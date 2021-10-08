Мбаппе вывел Францию в финал Лиги наций. Он был готов уйти из сборной из-за хейта

Порадуемся за Килиана Мбаппе. Нападающий за последние полгода прошёл через мощнейшую критику и хейт, а теперь реабилитировался и помог своей команде. Сборная Франции в эпичнейшем матче одолела Бельгию и вышла в финал Лиги наций!

Если вы вдруг выпали из спортивной жизни летом, то напоминаем. Франция как действующий чемпион мира и команда, напичканная звёздами, была фаворитом Евро. Она вышла из «группы смерти» с Германией и Португалией, а потом случилась сенсация. Французы за 20 минут закинули три мяча Швейцарии и расслабились, а те совершили камбэк и выиграли по пенальти. Мбаппе же стал козлом отпущения. В серии пенальти он не реализовал решающий, пятый удар.

После вылета Франции на Мбаппе рухнула тонна гневных комментариев. В недавнем интервью Килиан вспоминал то время. «Наступил момент, когда я почувствовал, что начинаю быть проблемой. И другие люди стали ощущать то же самое. Говорили, что сборная проиграла из-за моего эго, что я слишком многого хотел, следовательно, без меня команда могла бы победить. Самое главное – это сборная Франции. Если она будет счастливее без меня, то готов уйти. Я встречался с президентом федерации, мы обсуждали это. Я был недоволен, ведь меня обзывали обезьяной за нереализованный пенальти. Это меня шокировало. При этом не отрицаю, что это моя ошибка. Но я мог бы получить больше поддержки», — откровенничал Мбаппе.

После матча с Бельгией Мбаппе можно забыть о хейте, как минимум на время. Франция горела 0:2 после первого тайма. Во втором Килиан включился. Сначала он накрутил нескольких соперников и отдал ассист на Карима Бензема, а затем французы заработали пенальти. Бить отправился Мбаппе. Можно представить, о чём в этот момент думали болельщики. Но Килиан думал только о голе. И мощно воткнул в девятку, без шансов для Тибо Куртуа.

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После пенальти Мбаппе французов было уже не остановить. Они стали сминать соперника и довели дело до победы — 3:2. Для Килиана это история с хэппи-эндом.