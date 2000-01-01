Криштиану — MVP сентября в АПЛ. Как было раньше
Роналду только вернулся в «Манчестер Юнайтед» и сразу стал лучшим игроком АПЛ в сентябре. Для него это уже пятый подобный приз. Возвращаемся в прошлое!
Лучший игрок АПЛ в ноябре 2006 года
«МЮ» тогда разогнался на 4 победы в 5 матчах (плюс ничья с «Челси»). А 21-летний Роналду оформился в лидера и забил дважды — «Портсмуту» и «Эвертону».
Лучший игрок АПЛ в декабре 2006 года
Хотя по-настоящему Криштиану зажёг уже в декабре. Гол+пас в победном дерби с «Сити» (3:1), а затем три дубля подряд: «Астон Вилле» (3:0, на выезде), «Уигану» (3:1) и «Редингу» (3:2, плюс голевая).
Лучший игрок АПЛ в январе 2008 года
Начало легендарного 2008-го получилось для Криштиану мощным: 6 голов и голевая в четырёх матчах АПЛ. В том числе хет-трик «Ньюкаслу» и Тот-Самый-Штрафной «Портсмуту».
Лучший игрок АПЛ в марте 2008 года
Чемпионский сезон «МЮ» подходил к финишу, и Роналду выдал топовый март: 5 голов. «Астон Виллу» он вообще вынес лично: гол и три голевые. А всего в том сезоне он забил 41 гол во всех турнирах.
Лучший игрок АПЛ в сентябре 2021-го
Вернулся в Англию и сразу выдал дубль с «Ньюкаслом» и победный «Вест Хэму». Возможно, не самый бесспорный вариант победителя, но кто осудит Роналду?
В национальной команде много новичков, но из тех, кто мог попасть в заявку, можно сформировать второй состав. Переходите на материал
Криштиану — MVP сентября в АПЛ. Как было раньше
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