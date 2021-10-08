«Эту команду можно только пожалеть». Россия уже проигрывала Словакии путёвку на ЧМ

В случае победы над словаками в Казани сборная России уберёт конкурента и фактически обеспечит себе выход из группы как минимум со второго места. Похожая история в отборочном цикле чемпионата мира уже была. 16 лет назад наша национальная команда спорила со сборной Словакии за стыки, а исход борьбы решался в очной встрече в последнем туре квалификации. Тогда для России всё закончилось грустно. Возвращаемся в октябрь 2005-го.

В отборочном цикле ЧМ-2006 российская сборная попала в очень непростую группу с Португалией (финалист Евро-2004 с молодым Роналду в составе), Словакией, Латвией (участник Евро-2004), Эстонией, Лихтенштейном и Люксембургом. Надеяться на первое место было наивно: если кто-то в России верил в чудо, то разгром португальцами команды Георгия Ярцева со счётом 7:1 по ходу квалификации переубедил и самых ярых оптимистов. Кстати, Ярцев ушёл в отставку не сразу после «Ночного позора» – продержался на посту главного тренера ещё пять месяцев, до марта 2005-го.

За шесть туров до завершения отборочного цикла российскую сборную возглавил Юрий Сёмин. На тот момент наша команда имела 11 очков после шести матчей, отставая от Словакии на три балла. Отыграть такое отставание – не самая трудоёмкая задача. С Сёминым дела пошли повеселее. Россия победила Латвию дома, Лихтенштейн и Люксембург, сыграла 0:0 с Португалией. Единственной неприятной осечкой стала ничья с Латвией на выезде. Уверенности в своих силах команде Сёмина добавила и ничья с Германией (2:2) в товарищеском матче в Мёнхенгладбахе.

Перед последним туром Россия и Словакия имели по 22 очка. Конкуренты встретились в Братиславе на стадионе «Тегельне поле». Нашим требовалась только победа, поскольку словаки были выше по дополнительным показателям – разнице мячей.

Сёмин решил переиграть соперника за счёт мощной средней линии, сделав акцент на центр. Над тремя защитниками (Сенниковым и братьями Березуцкими) располагалась пятёрка полузащитников (Смертин, Лоськов, Измайлов и отвечавшие за фланги Анюков с Билялетдиновым), в атаке играла пара форвардов (Аршавин и Кержаков). Интересно, что дуэту нападающих «Зенита» противостояли одноклубники – голкипер Чонтофальски и центральный защитник Шкртел. По задумке тренера наши должны были высоко встречать словаков и заставлять их своим давлением ошибаться.

Однако план Сёмина сработал плохо. Футболисты сборной России не потянули такую игру – теряли позиции, допускали большое количество брака и пропускали контрвыпады хозяев. Сборная Словакии создала много опасных моментов – в паре-тройке эпизодов от гола спас Акинфеев, а в остальных нашим просто повезло не пропустить. Сборная России, несмотря на то что ей нужно было выигрывать, имела минимум возможностей забить. Гостям недоставало скоростей, нестандартных ходов и хороших фланговых атак. Кержакова с Аршавиным закрыли, но и игра в концовке с тремя форвардами после выхода на замены Кириченко с Павлюченко ничего команде Сёмина не дала.

Итоговая статистика матча говорит сама за себя: голевые моменты – 4:0, удары – 11:6 (в створ – 7:3). Сборная Словакии на последних минутах спокойно удержала нули. И праздновала эту ничью с переполненным стадионом как победу.

«Мы не выиграли – значит, сыграли хуже соперника. Игра получилась очень тяжёлой. Нам, увы, так и не удалось взломать массированную и очень грамотно выстроенную оборону Словакии. В индивидуальном плане действовали неважно, не было изюминки, которая позволила бы запутать соперников. Что касается борьбы в воздухе, то высокорослых футболистов у нас, к сожалению, не хватает», – признал Сёмин на пресс-конференции.

Тренера, комментируя матч, поддержали бывшие игроки сборной СССР. Евгений Ловчев сказал: «Эту команду, в общем-то, не за что даже ругать. Её можно только пожалеть и посочувствовать Сёмину. Другой у него нет. Сёмин стал заложником тяжелейшей ситуации. Его уговорили принять сборную на краю пропасти, и он, со своей стороны, сделал всё, что мог. Но будем откровенны: даже на уровне средних словаков наши смотрелись хуже».

Владимир Маслаченко, как и Ловчев, был очень разочарован уровнем российских сборников и объяснил, почему главными виновниками слабой игры в атаке были не Аршавин с Кержаковым: «Мне вообще не нравится, как играют наши футболисты. Я вижу колоссальное количество матчей и смогу сравнить действия наших футболистов с игрой лучших футболистов Европы и мира. Когда наш игрок отдаёт пас партнёру просто потому, что он в такой же футболке, мне такое решение непонятно. Если перед игроком, которому он передаёт мяч, есть хотя бы маленькое пространство – ну дай ты ему передачу вперёд, чтобы он с поднятой головой работал с мячом и видел всю ситуацию! Но нет же, суют мяч в ноги или ещё хуже – назад, а ведь за этот потерянный отрезок времени ситуация на поле в корне меняется. Или бывает так: стоит футболист и не знает, кому сделать передачу… Так и играет наша сборная, так она действовала в матче со Словакией. И поставь в состав нашей команды в линию нападения Роналдо или Оуэна – ничего не изменилось бы. Та полузащита, которая у нас была, не могла бы выполнить эти задачи».

Вскоре Сёмин ушёл из сборной России, не получив разрешения от Виталия Мутко совмещать эту работу с клубной. Он так и остался единственным тренером в истории нашей национальной команды, который не проиграл ни одного матча. На место Сёмина пришёл Гус Хиддинк, а что было дальше – вы помните сами. Словакия же, как и Россия, пролетела мимо ЧМ-2006. В стыках ей не повезло попасть на Испанию. В первой встрече в Мадриде команда Душана Галиса была разбита – 1:5. Ответная игра на «Тегельне поле» завершилась со счётом 1:1, но этой ничьей словаки уже не радовались.