет именно такую форму. Но со временем буква «р» исчезла, осталось только «culés» то есть кулес. Это множественное число, в единственном числе это куле.

– И им не обидно?



– Этот термин используется во всех крупных СМИ совершенно нормально, в том числе барселонских. Возможно, некий резко негативный оттенок слово потеряло вместе с буквой «р». Но слово абсолютно безобидное на данный момент.

В многочисленных кричалках местных фанов используется слово «кулес». В одной из них так и поётся:



«Я куле, я из района Лес Кортс, я буду поддерживать тебя до самой смерти. Я каталонец, собираюсь на «Камп Ноу», где мы снова станем чемпионами. Мы болеем за «Барсу».

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В Барселоне можно купить фигурку какающего Месси. И мы не шутим!

Тема «кулес» обыгрывается и в шуточной форме: в сувенирных лавках Барселоны можно найти фигурки людей, зверей, супергероев и, конечно, футболистов, сидящих в туалете. Причём самых любимых – Месси или Иньесты.

Фото: barcelonatm.ru

Традиционная каталонская фигурка на этот сюжет называется «Каганер» и, по словам испановеда и журналиста Сергея Тимохина, символизирует акт удобрения земли.

«Каганер» также встречается в религиозном искусстве: один из героев большого рождественского полотна «белен» может сидеть на горшке в паре сантиметров от новорождённого Иисуса или Девы Марии. И это не неуважение, а позитивный, праздничный сюжет.

Фото: theobjective.com

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В следующий раз, когда будете смотреть матч «Барселоны», обратите внимание на болельщиков. На ком-то из них, скорее всего, будет атрибутика со словом «cules».