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Отборочный цикл ЧМ-2022 по футболу: как сборной России выйти из группы, расклады

Как сборной России выйти из группы? Расклады после матча со Словакией
Анатолий Романов
Как сборной России выйти из группы на ЧМ, расклады
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Путёвка на ЧМ-2022 в Катар по-прежнему в наших руках — приятное чувство!

Сборная России сделала ещё один шаг к выходу на ЧМ-2022, победив Словакию в Казани – 1:0. Пусть с точки зрения игры наша команда прихрамывает, и этот шаг получился не слишком твёрдым, мы фактически убрали с дороги одного из конкурентов. Теперь словакам нужно чудо, чтобы догнать Россию.

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К сожалению, другие конкуренты нашей команды в этом туре победили. Хорватия переиграла Кипр с крупным счётом 3:0, а Словения разгромила Мальту – 4:0. Теперь, за три тура до финиша, таблица нашей группы выглядит так:

Согласно регламенту отборочного цикла, в случае равенства очков у двух и более команд при определении мест применяются следующие критерии:

  1. Разница голов
  2. Количество забитых мячей
  3. Результаты очных встреч: очки; разница голов; забитые мячи; голы на выезде (для двух команд)
  4. Рейтинг фэйр-плей
  5. Жребий

Сборная России за три тура до финиша имеет одинаковое количество очков с Хорватией, но уступает по разнице мячей. Вот календарь оставшихся матчей четырёх сильнейших команд группы:

  • Россия: Словения (г), Кипр (д), Хорватия (г).
  • Хорватия: Словакия (д), Мальта (г), Россия (д).
  • Словения: Россия (д), Словакия (г), Кипр (д).
  • Словакия: Хорватия (г), Словения (д), Мальта (г).

Прямую путёвку на ЧМ-2022 получает только победитель группы. Хорваты, скорее всего, переиграют и Словакию, и Мальту, а значит, к заключительному туру наберут 22 очка. России будет сложно обойти лидера, даже если наша команда тоже одержит две победы в следующих матчах со Словенией и Кипром. Ведь задача – отыграть разницу в три мяча. Очевидно, для этого нужно громить киприотов на своём поле. Но, скорее всего, в последнем туре потребуется выигрывать у Хорватии в Сплите. Всё в наших руках – приятное чувство!

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Со вторым местом, которое отправляет в стыковые матчи, всё проще. Если Россия не проиграет через три дня Словении, то почти на сто процентов обеспечит себе «стыки». Отрыв от словенцев в шесть очков сохранится, а разница забитых и пропущенных у нашей команды намного лучше. Да и минимальное поражение – не катастрофа. Словения максимум наберёт 19 очков. У России будет столько же в случае победы над Кипром, который, опять же, необходимо обыгрывать как можно крупнее для хорошей разницы голов.

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