Какой же Карпин везунчик! Россия с тремя дебютантами вымучила победу над Словакией

Отмучились! Сборная России в Казани победила Словакию в матче 7-го тура квалификации ЧМ-2022. Бесценные три очка заработаны, но как же это было тяжело.

Сборная России вышла на матч с дебютантами на флангах обороны: справа играл Алексей Сутормин, слева — Сергей Терехов. Единственным нападающим Карпин выпустил Фёдора Смолова. На первых минутах наша команда шла в прессинг и пыталась завладеть инициативой, но картина игры быстро изменилась. Словаки взяли мяч и стали искать моменты. В результате владение гостей было близко к неприличному — до перерыва оно практически достигло 70 процентов (спойлер: в итоге достигнет). Наши глубоко оборонялись, но при этом не мешали сопернику бить, причём зачастую из опасных позиций. Словаки нанесли пугающие 14 ударов за тайм. К счастью для нас, с точностью всё было плохо.



Чего у сборной Карпина было не отнять, так это фарта. На 24-й минуте Арсен Захарян неудачно прострелил с левого края штрафной площади гостей, но помог Милан Шкриньяр. Защитник сборной Словакии хотел прервать передачу, а вместо этого закинул мяч в собственные ворота — 1:0. До конца тайма наша команда периодически пыталась возвращаться к идее прессинга, но выглядел он откровенно сыро. Словаки легко из-под него выходили и наказывали острыми контратаками.

В перерыве Карпин отказался от привычной схемы и перешёл на пять защитников. Антон Заболотный и Даниил Фомин сменили Захаряна и Смолова, а Дмитрий Баринов опустился в центр обороны.

Несмотря на перестроение сборной, во втором тайме картина не особо изменилась. Словаки больше владели мячом и искали подходы, а наши пытались убежать в контратаку. Отличие от первой половины матча — моменты хозяев стали острее. За полчаса до конца помогать обороне вышел ещё один (уже третий) дебютант сборной Дмитрий Чистяков, а Баринов вернулся в полузащиту.



В концовке матча игра стала совсем вязкой, а Карпин бесился у бровки. Но победный счёт удалось сохранить. 25 ударов и более 70 процентов владения у Словакии, а счёт — 1:0. Фух.

Сборная России остаётся на втором месте в отборочной группе и уступает Хорватии по дополнительным показателям. Впереди решающий отрезок, и очки нужно добывать любой ценой. Уже в понедельник, 11 октября, команда Карпина сыграет в гостях со Словенией (ни слова про 2009-й), а в ноябре примет Кипр и в заключительном матче встретится на выезде с Хорватией. Если наши и хорваты продолжат идти, как сейчас, то судьба первого места в группе и прямой путёвки в Катар решится именно в последнем туре. Главное, чтобы было что решать.