«Мисс Спартак» вошла в штаб красно-белых. Кто такая Ольга Смирнова

В «Спартаке» ещё один «трансфер»! Тренерский штаб Руя Витории пополнился специалистом по физической подготовке. Теперь на этой должности будет работать… «Мисс Спартак» — 2019» Ольга Смирнова. Что известно о новом тренере красно-белых?

Любовь к спорту у Смирновой с раннего детства. Ольга играла в футбол, волейбол, а уже в юношеском возрасте перешла в лёгкую атлетику. В 20 лет Ольга стала тренером: получила должность в Nike, совмещала беговые тренировки, работала в фитнес-клубе. Перед приходом в «Спартак» она много времени уделяла образованию, поступив в РГУФК на педагогический факультет.

В академию красно-белых Смирнова попала в январе 2018 года, когда получила приглашение на собеседование. Ольга трудилась на должности «тренер по физической подготовке». За период работы в структуре клуба девушка ездила на стажировку в «Аталанту», помогала академии в отборах игроков и выиграла с командой 2002 года рождения международный турнир Evergrande Cup в Китае.

Два года назад мастер спорта по лёгкой атлетике и двукратная чемпионка России приняла участие в женском конкурсе, организованном клубом, – и победила! Новой королевой красоты Ольгу выбрало жюри, в которое вошли игроки «Спартака» Артём Ребров, Александр Ташаев и Александр Максименко.

Кстати, Смирнова не первая девушка, которая будет работать в главной команде РПЛ. Сейчас в штабе Сергея Семака в «Зените» трудится Мария Бурова, занимающая аналогичную должность, что и «Мисс Спартак». Сегодня Ольга провела последнюю тренировку в академии с игроками 2006 года рождения, и, вероятно, уже 16 октября она дебютирует в роли тренера первой команды красно-белых в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо», который пройдёт на стадионе «Открытие Арена».