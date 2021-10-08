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Тест на знание новичков сборной России по футболу, кого вызвал Карпин

Тест: кто из новичков сборной выигрывал ФНЛ два года подряд, а кого мотивировал Хабиб?
Евгений Марков
Тест на знания новичков сборной России
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Отличите Терехова от Осипенко? А Адамова от Агаларова?

Сборная России реактивно обновляется.

Из-за травм, других проблем и обстоятельств не осталось крайних защитников. Самошников, Петров и Караваев травмированы. Жирков без клуба. Марио – завершил карьеру в сборной.

В полузащите – без Глушакова, в нападении наметилось обновление после отказа Дзюбы.

По всем этим причинам в сборной много новых лиц. Максим Осипенко («Ростов»), Сергей Терехов («Сочи») и Арсен Адамов («Урал») вызваны в линию защиты. Данил Глебов («Ростов») – в середину поля. Гамид Агаларов («Уфа») – в нападение.

Для всех, кроме Осипенко, это первое попадание в заявку сборной на официальный матч. А для нас – повод познакомиться с ними поближе.

Мы подготовили тест на знание биографий новичков: даём факт об игроке, а вы определяете, кому он принадлежит.

Удачи!

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